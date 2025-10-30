快訊

美股早盤／川習會成果難敵AI支出過高隱憂...標普跌0.3% Meta重挫12%

美財長貝森特：美中最快這時簽署貿易協議 中方已同意TikTok轉讓協議

推近零碳建築 賴總統：提升到國家核心戰略層次

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
賴清德總統。聯合報系資料照片／記者許正宏攝影
賴清德總統。聯合報系資料照片／記者許正宏攝影

總統府30日召開「國家氣候變遷對策委員會」第五次會議，賴清德總統於會後表示，台灣一定要達成2050淨零轉型的國家目標，住商部門，是不可或缺的一環。「近零碳建築」的推動，必須從過去的示範推廣，提升到「目標導向」的國家核心戰略層次。

賴總統指出，他對行政團隊交付三項核心任務：

第一項任務，從最根本的「既有建築」著手，安頓民心。

這項工程，將由公部門率先示範。請全國中央機關及國營事業，在2028年底前，完成所轄建築的能效盤點，以及改善規劃，為全國樹立標竿。

同時，善用市場的力量，來引導民間響應。他請內政部研議將建築能效標示，納入不動產租售的必要資訊，讓好的建築由市場彰顯價值，帶動自主更新的良性循環。

他強調，所有的技術與市場革新，最終都必須回到「人」的關懷。因此，請內政部、經濟部、衛福部跨部會合作，將建築安全、節能、以及長照服務整合在一起，讓每一次的整建更新，為不分年齡的國人提升居住品質。

第二項任務，是為台灣的建築產業，擘畫清晰的發展藍圖，引領創新。

他請內政部偕同相關部會，加速盤點低碳建材、創新工法與建築智慧化技術，並研議制訂在2030年、2035年的階段性目標與強制性標準規範。同時，也要提出涵蓋法規及誘因的完整方案，引導業者投入創新、共同升級。

第三項任務，將視野從單一建築，提升到整體國土安全格局。

他請內政部，推進「由點到面」的系統性規劃，從個別建築的改造，擴展到整體社區的更新，再最終提升到都市計畫與國土安全的戰略層級。也要廣設都市的綠帶與生態廊道，為城市降溫、為國土吸納衝擊，全面提升台灣城鄉整體的氣候韌性。

賴總統表示，這三項任務，是為台灣的「居住品質」與「國土韌性」，打下關鍵的基礎。

賴總統也說，內政部推動的近零碳建築，正好跟環境部的空氣品質改善，產生巨大的加乘效果，進而促進國民的健康。在環境永續的基礎上，針對「國民健康」，他提出兩項裁示：

第一，建構更全面的「國民健康與空氣品質守護機制」。

他請環境部和衛福部，制定跨部會的「空氣污染與疾病防治國家戰略」，將「預防醫學」的觀念，納入環境政策的核心。

同時，要深化「科學為本」及「循證治理」的決策模式，強化健康和環境的資料共享，完善風險評估的機制，並且優先應用在高風險族群的辨識與保護上。

過去對於空氣品質，多著重在大型排放源的減量上，今天的報告則顯示，包括汽機車、城市的治理、每天生活上的各種因子、個人的生活習慣，都可能影響國人的健康。請環境部和衛福部，持續加強對社會的溝通與教育。

第二，要讓校園擁有良好的空氣品質。

他請環境部偕同教育部、經濟部、國科會等部會，跨部會推動「校園空氣品質防護策略」。在校外，要嚴格管控鄰近的污染源，也要和地方政府合作，擴大劃設「空氣品質維護區」。

在校內，則要建立從監測、通報、到應變的標準作業流程，確保任何突發狀況下，學校都能夠在第一時間，啟動最有效的防護。

賴清德 氣候變遷 淨零

延伸閱讀

綠指鄭麗文是麻煩製造者 國民黨：繼續務實處理兩岸問題

「老屋延壽」最快年底上路 高齡弱勢戶再加碼補助50%

「老宅延壽」最快年底上路 每棟補助最高65%、高齡弱勢再加碼50%

陸人申請在台定居應交「放棄護照公證書」 10月31日上路

相關新聞

整理包／普發一萬銀行超狂加碼 抽機票、iPhone、11萬元現金優惠比一比

普發現金一萬元即將開跑，多家銀行紛紛推出加碼優惠，獎品包括抽iPhone 17 Pro、台北沖繩雙人來回機票、現金最高11萬元等，《聯合新聞網》將持續更新，幫大家整理有哪些加碼優惠？怎麼參加？快盤點自己手上銀行或提款卡，一起來把普發一萬元新台幣「放大」！ 普發一萬元有五大管道，包括登記入帳、ATM領現、郵局領現與直接入帳、造冊發放，其中登記入帳最快11月11日傍晚開始入帳，直接入帳和造冊發放的入帳日都是11月12日起，ATM領現於11月17日開放，郵局臨櫃領現則從11月24日開跑。

監委：京華城樓地板面積屬「一次性保障」 3機關認同

針對京華城容積獎勵案「允建樓地板面積保障」是否屬「一次性保障」，監委說明，「一次性保障」是台北市府、內政部、台北高等行政...

監委：調查光電申設疑義案 未建議「漁電脫鉤」政策

監察委員紀惠容、田秋堇、范巽綠先前提出「太陽光電申設相關疑義」調查報告，針對媒體後續報導，監委澄清，調查結果可受公評，調...

台中非洲豬瘟案場2次清消仍有病毒 將請化學兵支援

．台中梧棲一家養豬場爆出非洲豬瘟，該案例場經過兩次清消，仍檢出2處病毒核酸陽性。非洲豬瘟中央災害應變中心指揮官、農業部長陳駿季今表示，已決定請國防化學兵支援進場清消，針對該案場組成團隊，落實清消管理，務必在明天完成，否則病毒有可能外擴。

政院修正刑法 故意殺人及兒虐致死判10年以上不得假釋

為回應憲法判決與社會期待，行政院會今天拍板刑法、刑法施行法及監獄行刑法修正草案，送立法院審議。修法重點包括精神障礙或心智...

川習會緊繃開場 川普讚習偉大領導人 習近平：中美是朋友

川習會30日上午在南韓釜山登場，紐時報導描述，川習會正式登場前幾分鐘氣氛緊繃。紅毯區握手時，川普幾乎主導全場，談論達成貿易協議的可能性，而習近平全程保持沉默。根據外媒記者觀察，川習會一開始的幾分鐘「氣氛緊繃」，兩人握手時幾乎由川普發言，習近平則相對沉默。川普稱與習近平是「朋友」，稱讚習近平是「偉大國家的偉大領導人」。習近平談話則強調「中美是朋友」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。