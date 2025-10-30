推近零碳建築 賴總統：提升到國家核心戰略層次

總統府30日召開「國家氣候變遷對策委員會」第五次會議，賴清德總統於會後表示，台灣一定要達成2050淨零轉型的國家目標，住商部門，是不可或缺的一環。「近零碳建築」的推動，必須從過去的示範推廣，提升到「目標導向」的國家核心戰略層次。

賴總統指出，他對行政團隊交付三項核心任務：

第一項任務，從最根本的「既有建築」著手，安頓民心。

這項工程，將由公部門率先示範。請全國中央機關及國營事業，在2028年底前，完成所轄建築的能效盤點，以及改善規劃，為全國樹立標竿。

同時，善用市場的力量，來引導民間響應。他請內政部研議將建築能效標示，納入不動產租售的必要資訊，讓好的建築由市場彰顯價值，帶動自主更新的良性循環。

他強調，所有的技術與市場革新，最終都必須回到「人」的關懷。因此，請內政部、經濟部、衛福部跨部會合作，將建築安全、節能、以及長照服務整合在一起，讓每一次的整建更新，為不分年齡的國人提升居住品質。

第二項任務，是為台灣的建築產業，擘畫清晰的發展藍圖，引領創新。

他請內政部偕同相關部會，加速盤點低碳建材、創新工法與建築智慧化技術，並研議制訂在2030年、2035年的階段性目標與強制性標準規範。同時，也要提出涵蓋法規及誘因的完整方案，引導業者投入創新、共同升級。

第三項任務，將視野從單一建築，提升到整體國土安全格局。

他請內政部，推進「由點到面」的系統性規劃，從個別建築的改造，擴展到整體社區的更新，再最終提升到都市計畫與國土安全的戰略層級。也要廣設都市的綠帶與生態廊道，為城市降溫、為國土吸納衝擊，全面提升台灣城鄉整體的氣候韌性。

賴總統表示，這三項任務，是為台灣的「居住品質」與「國土韌性」，打下關鍵的基礎。

賴總統也說，內政部推動的近零碳建築，正好跟環境部的空氣品質改善，產生巨大的加乘效果，進而促進國民的健康。在環境永續的基礎上，針對「國民健康」，他提出兩項裁示：

第一，建構更全面的「國民健康與空氣品質守護機制」。

他請環境部和衛福部，制定跨部會的「空氣污染與疾病防治國家戰略」，將「預防醫學」的觀念，納入環境政策的核心。

同時，要深化「科學為本」及「循證治理」的決策模式，強化健康和環境的資料共享，完善風險評估的機制，並且優先應用在高風險族群的辨識與保護上。

過去對於空氣品質，多著重在大型排放源的減量上，今天的報告則顯示，包括汽機車、城市的治理、每天生活上的各種因子、個人的生活習慣，都可能影響國人的健康。請環境部和衛福部，持續加強對社會的溝通與教育。

第二，要讓校園擁有良好的空氣品質。

他請環境部偕同教育部、經濟部、國科會等部會，跨部會推動「校園空氣品質防護策略」。在校外，要嚴格管控鄰近的污染源，也要和地方政府合作，擴大劃設「空氣品質維護區」。

在校內，則要建立從監測、通報、到應變的標準作業流程，確保任何突發狀況下，學校都能夠在第一時間，啟動最有效的防護。