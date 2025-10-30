快訊

光復救災便當吃掉近億元？網開酸「難怪擋義煮團」 花蓮縣府發聲澄清

黃仁勳會面三星、現代董座 「1原因」指定要在這家連鎖餐廳

民進黨誰出戰？吳怡農表態參選台北市長 明赴黨中央遞交意願表

聽新聞
0:00 / 0:00

監委：京華城樓地板面積屬「一次性保障」 3機關認同

中央社／ 台北30日電
監察院。圖／聯合報系資料照片
監察院。圖／聯合報系資料照片

針對京華城容積獎勵案「允建樓地板面積保障」是否屬「一次性保障」，監委說明，「一次性保障」是台北市府、內政部、台北高等行政法院等所認同，而京華城公司中途放棄訴訟，改以「變形」方式申請20%容積獎勵，實非正途。

台北地方法院正在審理京華城案與前民眾黨主席柯文哲政治獻金等案，監察委員林盛豐、蘇麗瓊今天透過新聞稿表示，據媒體報導，前行政院政務委員張景森28日在台北地院作證時，曾就本案涉「允建樓地板面積保障」是否屬「一次性保障」及商三「特」疑義提出個人觀點；為避免外界誤解，因此提出澄清。

監委說明，台北市政府在民國110年11月1日公告京華城購物中心原址容積獎勵細部計畫案，創設「韌性城市貢獻」等3項獎勵項目，核給20%容積獎勵（「商三」容積率560%×20%）。

監委談及，這不僅牴觸上位法規「台北市土地使用分區管制自治條例」第25條，與內政部訂定「都市計畫細部計畫審議原則」第8點的容積率上限規定，且給予的容積獎勵額度與申請人貢獻（負擔）程度失衡，難認有台北市府宣稱所謂「對價性」，有重大違失，因此監察院在113年1月通過糾正。

監委指出，在前台北市長柯文哲與現任市長蔣萬安任內的台北市政府，以及內政部、台北高等行政法院及監察院113年糾正案所諮詢的專家學者，都一致認為本案「允建樓地板面積保障」是一次性保障，應無疑義。

監委解釋，京華城公司既主張「允建樓地板面積保障」可重複適用，並在107年間提起行政訴訟，但京華城公司卻在法院109年7月判決駁回前，以缺乏法令依據的「變形」方式申請20%的容積獎勵，雖同步上訴二審，卻又在台北市政府110年11月正式公告核給20%的容積獎勵後，於111年7月18日撤回上訴。

監委提到，此中途放棄訴訟權利另循缺乏法令依據的「變形」容積獎勵，而台北市政府未深究相關法規，以不合理對價性，容許增加20%容積獎勵，自有明顯違失。

此外，監委指出，都市計畫書在土地使用管制相關法令外另有特別規定者，在實務上常加「特」字，例如京華城購物中心原址是在80年間以附帶捐地30%方式，由「工三」變更為「商三」，並另有限作國際購物中心、辦公大樓等6種容許使用項目等限制規定，就因其有特別規定，在實務上以「特」字而稱「商三特」，因此「特」字只是慣稱且非法規用語，是為了區別，避免建管人員未詳查而致誤發建照。

監委說明，使用分區無論有無冠「特」字，其容積率仍應受土地使用管制法令規範。本案如果認京華城原址是商三「特」，就認台北市都委會可任意創設核給容積獎勵，恐是對土地使用管制法制誤解。

監委強調，監察院所糾正的是「機關」違失責任，並不以公務員「個人」為對象，因此相關公務員是否涉及圖利等刑責，並非糾正範圍，而是法院職權，監察院基於憲法權力分立原則，尊重法院審理權限。

北市府 監委 監察院

延伸閱讀

監委：調查光電申設疑義案 未建議「漁電脫鉤」政策

北院審理京華城案 勘驗黃景茂偵訊光碟

吳順民「穿梭」議會與威京集團？檢：與應曉薇共同欺騙公務員

應曉薇顧問吳順民京華城案作證 自認守法：一輩子警局筆錄沒做過

相關新聞

整理包／普發一萬銀行超狂加碼 抽機票、iPhone、11萬元現金優惠比一比

普發現金一萬元即將開跑，多家銀行紛紛推出加碼優惠，獎品包括抽iPhone 17 Pro、台北沖繩雙人來回機票、現金最高11萬元等，《聯合新聞網》將持續更新，幫大家整理有哪些加碼優惠？怎麼參加？快盤點自己手上銀行或提款卡，一起來把普發一萬元新台幣「放大」！ 普發一萬元有五大管道，包括登記入帳、ATM領現、郵局領現與直接入帳、造冊發放，其中登記入帳最快11月11日傍晚開始入帳，直接入帳和造冊發放的入帳日都是11月12日起，ATM領現於11月17日開放，郵局臨櫃領現則從11月24日開跑。

監委：京華城樓地板面積屬「一次性保障」 3機關認同

針對京華城容積獎勵案「允建樓地板面積保障」是否屬「一次性保障」，監委說明，「一次性保障」是台北市府、內政部、台北高等行政...

監委：調查光電申設疑義案 未建議「漁電脫鉤」政策

監察委員紀惠容、田秋堇、范巽綠先前提出「太陽光電申設相關疑義」調查報告，針對媒體後續報導，監委澄清，調查結果可受公評，調...

台中非洲豬瘟案場2次清消仍有病毒 將請化學兵支援

．台中梧棲一家養豬場爆出非洲豬瘟，該案例場經過兩次清消，仍檢出2處病毒核酸陽性。非洲豬瘟中央災害應變中心指揮官、農業部長陳駿季今表示，已決定請國防化學兵支援進場清消，針對該案場組成團隊，落實清消管理，務必在明天完成，否則病毒有可能外擴。

政院修正刑法 故意殺人及兒虐致死判10年以上不得假釋

為回應憲法判決與社會期待，行政院會今天拍板刑法、刑法施行法及監獄行刑法修正草案，送立法院審議。修法重點包括精神障礙或心智...

川習會緊繃開場 川普讚習偉大領導人 習近平：中美是朋友

川習會30日上午在南韓釜山登場，紐時報導描述，川習會正式登場前幾分鐘氣氛緊繃。紅毯區握手時，川普幾乎主導全場，談論達成貿易協議的可能性，而習近平全程保持沉默。根據外媒記者觀察，川習會一開始的幾分鐘「氣氛緊繃」，兩人握手時幾乎由川普發言，習近平則相對沉默。川普稱與習近平是「朋友」，稱讚習近平是「偉大國家的偉大領導人」。習近平談話則強調「中美是朋友」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。