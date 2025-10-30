賴總統主持國家氣候委員會 顧問簡又新喊話：應重新思考核能政策

賴清德總統今天主持國家氣候變遷對策委員會第5次委員會議，會中由顧問簡又新進行「政府領航、民間齊心：共創淨零轉型新局」專題演講。簡又新表示，2024年全球核電達歷史最高峰，而台灣2025年走入核電歸零，此時應重新思考台灣核能政策，「如果沒有核電配配合，2030年不易達成減碳目標」。

賴總統在會議開場致詞表示，環境部上周公布「台灣循環經濟路徑圖」草案，預計最快在明年正式公布「2050年循環經濟路徑圖」，同時正在推動資源循環法規的修法工作。

賴總統表示，去年台灣綠色科技產業的附加價值，已經超過5000億元，占GDP2%。其中，循環經濟、再生能源系統、能源效率領域的附加價值，更占綠色科技產業的7成3，顯示出關鍵地位。他強調，未來政府會持續努力，並結合更多民間力量，逐步強化台灣各地面對災害的能力，建立更完整的氣候調適機制，提升各城鎮韌性，在台灣打造「韌性廊道」，以因應各類型的挑戰。

簡又新表示，下個月將召開的聯合國氣候變化綱要公約會議（COP30），要以人為本來解決經濟、社會環境等面向的氣候永續議題。包括從經濟面、農業、森林、都市各方面來做，加速器就是資金來源、金融輔助，加上能力培養，也就是說，氣候變遷就是要做「國家轉型」的工作。

簡又新指出，台灣與西方國家在淨零轉型上的差距，主要是西方國家的製造業成長遠低於台灣，台灣的製造業仍在快速成長中，製造業所需要的能源，遠大於非製造業，因此這段時間看起來台灣的減碳沒有那麼多。

簡又新說，台灣的減碳由政府主導，由上而下，當政府的毅力顯示出來時，全民就跟著跑，這是成功之處。賴總統也指示各部會要成立CSO永續長，政府相關部會從能源、製造、住商、運輸、農業及環境等六大部門加碼減碳力道，12項關鍵戰略，衍伸出各部門自主減碳計畫80項，相當不簡單。

簡又新也主動談及核電議題，他表示，現在是進入歷史關鍵轉折點的時刻，全球核電2024年達歷史最高峰，而台灣2025年5月走入核電歸零，所以此時應重新思考；如果沒有核電的配合，2030年不太容易達成減碳目標。

簡又新說，AI經濟成果也必須依靠有充足電力，有電力才有算力，有算力才有國力，有國力國家才能往前跑，這是我國重新思考核能政策的時候。