監委：調查光電申設疑義案 未建議「漁電脫鉤」政策

中央社／ 台北30日電
監察院。圖／聯合報系資料照片
監察委員紀惠容、田秋堇范巽綠先前提出「太陽光電申設相關疑義」調查報告，針對媒體後續報導，監委澄清，調查結果可受公評，調查報告並未建議鬆綁「農地農用」原則，也沒有建議行政機關「漁電脫鉤」政策。

針對媒體上下游報導「監察院邀集光電業界調查，建言我國釋出農地種電、漁電脫鉤，民團：無視民意」，監察委員紀惠容、田秋堇、范巽綠今天透過新聞稿澄清，全案調查緣於民國113年11月6日，今周刊的報導指「太陽能光電外商負責人控訴，台灣綠能政策頻繁修改，民間雜音多，又遭黑道勒索，公權力不作為，導致許多國際開發商放棄台灣市場」等情事。

監委說明，這關乎行政機關公權力行使與行政違失等重大公共議題，因此依法啟動調查，並透過諮詢這篇報導記者、邀集外資產業代表座談等方式蒐集意見。

監委表示，調查報告引述業者對台灣光電發展觀察與建言，並綜整客觀調查事實，列出綠電推動不符預期、不法勢力干擾、審查標準不夠明確透明、能源發展結合國土整體規劃不足、漁電共生發展不利、綠電產業多由土地開發業者主導、回饋金不夠透明等7項行政疏失，要求行政院督導所屬具體檢討改進，並將定期追蹤改善成果。

監委解釋，調查報告並未建議鬆綁「農地農用」原則，而是指出光電發展「與農爭地」爭議，並認為行政院應督內政部、農業部及經濟部，全面檢視能源發展與國土整體規劃整合關係，以確保能源政策推動周延與協調。

關於「漁電共生」議題，監委指出，調查報告並未建議行政機關「漁電脫鉤」政策，而是支持「以農（漁）為本」達成兼顧糧食安全與綠能發展政策目標，但也指出目前案場存在養殖查核不合格率偏高及「有電無漁」等問題，因此要求經濟部檢討漁電共生推動未如預期的情形；農業部則應依職責深入分析漁獲產量未達預期原因，並與經濟部共同研擬具體有效改善措施。

監委提到，監察委員依「監察法」行使職權，旨在監督行政部門依法行政，屬事後監督，不涉政策指導。對於民間團體關切環評制度及光電政策是否合宜問題，理應由行政部門作整體性規劃。

監委強調，監察院將秉持中立監督職責，持續關注綠能政策執行、合法性與環境永續間的平衡，並歡迎外界以不同角度提出建言及指教，確保監察院職權行使更完善，符合公共利益與社會期待。

監委 行政院 能源政策 監察院 農業部 田秋堇 范巽綠

