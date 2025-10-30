總統府氣候變遷顧問呼籲 台灣若無核電難達成2030淨零轉型

總統府30日召開「國家氣候變遷對策委員會」的第五次會議，委員會顧問簡又新指出，此刻應該重新思考，如果沒有核電配合的話，2030年台灣不太容易完成淨零轉型目標。有充足的電力，才有AI算力，有算力才有活力，他鼓勵國家再往前跑。

台灣永續能源研究基金會（TAISE）董事長、氣候變遷委員會顧問簡又新，於會中專題報告「政府領航、民間齊心：共創淨零轉型新局」。

簡又新表示，淨零轉型是國家治理轉型最重要的工作，下個月將召開聯合國氣候變化綱要公約會議COP30，有六個最主要的議題，並「以人為本」來解決問題，包括：國家自主貢獻(NDC)、氣候適應和損失損害、氣候融資、氣候正義與公正轉型、打擊虛假資訊以及保護亞馬遜雨林。

簡又新指出，COP30六大主題之中，貫穿所有項目的重要加速器是資金來源、金融輔助，加上整個能力的培養，這剛好是也是我國最重要的工作，意即氣候變遷是我國轉型最重要的一個工作。

簡又新說，有關淨零轉型，觀察其他各國如何進行，聯合國有4+1項重要議題。第一是減緩，第二是調適，第三是資金金融，第四是科技，最後一個很重要的是健康。另外分析九個國家，他們都認為淨零轉型是國家競爭力轉型最重要的一個工作。

回到台灣，簡又新提到，台灣與西方國家在淨零轉型上的差距，主要是西方國家的製造業成長遠低於台灣，而台灣的製造業仍在快速成長中，製造業所需要的能源遠大於非製造業，因此這段時間看起來台灣的減碳沒有那麼多。

有關台灣淨零減碳策略，簡又新建議：第一，要有建構智慧能源的基礎；第二，數位加上綠色經濟發展；第三，綠色新生活推動；第四，不遺漏任何人的社會公正轉型。由政府帶動整個國家發展淨零，是非常重要的一環工作，例如賴總統指示各部會成立永續長，就是很好的案例。

簡又新表示，政府提出六大部門減碳行動計畫，其中包含能源、製造、住商、運輸、農業與環境等「六大部門、20項減碳旗艦計畫」，把過去12項淨零戰略計劃擴展至80項，如科技創新必須要有法律規範，金融改革亦協助淨零轉型工作，他認為整個計畫非常完整。

簡又新強調，還有一點，「碳價」是幫助節能減碳的重要關鍵，淨零轉型若要成功，實施碳價是必經之路。若台灣沒有實施碳價，產品出口到歐美仍舊會被課以碳稅。根據研究預估，若要達到淨零目標，2035年碳價可能需達每噸200美元，建議台灣應引進民間資金、建立完善投資制度。

此外，簡又新提到，2024年全球核電已經達到歷史上的最高峰，台灣去年進入核電歸零；但此刻應該重新思考，如果沒有核電配合的話，2030年台灣不太容易完成淨零轉型目標。有充足的電力，才有AI算力，有算力才有活力，他鼓勵國家再往前跑。

簡又新認為，淨零轉型不只是能源轉型，也是帶動國家經濟、社會、文化全面轉型，難度跟登月計劃一樣，但是只要有決心，一定可以做得很好。政府可以領航，但是真正讓社會轉動的是每一個人。若2050年轉型成功時回首，就會看到這都是因為有大家的努力，才有的成果。