史國王家警察總署總長獲外交獎章 將續挺台國際參與

中央社／ 台北30日電

外交部林佳龍今天頒贈「睦誼外交獎章」予史瓦帝尼王國王家警察總署總長馬桑哥。馬桑哥表示，史瓦帝尼將持續在即將召開的「國際刑警組織」大會等國際場域呼籲並力挺台灣的國際參與。

外交部長林佳龍於今天中午在外交部東廳頒贈「睦誼外交獎章」予史瓦帝尼王國王家警察總署總長馬桑哥（Manoma Vusie Masango，另譯：馬桑戈），表彰其長年致力深化台史友好關係與在國際場域堅定挺台的卓越貢獻。

林佳龍致詞時感謝史王恩史瓦帝三世（King MswatiIII）、史國政府及馬桑哥長期對台灣國際參與的堅定支持。他表示，馬桑哥不僅在實際行動中促進台灣與史國的警政合作，更在「國際刑警組織」（INTERPOL）大會上為台灣發聲，這份長久而堅定的友誼與支持，使台灣深感珍惜。

林佳龍說，能夠藉由頒發「睦誼外交獎章」對馬桑哥積極深化台史關係的卓越貢獻表達由衷的感謝，對此深感榮幸，也期待台史兩國邦誼歷久彌新、更上一層。

馬桑哥致詞感謝林佳龍頒贈「睦誼外交獎章」並代表史王轉達對總統賴清德及台灣人民的誠摯問候。

馬桑哥強調，犯罪無國界，在跨境犯罪頻繁的時代，更要加強雙邊打擊犯罪合作，台灣不應該被排除在國際警務相關活動之外，史瓦帝尼王國將持續在即將召開的「國際刑警組織」大會及各種聯合國等國際場域持續呼籲並力挺台灣的國際參與。

外交部說明，史瓦帝尼王國大使館代辦熊葳（Nontokozo Shongwe-Tsabedze）、長期旅台的總長女兒周曼筠（Vukile Masango）及警政署代表均出席頒贈儀式觀禮。

外交部 史瓦帝尼 林佳龍 賴清德 聯合國

相關新聞

整理包／普發一萬銀行超狂加碼 抽機票、iPhone、11萬元現金優惠比一比

普發現金一萬元即將開跑，多家銀行紛紛推出加碼優惠，獎品包括抽iPhone 17 Pro、台北沖繩雙人來回機票、現金最高11萬元等，《聯合新聞網》將持續更新，幫大家整理有哪些加碼優惠？怎麼參加？快盤點自己手上銀行或提款卡，一起來把普發一萬元新台幣「放大」！ 普發一萬元有五大管道，包括登記入帳、ATM領現、郵局領現與直接入帳、造冊發放，其中登記入帳最快11月11日傍晚開始入帳，直接入帳和造冊發放的入帳日都是11月12日起，ATM領現於11月17日開放，郵局臨櫃領現則從11月24日開跑。

政院修正刑法 故意殺人及兒虐致死判10年以上不得假釋

為回應憲法判決與社會期待，行政院會今天拍板刑法、刑法施行法及監獄行刑法修正草案，送立法院審議。修法重點包括精神障礙或心智...

台中非洲豬瘟案場2次清消仍有病毒 將請化學兵支援

．台中梧棲一家養豬場爆出非洲豬瘟，該案例場經過兩次清消，仍檢出2處病毒核酸陽性。非洲豬瘟中央災害應變中心指揮官、農業部長陳駿季今表示，已決定請國防化學兵支援進場清消，針對該案場組成團隊，落實清消管理，務必在明天完成，否則病毒有可能外擴。

川習會緊繃開場 川普讚習偉大領導人 習近平：中美是朋友

川習會30日上午在南韓釜山登場，紐時報導描述，川習會正式登場前幾分鐘氣氛緊繃。紅毯區握手時，川普幾乎主導全場，談論達成貿易協議的可能性，而習近平全程保持沉默。根據外媒記者觀察，川習會一開始的幾分鐘「氣氛緊繃」，兩人握手時幾乎由川普發言，習近平則相對沉默。川普稱與習近平是「朋友」，稱讚習近平是「偉大國家的偉大領導人」。習近平談話則強調「中美是朋友」。

台灣消防訓練品質獲國際認可 消防署取得NFPA 1020師資訓練認證

消防署訓練中心主任謝志強今天在美國參加國際消防服務認證大會(IFSAC, International Fire Serv...

