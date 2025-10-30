史國王家警察總署總長獲外交獎章 將續挺台國際參與

外交部長林佳龍今天頒贈「睦誼外交獎章」予史瓦帝尼王國王家警察總署總長馬桑哥。馬桑哥表示，史瓦帝尼將持續在即將召開的「國際刑警組織」大會等國際場域呼籲並力挺台灣的國際參與。

外交部長林佳龍於今天中午在外交部東廳頒贈「睦誼外交獎章」予史瓦帝尼王國王家警察總署總長馬桑哥（Manoma Vusie Masango，另譯：馬桑戈），表彰其長年致力深化台史友好關係與在國際場域堅定挺台的卓越貢獻。

林佳龍致詞時感謝史王恩史瓦帝三世（King MswatiIII）、史國政府及馬桑哥長期對台灣國際參與的堅定支持。他表示，馬桑哥不僅在實際行動中促進台灣與史國的警政合作，更在「國際刑警組織」（INTERPOL）大會上為台灣發聲，這份長久而堅定的友誼與支持，使台灣深感珍惜。

林佳龍說，能夠藉由頒發「睦誼外交獎章」對馬桑哥積極深化台史關係的卓越貢獻表達由衷的感謝，對此深感榮幸，也期待台史兩國邦誼歷久彌新、更上一層。

馬桑哥致詞感謝林佳龍頒贈「睦誼外交獎章」並代表史王轉達對總統賴清德及台灣人民的誠摯問候。

馬桑哥強調，犯罪無國界，在跨境犯罪頻繁的時代，更要加強雙邊打擊犯罪合作，台灣不應該被排除在國際警務相關活動之外，史瓦帝尼王國將持續在即將召開的「國際刑警組織」大會及各種聯合國等國際場域持續呼籲並力挺台灣的國際參與。

外交部說明，史瓦帝尼王國大使館代辦熊葳（Nontokozo Shongwe-Tsabedze）、長期旅台的總長女兒周曼筠（Vukile Masango）及警政署代表均出席頒贈儀式觀禮。