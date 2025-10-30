加速淨零轉型 賴總統：拚明年公布「2050年循環經濟路徑圖」

快訊

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
賴清德總統。圖／聯合報系資料照片
總統府30日召開「國家氣候變遷對策委員會」的第五次會議，賴清德總統表示，同時也正式啟動第二屆委員會的任期。他指出，上周環境部公布《台灣循環經濟路徑圖》草案，預計最快在明年，正式公布「2050年循環經濟路徑圖」，也正在推動資源循環法規的修法工作。

賴總統致詞表示，感謝第一屆全體委員，這一年多來的專業貢獻與建言，協助政府確立國家減碳目標、整合跨部會行動等多項關鍵工程，為台灣的淨零轉型，奠定重要的基礎。接下來，淨零轉型將全面進入「加速落實」的階段。

賴總統說，歡迎兩位新成員：一位是來自成功大學的特聘教授林子平；另外一位是，台灣科學媒體協會常務理事、同時也是行政院青年諮委雷雅淇。

他也說，因應行政團隊的調整，行政院秘書長張惇涵，將與環境部長彭啓明共同擔任委員會執秘，副執秘則由總統府鄭俊昇副秘書長擔任。此外，因職務異動，由國發會主委葉俊顯及經濟部長龔明鑫擔任委員。

賴總統表示，氣候災害未來只會更頻繁、更嚴峻，極端氣候已經是全球的「新常態」，持續衝擊著每一個國家的社會與經濟。同時，國際的貿易格局，也正發生劇烈的重組。新的關稅壁壘、新的綠色供應鏈要求，都對以出口為導向的台灣，帶來複合式的挑戰。

賴總統指出，政府的態度很明確：一定會做人民與產業的後盾，堅定轉型的方向，讓台灣迎接挑戰、成功轉型、穩健邁向世界。政府會全力維持電力的穩定供應，確保民生與產業的用電需求。對於受到國際情勢衝擊的產業，特別是中小微型企業，政府也會持續提供各項協助，一起克服挑戰。

賴總統認為，正因為外部挑戰如此嚴峻，更要堅定內部的轉型。因為一個更具韌性、更能適應氣候變遷的台灣，才是一個經濟更自主、國力更強盛的台灣。

賴總統強調，台灣正走在轉型的路上，並且大步前進。就在上周，環境部公布《台灣循環經濟路徑圖》草案，預計最快在明年，正式公布「2050年循環經濟路徑圖」，也正在推動資源循環法規的修法工作。

他提及，去年台灣綠色科技產業的附加價值，已經超過5千億元，占GDP的百分之2。其中，循環經濟、再生能源系統、能源效率領域的附加價值，更占了綠色科技產業的7成3，顯示出關鍵地位。

他說，這是台灣近年來，積極推動循環經濟，以及能源轉型政策的具體成果，證明「綠色成長」，是驅動國家整體發展的強大動能。政府要繼續強化這股動能，讓轉型契機，擴散到社會每一個角落。因此，做到「政府領航、民間齊心」，共創淨零轉型的新局，是加速落實階段的關鍵課題。

賴總統表示，今天會議聚焦兩大議題：

第一，是人民的「安居」。一個更節能、更不怕風雨的家，就是韌性國土的基礎。由內政部報告「近零碳建築的轉型與展望」，包括設下2030年，可達成住宅部門減碳百分之35的目標，來為這個重要的工程，擘畫更清晰的藍圖。

第二，是人民的「健康」。推動淨零，不只是為了減碳，更是為了乾淨的空氣。由環境部報告，「淨零路徑下，空氣污染改善的共效益契機」，探討如何創造雙贏。

賴總統認為，在轉型這條路上，挑戰很多，但不能夠因為眼前的風雨，就偏離正確的航道。未來政府會持續努力，並結合更多民間力量，逐步強化台灣各地面對災害的能力，建立更完整的氣候調適機制，提升各城鎮的韌性，在台灣打造「韌性廊道」，來因應各類型的挑戰。

他指出，這是一場攸關國家未來的總體戰，需要政府、產、學，以及社會各界的攜手合作。盼凝聚所有力量，化挑戰為契機，共同打造一個更好、更強、更具韌性的台灣。

