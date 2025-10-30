快訊

政院修正刑法 故意殺人及兒虐致死判10年以上不得假釋

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
為回應憲法判決與社會期待，行政院會今天拍板刑法、刑法施行法及監獄行刑法修正草案，送立法院審議。本報資料照片
為回應憲法判決與社會期待，行政院會今天拍板刑法、刑法施行法及監獄行刑法修正草案，送立法院審議。修法重點包括精神障礙或心智缺陷不得處以死刑、增訂故意殺人及兒虐致死案件不得假釋、裁判確定前的羈押日數全數納入假釋執行期間，以及死刑定讞待執行期間不折抵刑期等。

法務部指出，此次修法是配合司法院釋字第801號及憲法法庭多項判決，並參考外國立法例，廣納學界、司法實務與相關機關意見；修法重點共五項，首先為「精神障礙或心智缺陷者不得判死刑」，行為時或審判中因精神障礙、心智缺陷導致自我辯護能力不足，不得科處死刑。

第二為增訂「特殊重大暴力犯罪不得假釋」。未來凡故意殺人、殺人未遂或虐童致死、致重傷，若被判處無期徒刑或10年以上徒刑者，一律不得假釋。若無期徒刑受刑人假釋後再犯同類重罪確定，將撤銷假釋、重新執行原刑，杜絕再犯。

第三為「裁判確定前羈押日數一律折抵」。修法草案明定，裁判確定前的羈押日數，全部納入假釋要件的「已執行期間」，不再區分是否逾一年，回應憲法平等原則。

第四，針對撤銷假釋後的殘刑執行，修正後將依罪情比例計算，不再一律執行20或25年，避免刑期不均。無期徒刑受刑人撤銷假釋，將執行原無期徒刑；有期徒刑受刑人撤銷假釋，殘刑為10年以下將全部執行完畢，殘刑為10年以上，則在執行10年後，依假釋原則執行。

第五，死刑定讞待執行期間不折抵刑期。修法草案明定，死刑定讞但尚未執行的收容期間，不得折抵刑期，也不計入假釋期間，以確保刑罰執行嚴謹。

因應修法，法務部也修正刑法施行法中的新舊法適用原則法務部指出，會以「從舊從輕」為原則。也就是說，新法上路後不會回溯舊案，若新法較輕，舊案可適用新法。

