人權會兩公約獨立評估意見 籲落實逐步廢除死刑

中央社／ 台北30日電

針對政府今年8月提出「兩公約」國家報告，國家人權委員會獨立評估意見指出，以往法務部會表態逐步廢除死刑，但現在只能承諾「減少死刑」與「審慎執行死刑」，這部份有點倒退，無法回應國際人權公約標準，應落實逐步廢除死刑。

人權會今天舉行「兩公約第四次國家報告獨立評估意見發表會」，出席者包括人權會副主委紀惠容、人權會委員高涌誠、鴻義章、王榮璋、王幼玲、葉大華、王麗珍，以及監察院副院長李鴻鈞、副秘王增華、監委范巽綠、蘇麗瓊、浦忠成，多國駐台機構及長期關注人權議題的專家學者或民間團體也有派員參與。

紀惠容致詞指出，「公政公約」及「經社文公約」是將世界人權宣言條約化，最具綱領性與核心地位的國際人權公約，這次獨立評估意見內容涵蓋禁止酷刑、廢除死刑、移工與外籍漁工權益、迫遷、原住民族權利等議題，希望政府正視結構性問題，並協助國際審查委員更瞭解台灣人權狀況，一起落實兩公約核心價值。

負責督辦評估意見的高涌誠表示，台灣至今尚未完成「禁止酷刑公約」及其「任擇議定書」國內法化程序，極需加速推動立法，並在刑法增訂酷刑罪專章。

高涌誠也說，國際審查委員會（IRC）每次審查都很關注台灣對廢除死刑的政策走向，經過民國113年憲判字第8號判決死刑部分合憲後，今年台灣又執行1個死刑案件，經與法務部深入討論，以往法務部會表態還是要逐步廢除死刑，但現在只能承諾「減少死刑」與「審慎執行死刑」，這部份有點倒退，無法回應國際人權公約標準，這在明年的國際審查也會是重中之重。

高涌誠指出，政府應落實逐步廢除死刑，建議法務部主動推動社會對話，且在尚未全面落實憲法法庭判決揭示的各項程序保障前，不應執行死刑，另也應修正執行死刑規則，明定「受刑能力欠缺」，以及當天通知死刑犯執行時間的規範。

此外，針對言論自由與國家安全間的平衡，高涌誠說，台灣是國際社會中少見真正在一線會面臨戰爭威脅的，因此人權會在與國際區域組織等交流時，國際會希望台灣建立一個標準。在這次獨立評估意見中，他們認為目前國內法律的明確性有問題，針對鼓吹戰爭、附和境外敵對勢力等概念，應明定法律要件，以強化民主防衛合法性；也應建立分層處理機制，如優先採限期改善、行政警告等，依風險程度應對，避免過度限制言論自由。

同樣負責督辦獨立評估意見的鴻義章強調，政府應將土地權保障等納入所有開發審查機制中，建立明確的土地返還或合理補償機制，同時必須確立蘭嶼核廢料遷場的明確時程，建立以「原住民族主體」為基礎的協商模式，如族群區域公投模式。

