民團盼挽救語言危機 籲政府成立台語復振委員會

中央社／ 台北30日電

台語政策推動聯盟今天表示，根據調查，台語逐漸在台灣社會消失，呼籲政府立即成立台語復振委員會，制定完整台語政策、建立跨部會協調體系，挽救快速斷層的語言危機。

台語政策推動聯盟、台灣公民參與協會、台灣台語路協會等多個民間團體及民進黨立委林俊憲、台北市議員何孟樺等人，今天在立法院召開記者會，提出上述主張。

台語政策推動聯盟認為，台語從原本的台灣社會跨族群共通語，經過國語推行辦法政策30年的影響之下急速萎縮，而語言就像是物種，沒有了棲地就面臨滅絕，台語就面臨語言環境消失等問題，講的人少了，年輕世代沒有聽的機會，如何讓語言傳續。

台語政策推動聯盟指出，目前台語沒有常設專責機構，而台語要復振，需要的是全面性政策，不能只靠文化和教育領域，而是應該進入所有的公共政策領域，形成跨部會整合的完整台語政策。

林俊憲說，台語是多數的弱勢，最大的危機就是一般人不覺得有危機，而且如果按照聯合國的標準，台語落在危險階段，因此他過去在立法院總質詢時，質詢此議題，呼籲政府重視及拿出實際行動，也要求設立台語文化園區，建議的地點則在台南。

台灣台語 語言 林俊憲

