整理包／普發一萬銀行超狂加碼 抽機票、iPhone、11萬元現金優惠比一比

聯合新聞網／ 綜合報導
台北富邦銀行推出普發現金加碼活動，透過北富銀ATM提領現金或登記入帳至北富銀帳戶即可參加抽獎，有機會把iPhone 17手機或萬元現金帶回家。圖／北富銀提供
台北富邦銀行推出普發現金加碼活動，透過北富銀ATM提領現金或登記入帳至北富銀帳戶即可參加抽獎，有機會把iPhone 17手機或萬元現金帶回家。圖／北富銀提供

普發現金一萬元即將開跑，多家銀行紛紛推出加碼優惠，獎品包括抽iPhone 17 Pro、台北沖繩雙人來回機票、現金最高11萬元等，《聯合新聞網》將持續更新，幫大家整理有哪些加碼優惠？怎麼參加？快盤點自己手上銀行或提款卡，一起來把普發一萬元新台幣「放大」！

普發一萬元有五大管道，包括登記入帳、ATM領現、郵局領現與直接入帳、造冊發放，其中登記入帳最快11月11日傍晚開始入帳，直接入帳和造冊發放的入帳日都是11月12日起，ATM領現於11月17日開放，郵局臨櫃領現則從11月24日開跑。

登記入帳：

12月31日前，北富銀存戶選擇登記入帳至北富銀帳戶，就能參加抽獎，最高可抽中現金1萬元，共有超過上千個現金獎項。

ATM領現：

11月17日至12月31日期間，使用任一銀行金融卡在北富銀行ATM提領普發現金並綁定北富銀行LINE官方帳號，就能參加抽獎，獎品包括iPhone 17 Pro 256GB及mo幣1萬元、5000元、2000元、500元等。優惠細節按此


登記入帳：

10月28日起至12月31日止，凡設定普發登記入帳到LINE Bank主帳戶（不限新、舊戶）且有成功入帳，就能賺到1次新台幣39,900元現金抽獎機會。

新戶可額外賺到1次新台幣39,900元現金抽獎機會。抽獎機會隨入帳筆數增加而增加，幫忙代領也能增加抽獎機會。優惠細節按此

圖／擷自LINE Bank
圖／擷自LINE Bank


登記入帳：

11月5日至12月31日止，登記入帳指定永豐銀行帳戶（含數位帳戶大戶DAWHO）並完成入帳，就可能獲得小蜜豐金Bee 16888點（3名）或遠東SOGO百貨5000元即享券（2名）。

ATM領現：

11月17日至12月31日止，在永豐銀行ATM領取普發現金，就能抽台北－日本沖繩雙人來回機票（2名）及大全聯1萬元禮券（5名）。優惠細節按此


登記入帳：

12月31日前，符合玉山全新存戶資格者，首次且同時開立台幣與外幣數位帳戶，並於線上開戶時輸入好禮活動代碼「CASH10K」，另完成登記入帳玉山數位帳戶、申辦帳戶自動扣繳信用卡費、綁定玉山LINE個人化通知三項任務，就可領刷卡金800元，限量2萬名。優惠細節按此

圖／擷自玉山銀行官網
圖／擷自玉山銀行官網


登記入帳：

11月5日至12月14日，於網路或行動銀行領取活動券，並登記台新銀行存款帳號，且於2025年12月31日前成功入帳者，可參加抽獎，可獲得台新Point 10,000點（3名）。此外，響應「全民+1政府相挺」，登入台新網路/行動銀行還可領取漢堡王買一送一、肯德基1+1餐點88元、必勝客買小送大、雅虎購物中心7折券等超值優惠券。

ATM領現：

11月17日至12月14日，在台新銀行ATM領取普發現金，可立即在ATM參加「天天加碼抽大獎」活動，抽出台新Point10,000、5,000、888、8點及商品優惠券等好禮 (台新Point1點=1元）。活動期間將抽出超過5,000名幸運得主，並可領取全家便利商店、OK超商、繼光香香雞、美廉社等知名商家超值優惠券。優惠細節按此

全民普發1萬元正式上路，台新銀行加碼推出多項優惠活動，最高可讓1萬元翻倍變2萬元。圖／台新銀行提供
全民普發1萬元正式上路，台新銀行加碼推出多項優惠活動，最高可讓1萬元翻倍變2萬元。圖／台新銀行提供


登記入帳：

11月5日至民國115年2月28日，使用元大銀行臺幣存款帳戶領取，抽新台幣1萬元回饋金（與ATM領現共享限額20名），數位存款帳戶可再加碼獲得10萬元回饋金抽獎機會（限額3名）。

ATM領現：

11月17日至民國115年2月28日，持元大金融卡於全台元大銀行ATM領取，可抽新台幣10,000元回饋金（與登記入帳元大臺幣存款帳戶共享限額20名）。優惠細節按此

圖／擷自元大銀行官網
圖／擷自元大銀行官網

普發一萬 普發現金 iPhone 17 Pro 機票

整理包／普發一萬銀行超狂加碼 抽機票、iPhone、11萬元現金優惠比一比

普發現金一萬元即將開跑，多家銀行紛紛推出加碼優惠，獎品包括抽iPhone 17 Pro、台北沖繩雙人來回機票、現金最高11萬元等，《聯合新聞網》將持續更新，幫大家整理有哪些加碼優惠？怎麼參加？快盤點自己手上銀行或提款卡，一起來把普發一萬元新台幣「放大」！ 普發一萬元有五大管道，包括登記入帳、ATM領現、郵局領現與直接入帳、造冊發放，其中登記入帳最快11月11日傍晚開始入帳，直接入帳和造冊發放的入帳日都是11月12日起，ATM領現於11月17日開放，郵局臨櫃領現則從11月24日開跑。

