「從信仰中實踐公義」 林佳龍感謝長老教會民主路上與台灣同行

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
外交部長林佳龍。圖／聯合報系資料照片
外交部長林佳龍。圖／聯合報系資料照片

外交部長林佳龍29日於外交部接待由主席葉芸青帶領的「全美台灣人基督長老教會聯合會返台宣教團」一行二十餘人，感謝長老教會過去不畏威權以信仰為力量關懷台灣的國際處境，林佳龍並表示，宗教自由是台灣與世界共享的重要價值，感謝長老教會長期為台灣的民主、人權與宗教自由堅定發聲，也期許與大家並肩前行，讓信仰成為外交的力量。

林佳龍表示，長老教會在台灣的民主發展歷程中扮演極為重要的角色，長期在台推動民主、人權等普世價值，並積極透過教會體系，促進台美交流。

林佳龍指出，台灣退出聯合國後，許多旅居美國的台灣人以基督信仰為中心，1974 年成立「全美台灣人基督長老教會聯合會」，並與台灣基督長老教會緊密合作。他說，當時長老教會不畏威權壓力，以信仰中的普世價值為力量關懷台灣的國際處境，為民主化奮鬥、為人權發聲。

林佳龍強調，現在的台灣，無論在經濟、科技、人權與文化上，都獲得國際高度肯定，「台灣就是台灣，也是世界的台灣。」並表示台灣人民珍惜民主法治，社會充滿信心與活力。「宗教自由更是我們與世界共享的重要價值」林佳龍說，「無神論」的中國共產黨持續打壓天主教、基督教與一貫道等各種宗教，兩岸對宗教的態度形成鮮明對比。林佳龍也特別感謝長老教會，長期為台灣的民主、人權與宗教自由堅定發聲。

林佳龍並引用《聖經．彌迦書》的話與訪團共勉，表示「行公義、好憐憫，存謙卑的心，與神同行。」期許大家能肩並肩同行，讓信仰成為外交的力量。

林佳龍轉述，葉芸青主席也與他分享，聯合會在美國的一切努力，都是為了台灣。葉芸青說，他感受到台灣外交處境已逐漸轉好，並堅信「公義之事，上帝必幫助。」未來聯合會願繼續為台灣付出與發聲，因為這是他們共同的使命。

