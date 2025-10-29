快訊

慶州或釜山 川習會地點鬧雙胞？陸駐美大使館推文有玄機

談台灣問題？川習會30日上午10時登場 兩大元首核心議題曝光

台灣國際風力能源展英國館開幕 12家英企參展

中央社／ 台北29日電

英國在台辦事處表示，台灣國際風力能源展英國館今天開幕，蘇格蘭國際發展局及12家英國企業參展。英國駐台代表包瓊郁指出，英國長期致力於推動全球能源轉型，台灣是英國在亞洲最重要的合作夥伴之一。

英國在台辦事處發布新聞稿表示，2025年台灣國際風力能源展今天開幕，適逢台英再生能源合作邁入20週年，英國館在台北市英僑商務協會帶領下重返展場，英國在台辦事處代表包瓊郁（Ruth Bradley-Jones）與經濟部常次賴建信及能源署副署長陳崇憲出席英國館開幕，象徵英國與台灣在能源與淨零的堅定夥伴關係。

英國在台辦事處提到，英國館有蘇格蘭國際發展局及12家英國再生能源、離岸風電領域企業參展，涵蓋風場開發、技術顧問、海事工程、檢測驗證、再生能源投資及人力資源等領域。

英國在台辦事處表示，英國在離岸風電領域的完整產業鏈與技術能量，使英國為全球能源轉型的關鍵推動者，從海底工程到預測分析、從風場規劃到人才訓練，英國館展現出從上游到下游的整合能力，為台灣再生能源產業注入強勁動能。

英國在台辦事處代表包瓊郁說，英國長期致力於推動全球能源轉型，台灣是英國在亞洲最重要的合作夥伴之一，很高興看到越來越多英國企業在台落地，共同推進離岸風電、再生能源與永續發展的進程。

經濟部能源署副署長陳崇憲表示，政府積極推動再生能源發展與離岸風電布局，期待藉由英國的成熟經驗，協助台灣加速達成2050淨零排放的國家目標。

英國在台辦事處說明，英國館不僅展現前瞻技術與創新思維，也體現國際夥伴關係在全球能源轉型浪潮中的關鍵作用，透過持續產業合作與知識交流，英國與台灣將共同邁向更潔淨、更永續的未來。

英國 再生能源

延伸閱讀

英國首相：不接受任何人施壓影響陸使館建案裁決

英王查理三世訪教堂 遭抗議人士質問安德魯王子醜聞

川普歷史知多少？紐時：林則徐「這句詩」形塑習近平貿易戰立場

一名詐欺犯的收藏損失 可能將成為英國車迷的意外收穫

相關新聞

曾任中研院分生所所長！知名學家姚孟肇辭世 享壽76歲

中研院今天表示，中研院院士姚孟肇27日於美國辭世，享壽76歲，其為國際知名分子生物學家，也曾擔任中研院分子生物研究所所長...

輝達確定落腳北士科T17、T18 蔣萬安：目標明年中簽約

台北市長蔣萬安下午在市議會宣布，輝達選址確認在T17、T18，待與新壽完成合意解約，相關行政程序完成後，就會與輝達來簽約，蔣表示，按照局處推估，希望能夠在明年中旬簽約，會加快行政流程。

韓流席捲全球…釜山駐處讚BLACKPINK成功模式 盼台韓AI深化合作

韓流文化席捲全球，韓國女團BLACKPINK日前高雄開唱，吸引大批粉絲。駐韓國台北代表部釜山辦事處處長郭承凱以BLACK...

前原能會官員斷言 核能復興成全球趨勢建議政府取消除役計畫

立法院教育及文化委員會今舉辦「如何在核能治理法制化與透明化機制下精進我國核能安全與發展」公聽會，前原能會放射性物料管理局...

核電重啟有明確時程？核安會：尚未收到相關計畫

立法院今天舉辦核能治理透明化公聽會，核安會主委陳明真於會中表示，目前尚未收到台電正式送交的「再運轉計畫」文件，若文件送達...

川習會上若被敦促對台灣議題表態？川普：台灣就是台灣

川習會明天將在南韓APEC峰會場邊登場，美媒報導中國大陸國家主席習近平可能敦促川普明確表態反對台灣獨立。美國總統川普今從日本飛往南韓的空軍一號上對媒體表示，此行可能不會會晤北韓領導人金正恩，他想專心處理明天登場的、與中國大陸國家主席習近平的會晤。川普說，習近平可能會想聊台灣，但他認為沒什麼好說的，台灣就是台灣（Taiwan is Taiwan）。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。