台灣國際風力能源展英國館開幕 12家英企參展

英國在台辦事處表示，台灣國際風力能源展英國館今天開幕，蘇格蘭國際發展局及12家英國企業參展。英國駐台代表包瓊郁指出，英國長期致力於推動全球能源轉型，台灣是英國在亞洲最重要的合作夥伴之一。

英國在台辦事處發布新聞稿表示，2025年台灣國際風力能源展今天開幕，適逢台英再生能源合作邁入20週年，英國館在台北市英僑商務協會帶領下重返展場，英國在台辦事處代表包瓊郁（Ruth Bradley-Jones）與經濟部常次賴建信及能源署副署長陳崇憲出席英國館開幕，象徵英國與台灣在能源與淨零的堅定夥伴關係。

英國在台辦事處提到，英國館有蘇格蘭國際發展局及12家英國再生能源、離岸風電領域企業參展，涵蓋風場開發、技術顧問、海事工程、檢測驗證、再生能源投資及人力資源等領域。

英國在台辦事處表示，英國在離岸風電領域的完整產業鏈與技術能量，使英國為全球能源轉型的關鍵推動者，從海底工程到預測分析、從風場規劃到人才訓練，英國館展現出從上游到下游的整合能力，為台灣再生能源產業注入強勁動能。

英國在台辦事處代表包瓊郁說，英國長期致力於推動全球能源轉型，台灣是英國在亞洲最重要的合作夥伴之一，很高興看到越來越多英國企業在台落地，共同推進離岸風電、再生能源與永續發展的進程。

經濟部能源署副署長陳崇憲表示，政府積極推動再生能源發展與離岸風電布局，期待藉由英國的成熟經驗，協助台灣加速達成2050淨零排放的國家目標。

英國在台辦事處說明，英國館不僅展現前瞻技術與創新思維，也體現國際夥伴關係在全球能源轉型浪潮中的關鍵作用，透過持續產業合作與知識交流，英國與台灣將共同邁向更潔淨、更永續的未來。