快訊

坣娜紅斑性狼瘡辭世 醫揭該疾病「好發1族群」：症狀如千面女郎

幕後／更大的地不要 為何輝達偏愛T17、T18？李四川揭關鍵原因

在老公身旁過世！坣娜不敵病魔享年59歲 生前超低調要友人「全封口」

曾任中研院分生所所長！知名學家姚孟肇辭世 享壽76歲

中央社／ 台北29日電
中研院今天表示，中研院院士姚孟肇27日於美國辭世，享壽76歲。記者曾吉松／攝影
中研院今天表示，中研院院士姚孟肇27日於美國辭世，享壽76歲。記者曾吉松／攝影

中研院今天表示，中研院院士姚孟肇27日於美國辭世，享壽76歲，其為國際知名分子生物學家，也曾擔任中研院分子生物研究所所長，期間致力人才培育，助力學術研究發展。

中研院今天發布院士要聞指出，姚孟肇27日於美國辭世，享壽76歲。

姚孟肇為國際知名分子生物學家，專長為染色體結構與功能、基因體不穩定性，其以四膜蟲（Tetrahymena）為主要研究材料，深入分析該原生動物的染色體斷裂（chromosome breakage）、DNA割除（DNA deletion）及基因擴增（gene amplification）等現象，並進一步探討基因擴增在人體細胞的分化、癌變及老化上的重要性，為相關領域開啟新的研究方向。

姚孟肇在1975年取得美國羅徹斯特大學生物系博士學位後，於耶魯大學生物系從事博士後研究，先後任職於聖路易華盛頓大學、華盛頓大學及佛瑞德哈欽森癌症研究中心。

中研院表示，2004年至2013年，姚孟肇受中研院前院長李遠哲邀請，擔任中研院分子生物研究所所長，期間致力研究人才培育，並與台灣各學術、研究、教學機構密切合作。姚孟肇也曾任中研院數屆評議員，對院內學術研究發展助力甚深。

根據資料，姚孟肇學術成就卓越，曾獲頒世界科學院院士、美國科學促進學會會士、台灣大學傑出校友等，在2006年當選中研院第26屆院士。

中研院 院士 美國 李遠哲

延伸閱讀

中研院法研所研究如何選任大法官 翁曉玲：不該淪賴清德私人律師

科學人／人類靈活動用的手指、腳趾…來源竟然要感謝魚的「菊花」？

金門金湖水庫旁火燒車…疑水廠員工成焦屍 身分待DNA確認

最高學術殿堂開門！中研院「院區開放日」與「兒童科普日」 今登場

相關新聞

曾任中研院分生所所長！知名學家姚孟肇辭世 享壽76歲

中研院今天表示，中研院院士姚孟肇27日於美國辭世，享壽76歲，其為國際知名分子生物學家，也曾擔任中研院分子生物研究所所長...

輝達確定落腳北士科T17、T18 蔣萬安：目標明年中簽約

台北市長蔣萬安下午在市議會宣布，輝達選址確認在T17、T18，待與新壽完成合意解約，相關行政程序完成後，就會與輝達來簽約，蔣表示，按照局處推估，希望能夠在明年中旬簽約，會加快行政流程。

韓流席捲全球…釜山駐處讚BLACKPINK成功模式 盼台韓AI深化合作

韓流文化席捲全球，韓國女團BLACKPINK日前高雄開唱，吸引大批粉絲。駐韓國台北代表部釜山辦事處處長郭承凱以BLACK...

前原能會官員斷言 核能復興成全球趨勢建議政府取消除役計畫

立法院教育及文化委員會今舉辦「如何在核能治理法制化與透明化機制下精進我國核能安全與發展」公聽會，前原能會放射性物料管理局...

核電重啟有明確時程？核安會：尚未收到相關計畫

立法院今天舉辦核能治理透明化公聽會，核安會主委陳明真於會中表示，目前尚未收到台電正式送交的「再運轉計畫」文件，若文件送達...

川習會上若被敦促對台灣議題表態？川普：台灣就是台灣

川習會明天將在南韓APEC峰會場邊登場，美媒報導中國大陸國家主席習近平可能敦促川普明確表態反對台灣獨立。美國總統川普今從日本飛往南韓的空軍一號上對媒體表示，此行可能不會會晤北韓領導人金正恩，他想專心處理明天登場的、與中國大陸國家主席習近平的會晤。川普說，習近平可能會想聊台灣，但他認為沒什麼好說的，台灣就是台灣（Taiwan is Taiwan）。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。