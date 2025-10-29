韓流席捲全球…釜山駐處讚BLACKPINK成功模式 盼台韓AI深化合作

韓流文化席捲全球，韓國女團BLACKPINK日前高雄開唱，吸引大批粉絲。駐韓國台北代表部釜山辦事處處長郭承凱以BLACKPINK為例，認為吸納各方長處，有助於共創雙贏，而台灣、韓國，在AI、觀光等領域關係密切，應有更多合作空間。

2025年APEC領袖峰會將於10月31至11月1日於韓國慶州登場，為了迎接這場國際級大秀，韓國政府以其引以為傲的K-pop為利基，任命韓星G-Dragon（GD，權志龍）為今年APEC峰會宣傳大使。

郭承凱表示，韓國的影視文化為強項，從2000年初以來，韓國政府就會在各個國際活動邀請韓流明星演出，提高曝光度。

郭承凱進一步指出，過去韓團如Wonder Girls，成員都是韓國人，但近年紅遍全球的BLACKPINK，成員Lisa就是泰國人，顯示若能夠將全世界好的資源化為己用，事實上可以共創雙贏。

郭承凱表示，許多人認為台韓在產業部分有非常多競爭，但他從1999年開始負責韓國業務，當年台韓貿易總額僅71億美元，去年則達645億美元，如果兩邊的關係是競爭的話，不可能在這個這段期間裡面成長約9倍；從台韓之間貿易總額急速成長來看，數字已經證明，台韓有非常多可以互利互補、合作雙贏的地方。

他舉例，台灣政府正在推動AI新十大建設，韓國總統李在明也提到要把韓國打造為AI強國。郭承凱認為，AI是台灣與韓國共同擅長的領域，只是擅長部分不一樣，在全球產業價值鏈分工之下，台韓應有機會於AI有很多合作。

另外，郭承凱也說，台韓互為第3大觀光客來源國，現在每週台韓單向班機有379班，顯見民間交流非常熱絡，期待未來台韓經貿能夠更進一步。