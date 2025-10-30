2026 第九屆《國際藝術家節》徵件開跑——不限媒材，以創作共繪和平

賀恩壹_大地 油畫 50F 2018 ／資料提供：第三屆國際藝術家節

當世界渴望安寧與理解，藝術再次成為最溫柔也最有力量的語言。由清海無上師於 2018 年發起、每年 4 月 3 日全球共慶的《國際藝術家節》，2026 年邁入第九屆，今年以主題「共・繪・和平」向臺灣各地的藝術創作者發出徵件邀請。無論你以畫筆作畫，或以影像、音樂、戲劇舞蹈，只要願以創作表達尊重與理解，誠摯邀你參與這場不限媒材、跨越邊界的線上藝展，讓創作成為世界的溫柔擁抱。

和平，是一種心靈的流動

和平，不僅是國與國之間沒有戰爭的狀態，更是一種內在的安定與理解。可以是一個靜謐午後的光影，ㄧ張人與自然共生的照片、一段音符間的柔軟流動，和平不只是題材，而是潛藏於創作的意圖與氛圍之中，一種可以被感受的能量流動。

「共・繪・和平」鼓勵創作者從熟悉的語彙與媒材出發，讓日常的片刻、心中的微光，化為作品的語言，描繪出人與人、心與心之間的共處與慈愛。

全媒材、多形式，讓藝術自由地相遇

2026 第九屆國際藝術家節 ／資料提供：國際藝術家節

第九屆國際藝術家節採「線上策展、全媒材開放」模式，徵件對象以臺灣藝術創作者為主，開放不限年齡、性別、媒材的參與形式。無論你來自繪畫、攝影、雕塑、音樂、設計、表演、工藝，只要願意透過創作傳遞真摯的和平意念，皆歡迎投稿。

所有入選作品將於亞洲最知名的線上展覽平台 ARTOGO 展出，並持續於線上展演兩年，透過網路流動，讓和平的願景跨越疆界、持續擴散。

讓創作成為生活的溫柔擁抱

許博文-嚮往飛翔的馬(木雕) ／資料提供：第三屆國際藝術家節

和平不只是口號，也能被看見與聽見——透過每一幅畫、每一道光影、每一段聲音，將內心的願景轉化為流動的創作語言。

「共繪和平線上藝展」期望透過網路的無遠弗屆，讓藝術如光在無形中流動，溫柔觸及每一位觀者與創作者的心靈。在凝視與感受之間，慈愛的能量悄然擴散，使藝術不僅被欣賞，更成為一種精神的交流與療癒。

第九屆《國際藝術家節》徵件現已正式啟動，邀請你以創作回應這個世界的渴望，讓作品成為祝禱，讓和平在畫面與旋律中靜靜發光。

▍投稿截止日期：即日起至 2025 年11 月 30 日

▍投稿連結：https://reurl.cc/1O5DG9