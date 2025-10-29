前原能會官員斷言 核能復興成全球趨勢建議政府取消除役計畫

立法院教育及文化委員會今舉辦「如何在核能治理法制化與透明化機制下精進我國核能安全與發展」公聽會，前原能會放射性物料管理局長黃慶村指出，行政單位在規畫核電延役與核能重啟的方向，已經很明確，行政院應「取消除役計畫」，立法院也應「刪除機組拆除預算」，以展現政策決心，保留核能技術與人才能量，銜接新一代核能發展。

立法院教育及文化委員會舉辦「如何在核能治理法制化與透明化機制下精進我國核能安全與發展」公聽會，邀集主管機關、學者與民間團體代表，針對核能安全、核廢料管理、資訊公開與法制建構等議題提出意見。

黃慶村表示，他長期投入放射性廢棄物管理工作，觀察到「全球繼石油、再生能源之後，已進入核能文明的新階段」。他指出，世界各國正展開「第三次核能復興」，與過往不同的是，這一波核能發展浪潮「幾乎不會再回頭」，將成為人類長期能源結構的一部分。

黃慶村指出，從核安會與台電的報告內容可見，行政單位在規畫核電延役與核能重啟的方向，已經很明確。既然如此，就該有明確宣示。他建議行政院應「取消除役計畫」，立法院也應「刪除機組拆除預算」，以展現政策決心。

他舉例，美國前總統川普上任後即擴大核電建設計畫，從200座新增為300座，這樣的明快決策，才能顯示政府對能源轉型的擔當。

他並指出，現階段的「新核能技術」尚未成熟，監管制度仍在建立階段，因此更需要保留現有核電機組作為銜接平台，確保技術與人才不流失。