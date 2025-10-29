賴總統為「百大醫言堂」上線啟動 盼減少全民不健康餘命
今天是九九重陽節，慈月與神腦基金會共同合作拍攝「百大醫言堂」，今天舉行節目上線啟動儀式，慈月基金會董事長林保雍邀請賴清德總統、衛福部長石崇良、台大醫院前院長李源德、考試委員王秀紅一同進行啟動儀式。目前全台65歲以上長輩約460多萬人，占比逾19%，即將超過20%，符合世界衛生組織（WHO）超高齡社會標準，但全民平均餘命約80歲，不健康年數大概也有8年，「健康台灣」透過各項努力減少民眾臥床或生活需要照顧的年限，該節目由台大前校長楊泮池、台大醫院前院長李源德召集規畫，主題內容以深入淺出方式，讓觀眾聽得懂，希望減少不健康餘命，避免造成病患痛苦、家庭和醫療體系沉重負荷。
