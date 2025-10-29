快訊

台中非洲豬瘟...死豬3聯單數量兜不攏 中市府：疑有塗改調查中

豬農稱「豬9月流鼻血」？中市府：10月10日前未有大量異常死亡

美實驗猴遇車禍「趁亂逃走」！司機驚曝：感染3種病毒有攻擊性

賴總統為「百大醫言堂」上線啟動 盼減少全民不健康餘命

攝影中心／ 記者許正宏／台北即時報導
慈月與神腦基金會共同合作拍攝「百大醫言堂」，今天舉行節目上線啟動儀式，邀請賴清德總統（圖）致詞並為儀式啟動。記者許正宏／攝影
慈月與神腦基金會共同合作拍攝「百大醫言堂」，今天舉行節目上線啟動儀式，邀請賴清德總統（圖）致詞並為儀式啟動。記者許正宏／攝影

今天是九九重陽節，慈月與神腦基金會共同合作拍攝「百大醫言堂」，今天舉行節目上線啟動儀式，慈月基金會董事長林保雍邀請賴清德總統、衛福部長石崇良台大醫院前院長李源德、考試委員王秀紅一同進行啟動儀式。目前全台65歲以上長輩約460多萬人，占比逾19%，即將超過20%，符合世界衛生組織（WHO）超高齡社會標準，但全民平均餘命約80歲，不健康年數大概也有8年，「健康台灣」透過各項努力減少民眾臥床或生活需要照顧的年限，該節目由台大前校長楊泮池、台大醫院前院長李源德召集規畫，主題內容以深入淺出方式，讓觀眾聽得懂，希望減少不健康餘命，避免造成病患痛苦、家庭和醫療體系沉重負荷。

慈月與神腦基金會共同合作拍攝「百大醫言堂」，今天舉行節目上線啟動儀式，慈月基金會董事長林保雍（左二）邀請賴清德總統（中）、衛福部長石崇良（左一）、台大醫院前院長李源德（右二）、考試委員王秀紅（右一）一同進行啟動儀式。記者許正宏／攝影
慈月與神腦基金會共同合作拍攝「百大醫言堂」，今天舉行節目上線啟動儀式，慈月基金會董事長林保雍（左二）邀請賴清德總統（中）、衛福部長石崇良（左一）、台大醫院前院長李源德（右二）、考試委員王秀紅（右一）一同進行啟動儀式。記者許正宏／攝影
慈月與神腦基金會共同合作拍攝「百大醫言堂」，今天舉行節目上線啟動儀式，慈月基金會董事長林保雍（左六）邀請賴清德總統（左七）、衛福部長石崇良（左五）、台大醫院前院長李源德（右七）、考試委員王秀紅（右六）等醫界大佬一同進行啟動儀式。記者許正宏／攝影
慈月與神腦基金會共同合作拍攝「百大醫言堂」，今天舉行節目上線啟動儀式，慈月基金會董事長林保雍（左六）邀請賴清德總統（左七）、衛福部長石崇良（左五）、台大醫院前院長李源德（右七）、考試委員王秀紅（右六）等醫界大佬一同進行啟動儀式。記者許正宏／攝影

台大醫院 病患 石崇良 賴清德

延伸閱讀

「醫療同仁安全帶繫緊！」衛福部長石崇良上任推改革 她讚早該做

12年來首位非醫師接疾管署副座 羅一鈞讚林明誠「行動派防疫戰將」

醫學中心降輕症醫師收入少？石崇良：提升「複雜診察費」防人力出走

加熱菸上路政策轉彎 石崇良強調尼古丁標示是不可退讓紅線

相關新聞

今年起免費成人健檢年齡下修至卅歲 賴總統：已有逾21萬國人受惠

今天是九九重陽節，總統賴清德出席活動指出，政府為「全民打拼，健康久久」，目前全台65歲以上長輩約460多萬人，占比逾19...

前原能會官員斷言 核能復興成全球趨勢建議政府取消除役計畫

立法院教育及文化委員會今舉辦「如何在核能治理法制化與透明化機制下精進我國核能安全與發展」公聽會，前原能會放射性物料管理局...

核電重啟有明確時程？核安會：尚未收到相關計畫

立法院今天舉辦核能治理透明化公聽會，核安會主委陳明真於會中表示，目前尚未收到台電正式送交的「再運轉計畫」文件，若文件送達...

川習會上若被敦促對台灣議題表態？川普：台灣就是台灣

川習會明天將在南韓APEC峰會場邊登場，美媒報導中國大陸國家主席習近平可能敦促川普明確表態反對台灣獨立。美國總統川普今從日本飛往南韓的空軍一號上對媒體表示，此行可能不會會晤北韓領導人金正恩，他想專心處理明天登場的、與中國大陸國家主席習近平的會晤。川普說，習近平可能會想聊台灣，但他認為沒什麼好說的，台灣就是台灣（Taiwan is Taiwan）。

影／蕭美琴：用黑客松精神發覺、解決問題

副總統蕭美琴、行政院副院長鄭麗君，上午前往臺北國際會議中心(TICC)出席「2025總統盃黑客松」工作坊。本屆黑客松以「...

核能治理法制化公聽會登場 聚焦核能安全與資訊透明

立法院教育及文化委員會今日舉辦「如何在核能治理法制化與透明化機制下精進我國核能安全與發展」公聽會，邀集主管機關、專家與民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。