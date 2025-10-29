賴總統為「百大醫言堂」上線啟動 盼減少全民不健康餘命

川習會明天將在南韓APEC峰會場邊登場，美媒報導中國大陸國家主席習近平可能敦促川普明確表態反對台灣獨立。美國總統川普今從日本飛往南韓的空軍一號上對媒體表示，此行可能不會會晤北韓領導人金正恩，他想專心處理明天登場的、與中國大陸國家主席習近平的會晤。川普說，習近平可能會想聊台灣，但他認為沒什麼好說的，台灣就是台灣（Taiwan is Taiwan）。

