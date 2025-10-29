快訊

台中非洲豬瘟...死豬3聯單數量兜不攏 中市府：疑有塗改調查中

豬農稱「豬9月流鼻血」？中市府：10月10日前未有大量異常死亡

美實驗猴遇車禍「趁亂逃走」！司機驚曝：感染3種病毒有攻擊性

聽新聞
0:00 / 0:00

核電重啟有明確時程？核安會：尚未收到相關計畫

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
核能安全委員會主委陳明真，出席立法院教育及文化委員會舉行「如何在核能治理法制化與透明化機制下精進我國核能安全與發展」公聽會。攝影記者林俊良／攝影
核能安全委員會主委陳明真，出席立法院教育及文化委員會舉行「如何在核能治理法制化與透明化機制下精進我國核能安全與發展」公聽會。攝影記者林俊良／攝影

立法院今天舉辦核能治理透明化公聽會，核安會主委陳明真於會中表示，目前尚未收到台電正式送交的「再運轉計畫」文件，若文件送達，核安會將立即啟動審查並盡速處理。台電則表示，將依法辦理、盡速完成相關技術報告並送交主管機關審查。

立法院教育及文化委員會今日舉辦「如何在核能治理法制化與透明化機制下精進我國核能安全與發展」公聽會，針對《核子反應器設施管制法》修法方向、核廢料處理、資訊公開及核電安全管理等議題展開討論。

陳明真表示，感謝各界對核能安全議題的關心與建言，並強調核能安全是一項長期投注、仰賴社會信任的工作。他指出，核安會將持續秉持「專業、公正、透明」三原則推動各項業務，讓每一項管制作為「有據可查、經得起檢驗」。

陳明真說，針對立委與專家提出的核能安全、核廢料處理、資訊公開及法治化建議，核安會將謹慎因應，並依循「核安無虞、核廢有解、社會共識」三大原則穩健推進。他強調，未來會持續加強與地方政府、學界及社會各界的溝通，「讓全民對核能安全更有信心，也能讓國人安心、社會安心」。

立法院教育文化委員會召委劉書彬追問，核安會是否能針對核能電廠延役或重啟相關審查提供明確時程，並加強公開資訊。陳明真回應說，目前尚未收到台電正式送交的「再運轉計畫」文件，若文件送達，核安會將立即啟動審查並盡速處理。

經濟部國營事業管理司司長胡文中指出，部內已收到台電送交的核能電廠現況報告，目前正進行審理中，但仍需待核安會相關法規明確後，才能依程序推進。法案走到哪裡，就執行到哪裡。胡文中表示，部分資料仍需台電補件釐清，將盡快完成審查程序。

台電副總經理許永輝回應表示，公司將「依法辦理、盡速完成」相關技術報告並送交主管機關審查。

核能 台電 核電

延伸閱讀

經濟部審查台電評估報告 檢視再運轉可行性

核能治理法制化公聽會登場 聚焦核能安全與資訊透明

核能治理公聽會登場 核安會：乾式貯存設施有助提升核廢安全管理

金門警破獲電纜竊案 台電頒獎金致謝籲民眾檢舉

相關新聞

今年起免費成人健檢年齡下修至卅歲 賴總統：已有逾21萬國人受惠

今天是九九重陽節，總統賴清德出席活動指出，政府為「全民打拼，健康久久」，目前全台65歲以上長輩約460多萬人，占比逾19...

前原能會官員斷言 核能復興成全球趨勢建議政府取消除役計畫

立法院教育及文化委員會今舉辦「如何在核能治理法制化與透明化機制下精進我國核能安全與發展」公聽會，前原能會放射性物料管理局...

核電重啟有明確時程？核安會：尚未收到相關計畫

立法院今天舉辦核能治理透明化公聽會，核安會主委陳明真於會中表示，目前尚未收到台電正式送交的「再運轉計畫」文件，若文件送達...

川習會上若被敦促對台灣議題表態？川普：台灣就是台灣

川習會明天將在南韓APEC峰會場邊登場，美媒報導中國大陸國家主席習近平可能敦促川普明確表態反對台灣獨立。美國總統川普今從日本飛往南韓的空軍一號上對媒體表示，此行可能不會會晤北韓領導人金正恩，他想專心處理明天登場的、與中國大陸國家主席習近平的會晤。川普說，習近平可能會想聊台灣，但他認為沒什麼好說的，台灣就是台灣（Taiwan is Taiwan）。

影／蕭美琴：用黑客松精神發覺、解決問題

副總統蕭美琴、行政院副院長鄭麗君，上午前往臺北國際會議中心(TICC)出席「2025總統盃黑客松」工作坊。本屆黑客松以「...

核能治理法制化公聽會登場 聚焦核能安全與資訊透明

立法院教育及文化委員會今日舉辦「如何在核能治理法制化與透明化機制下精進我國核能安全與發展」公聽會，邀集主管機關、專家與民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。