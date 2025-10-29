核電重啟有明確時程？核安會：尚未收到相關計畫

立法院今天舉辦核能治理透明化公聽會，核安會主委陳明真於會中表示，目前尚未收到台電正式送交的「再運轉計畫」文件，若文件送達，核安會將立即啟動審查並盡速處理。台電則表示，將依法辦理、盡速完成相關技術報告並送交主管機關審查。

立法院教育及文化委員會今日舉辦「如何在核能治理法制化與透明化機制下精進我國核能安全與發展」公聽會，針對《核子反應器設施管制法》修法方向、核廢料處理、資訊公開及核電安全管理等議題展開討論。

陳明真表示，感謝各界對核能安全議題的關心與建言，並強調核能安全是一項長期投注、仰賴社會信任的工作。他指出，核安會將持續秉持「專業、公正、透明」三原則推動各項業務，讓每一項管制作為「有據可查、經得起檢驗」。

陳明真說，針對立委與專家提出的核能安全、核廢料處理、資訊公開及法治化建議，核安會將謹慎因應，並依循「核安無虞、核廢有解、社會共識」三大原則穩健推進。他強調，未來會持續加強與地方政府、學界及社會各界的溝通，「讓全民對核能安全更有信心，也能讓國人安心、社會安心」。

立法院教育文化委員會召委劉書彬追問，核安會是否能針對核能電廠延役或重啟相關審查提供明確時程，並加強公開資訊。陳明真回應說，目前尚未收到台電正式送交的「再運轉計畫」文件，若文件送達，核安會將立即啟動審查並盡速處理。

經濟部國營事業管理司司長胡文中指出，部內已收到台電送交的核能電廠現況報告，目前正進行審理中，但仍需待核安會相關法規明確後，才能依程序推進。法案走到哪裡，就執行到哪裡。胡文中表示，部分資料仍需台電補件釐清，將盡快完成審查程序。

台電副總經理許永輝回應表示，公司將「依法辦理、盡速完成」相關技術報告並送交主管機關審查。