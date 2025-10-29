今年起免費成人健檢年齡下修至卅歲 賴總統：已有逾21萬國人受惠

快訊

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
慈月與神腦基金會共同拍錄「百大醫言堂」節目將正式上線啟動。今天參與啟動儀式的總統賴清德（左三）表示，今天是九九重陽節，政府為「全民打拼，健康久久」。記者許正宏／攝影
今天是九九重陽節，總統賴清德出席活動指出，政府為「全民打拼，健康久久」，目前全台65歲以上長輩約460多萬人，占比逾19%，即將超過20%，符合世界衛生組織（WHO）超高齡社會標準，但全民平均餘命約80歲，不健康年數大概也有8年，「健康台灣」透過各項努力減少民眾臥床或生活需要照顧的年限。

慈月與神腦基金會共同拍錄「百大醫言堂」，今天舉行節目上線啟動儀式，節目由台大前校長楊泮池、台大醫院前院長李源德召集規畫，主題內容以深入淺出方式，讓觀眾聽得懂，希望減少不健康餘命，避免造成病患痛苦、家庭和醫療體系沉重負荷。

包括賴清德總統，現場還有衛福部長石崇良、慈月基金會創辦人林保雍、神腦國際董事長余政憲董、緯創資通董事長林憲銘，以及台大名譽教授李源德、台北榮總院長陳威明、馬偕院長張文瀚、中醫大附醫院長周德陽、高醫中和紀念醫院長王照元、雙和醫院院長李明哲，還有彰基醫院陳穆寬等皆參加與會。

賴清德指出，國人平均餘命約80歲，不健康年數約有8年，代表民眾一生中平均有10%的時間不健康，非常可惜。去年健康台灣委員會成立，如今全面推動健康促進、疾病防治和醫療永續，與三高有關慢性疾病，去年推動三高防治888計畫，讓病友穩定控制，落實預防勝於治療。

自今年起，成人預防保健服務將檢查年齡下修到30歲，截至今年7月已有21萬位國人受惠。賴清德說，從民國74年至今，癌症一直是台灣十大死因之首，每年約奪走5萬多條生命，今年創立癌症新藥基金，基金規模100億元，未來用多少、補多少，幫助家庭經濟困難民眾，也可以得到先進醫藥的照顧。

今年癌症篩檢預算也從28億元提高到68億元，截至今年9月篩檢已超過448萬人次，早期發現、早期治療，才能確保健康。此外，今年也啟動健康台灣深耕計畫，5年編列489億元，從智慧醫療、綠色醫院、精準醫療到醫療人力支援，目標是提升醫療照護品質，強化疾病防治、治療力道。

賴清德說，健康的目標不僅是要改善醫療環境、提升整體醫療品質，更要從治療導向轉為健康導向，讓每一分健保與長照資源發揮最大的效益。

「百大醫言堂」節目將針對十大死因與常見疾病，以深入淺出方式傳遞正確、實用、可信賴的健康知識。賴清德說，林保雍號召百大名醫，是因為「公益」 ，他相信平台將有效提升全民健康知識，也能減少錯誤訊息的流傳，協助延緩疾病發生，縮短不健康餘命。

林保雍指出，慈月基金會連續舉辦14屆南丁格爾獎，自籌備開始已16年，表彰護理人員貢獻，特別在護理人員荒的情況下，臨床人員減輕壓力十分重要，以往「燃燒自己、照亮別人」，現在應是「擦亮自己、照亮別人」，才能永續。賴總統大力推動健康台灣政策，希望達成全人全程健康照顧，幫助長輩能活得更健康、更有尊嚴，

慈月與神腦基金會共同拍錄「百大醫言堂」節目將正式上線啟動。今天參與啟動儀式的總統賴清德（左三）表示，今天是九九重陽節，政府為「全民打拼，健康久久」記者沈能元／攝影
慈月與神腦基金會共同拍錄「百大醫言堂」，今天舉行節目上線啟動儀式，包括台大醫院前院長李源德、總統賴清德、衛福部長石崇良共同參與。記者許正宏／攝影
