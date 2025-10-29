影／蕭美琴：用黑客松精神發覺、解決問題

副總統蕭美琴、行政院副院長鄭麗君，上午前往臺北國際會議中心(TICC)出席「2025總統盃黑客松」工作坊。本屆黑客松以「雙軸轉型綠色成長」為主題，內容涵蓋碳盤查應用、智慧城市治理、高溫預警、石綿廢棄物通報等，多項創新解方，聚焦在環境議題與AI解方案，發揮黑客精神，共同打造永續智慧國家！

今年承辦的環境部期待本屆入選團隊能在接下來的輔導與協作中，持續優化方案，最終在總統府見證精彩的最終成果，為臺灣社會注入更 多改變的力量。

蕭美琴在致詞時表示，首先黑客松的第一個特色是勇於發覺問題、解決問題的用心。每天面臨各式各樣的問題，勇於面對問題、發掘問題、解決問題的精神；也是希望優秀的公務團隊應該具有的。愈積極態度，愈勇於面對問題、解決問題。才是台灣最具感人、有爆發力，持續引領台灣進步最重要的力量。

蕭美琴接著表示，能夠進入到決選的20個團隊這個更是不容易，表示還有第二個令人個人感動的特色，就是導入科技、導入創新。不只是挖掘問題，面對跟解決問題的態度。要有科學、有方法。能夠導入各種創新，持續與全世界各新興科技。尤其是新的工具能夠導入和應用。