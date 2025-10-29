快訊

台中非洲豬瘟...死豬3聯單數量兜不攏 中市府：疑有塗改調查中

豬農稱「豬9月流鼻血」？中市府：10月10日前未有大量異常死亡

美實驗猴遇車禍「趁亂逃走」！司機驚曝：感染3種病毒有攻擊性

影／蕭美琴：用黑客松精神發覺、解決問題

攝影中心／ 記者黃義書 /台北即時報導
副總統蕭美琴上午前往臺北國際會議 中心(TICC)出席「2025總統盃黑客松」工作坊。蕭美琴表示，期待希望優秀的公務團隊具有勇於發覺問題、解決問題的用心。記者黃義書／攝影
副總統蕭美琴上午前往臺北國際會議 中心(TICC)出席「2025總統盃黑客松」工作坊。蕭美琴表示，期待希望優秀的公務團隊具有勇於發覺問題、解決問題的用心。記者黃義書／攝影

副總統蕭美琴行政院副院長鄭麗君，上午前往臺北國際會議中心(TICC)出席「2025總統盃黑客松」工作坊。本屆黑客松以「雙軸轉型綠色成長」為主題，內容涵蓋碳盤查應用、智慧城市治理、高溫預警、石綿廢棄物通報等，多項創新解方，聚焦在環境議題與AI解方案，發揮黑客精神，共同打造永續智慧國家！

今年承辦的環境部期待本屆入選團隊能在接下來的輔導與協作中，持續優化方案，最終在總統府見證精彩的最終成果，為臺灣社會注入更 多改變的力量。

蕭美琴在致詞時表示，首先黑客松的第一個特色是勇於發覺問題、解決問題的用心。每天面臨各式各樣的問題，勇於面對問題、發掘問題、解決問題的精神；也是希望優秀的公務團隊應該具有的。愈積極態度，愈勇於面對問題、解決問題。才是台灣最具感人、有爆發力，持續引領台灣進步最重要的力量。

蕭美琴接著表示，能夠進入到決選的20個團隊這個更是不容易，表示還有第二個令人個人感動的特色，就是導入科技、導入創新。不只是挖掘問題，面對跟解決問題的態度。要有科學、有方法。能夠導入各種創新，持續與全世界各新興科技。尤其是新的工具能夠導入和應用。

副總統蕭美琴親自聆聽20組入選黑客松的提案簡報，並一同合影。

「2025總統盃黑客松」工作坊上午在臺北國際會議舉行。本屆黑客松以「雙軸轉型綠色成長」為主題，從178件提案選出的20組初審入選團隊。記者黃義書／攝影
「2025總統盃黑客松」工作坊上午在臺北國際會議舉行。本屆黑客松以「雙軸轉型綠色成長」為主題，從178件提案選出的20組初審入選團隊。記者黃義書／攝影

蕭美琴 行政院 鄭麗君

延伸閱讀

工研院5位新科院士出爐

影／ 蕭美琴：歐18國議員聚台 象徵台灣不孤單

「池上秋收稻穗藝術節」邁入第17年 蕭美琴低調現身當觀眾

出席GCTF十周年論壇 蕭美琴：國際不公平對待不妨礙台灣幫忙意願

相關新聞

今年起免費成人健檢年齡下修至卅歲 賴總統：已有逾21萬國人受惠

今天是九九重陽節，總統賴清德出席活動指出，政府為「全民打拼，健康久久」，目前全台65歲以上長輩約460多萬人，占比逾19...

前原能會官員斷言 核能復興成全球趨勢建議政府取消除役計畫

立法院教育及文化委員會今舉辦「如何在核能治理法制化與透明化機制下精進我國核能安全與發展」公聽會，前原能會放射性物料管理局...

核電重啟有明確時程？核安會：尚未收到相關計畫

立法院今天舉辦核能治理透明化公聽會，核安會主委陳明真於會中表示，目前尚未收到台電正式送交的「再運轉計畫」文件，若文件送達...

川習會上若被敦促對台灣議題表態？川普：台灣就是台灣

川習會明天將在南韓APEC峰會場邊登場，美媒報導中國大陸國家主席習近平可能敦促川普明確表態反對台灣獨立。美國總統川普今從日本飛往南韓的空軍一號上對媒體表示，此行可能不會會晤北韓領導人金正恩，他想專心處理明天登場的、與中國大陸國家主席習近平的會晤。川普說，習近平可能會想聊台灣，但他認為沒什麼好說的，台灣就是台灣（Taiwan is Taiwan）。

影／蕭美琴：用黑客松精神發覺、解決問題

副總統蕭美琴、行政院副院長鄭麗君，上午前往臺北國際會議中心(TICC)出席「2025總統盃黑客松」工作坊。本屆黑客松以「...

核能治理法制化公聽會登場 聚焦核能安全與資訊透明

立法院教育及文化委員會今日舉辦「如何在核能治理法制化與透明化機制下精進我國核能安全與發展」公聽會，邀集主管機關、專家與民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。