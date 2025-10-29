核能治理法制化公聽會登場 聚焦核能安全與資訊透明

立法院教育及文化委員會今日舉辦「如何在核能治理法制化與透明化機制下精進我國核能安全與發展」公聽會，邀集主管機關、專家與民間代表，針對《核子反應器設施管制法》修法方向、核電廠安全管理、核廢料處置及未來能源布局展開討論，包括核能風險、能源永續政策、核廢、除役技術等都成正反意見交鋒重點。

教文會召委、民眾黨立委劉書彬表示，核能治理與發展不僅是電力技術選項，更關乎國家安全與產業競爭力。她批評現行政府能源政策「脫離國際趨勢、忽略科學與現實需求」，指出全球各國為達成淨零碳排目標，紛紛重視核能的低碳與穩定價值。

劉書彬舉例，歐盟已將核能納入綠能分類，美國將其視為零碳電力組合，日本重啟新世代核電計畫；Google、Apple、Microsoft 等國際企業也要求供應鏈在2040年前達成「全時無碳電力」。若台灣持續排除核能、過度依賴火力補足電力缺口，勢必遭全球供應鏈邊緣化。

劉書彬指出，2023年三大科學園區總用電量約430億度，再生能源發電僅270億度，連園區需求都補不上。她表示，目前系統用電率屢破九成，備轉容量多次亮紅燈，甚至需啟用備用機組撐場。若天然氣儲備受阻，8到14天內就可能陷入供電危機，這是國安問題。

她呼籲政府正視核能「低碳、穩定、安全」三大特性，指出核三廠設施與人力仍完整，若能重啟可穩定供電、避免高額新建成本。他同時強調，核安資訊的公開透明是重建社會信任的關鍵，應比照美國將重啟審查、會議紀錄及進度公開，避免「資訊零散、不透明」的現象。

台電核能安全前總稽查王琅琛表示，自己在任內即負責核一、核二廠延役審查準備，當年幾乎就要取得執照，但因福島事故而中止。他說，台電具有豐富延役經驗與專業能力，並已成立百人團隊，只要政府不反對，台電有信心將核三廠延役作業做到最嚴謹。他更表示，核能安全是他從業數十年的使命，雖然已退休多年，仍希望能見證台灣核能安全延役成功，讓國家有足夠電力。

清華大學科技法律研究所教授高銘志則從法治與公眾溝通角度表示，台灣「非核家園」政策推行多年，但在法律制度與溝通機制上仍顯不足。能源議題往往淪為意識對立，政府的資訊公開流於形式，常把整份文件丟上網，卻沒有摘出關鍵問題，民眾無從討論。

高銘志建議政府應建立更具組織性的公眾參與制度，參考英國、歐盟的「Public Consultation」模式，將專業報告轉化為可理解的討論焦點，並規範會議紀錄精確性，以免民意被曲解。他也提到，目前台灣是2011年福島事件後首個「降級核安管制」的國家，核安會已降為三級獨立機關，如何讓核能安全重新被信任，是法治與制度要面對的課題。

民進黨立委郭昱晴則指出，核能風險跨越世代與區域，一旦發生核災，後果是不可逆的。以福島為例，汙染與社會成本極高，證明核能沒有零風險。郭昱晴說，核廢料處置仍是治理核心難題。全球至今尚無永久安全的高階廢料處置方式，連芬蘭也花50年才確定選址，仍持續修改建造計畫。她認為台灣位處地震帶，若繼續維持核能，土地就要背負萬年輻射風險。

綠色公民行動聯盟秘書長崔愫欣表示，核能議題不應只聚焦「是否重啟」或「換照」，而應從安全治理角度出發。真正重要的不是運轉與否，而是能否確保安全。她表示，現行核能法制雖已修正《核管法》，但仍存在難以因應新情勢的漏洞。核安會現行要求的五項審查文件——包括老化評估、輻射查核、耐震安全評估等仍不足以涵蓋極端氣候與軍事衝突帶來的風險。

崔愫欣指出，俄烏戰爭已凸顯核電廠在戰時的脆弱性，「國際法雖禁止攻擊核電設施，但實際上沒有人遵守」。她呼籲政府應新增國安風險緊急應變方案，並模擬電網中斷或戰爭狀況下的核安機制，確保人員與設施安全。