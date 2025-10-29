快訊

非洲豬瘟疫情公布後出國…關鍵「電話看診」王姓獸醫佐回國了

比智商更關鍵能力 把握黃金期培養孩子「腦內小管家」

首輛甜點觀光列車海風號驚傳「高級烤箱烘抹布」立委批：食安零容忍

為付高額醫療費 癌症病人再就業意願高 病團籲修法延長病假時間

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
乳癌病友協會舉辦病友訪談，發現多數病友因領有重大傷病卡，導致求職不利，也擔心治療、回診時請假面臨問題，呼籲政府延長癌症病友病假時間至「每3年可請2年」，以配合治療療程。 本報資料照片。
乳癌病友協會舉辦病友訪談，發現多數病友因領有重大傷病卡，導致求職不利，也擔心治療、回診時請假面臨問題，呼籲政府延長癌症病友病假時間至「每3年可請2年」，以配合治療療程。 本報資料照片。

醫療科技提升癌症病人存活時間，根據衛福部最新癌症登記報告，我國乳癌病人五年存活率達86%，不過，癌症治療費用高，病友多需要穩定工作才有經濟來源支應，但回歸職場過程卻備受挑戰，乳癌病友協會舉辦病友訪談，發現多數病友因領有重大傷病卡，導致求職不利，也擔心治療、回診時請假面臨問題，呼籲政府延長癌症病友病假時間至「每3年可請2年」，以配合治療療程。

我國乳癌好發年齡為45至64歲，多數病友罹癌時，正在個人事業生涯巔峰。乳癌病友協會理事長黃淑芳說，早期乳癌存活率可達9成以上，多數病人可回歸正常生活，但治療過程需要2到3年，協會調查治療前後病友回歸職場困境，包括身體狀況無法負荷勞力工作、職業選項受限，領有重大傷病卡求職不利，定期治療、回診請假成為難題，也有病人擔心工作壓力提升復發風險。

為維護癌友工作權，乳癌病友協會建議，政府應制定癌症病友職場回歸方案，建立專責平台媒合就業，並提供職涯諮詢，也應加強病假及延長病假保障，擴大病假時間為每3年得有2年病假，讓病友安心接受治療，並建議建立癌症病友身心支持與職場適應機制，讓企業雇主、主管及人資人員接受相關培訓，理解癌症病人治療副作用及請假需求。

協會另建議，應在相關法規中明訂「疾病後工作權」，這包括癌症復職者職務內容合理調整，讓雇主在接受病友復職時，可依法提供職務調整選項，減輕負擔或允許採兼職方式回歸職場等，並比照聘僱身心障礙者規範，針對聘用癌症病友，提供彈性工時的雇主，提供稅賦減免或補助，藉此鼓勵民間企業推動「癌症病友友善職場」。

黃淑芳表示，考量現實，多數病友需有穩定工作，才能支付治療費用，因此不少病友擔心影響考績及釀成同事間不睦，強忍治療後的不適，包括化療導致的嘔吐等副作用，回到職場工作，訪談過程中，病友彼此分享使用何種廠牌止吐藥物較有效，可抑制不適維持正常工作，不僅讓人心疼，也深感治療副作用並非靠意志力就能克服。

黃淑芳強調，從訪談中看到，多數病友仍有強烈的就業意願，卻被制度、身體、職場環境所限制，癌症病友工作權的落實並非一蹴可幾，協會將持續關注相關政策推動，也盼政府、企業與社會大眾支持癌症病友。

癌症治療 職場 乳癌

延伸閱讀

40歲女臉唇腫麻、牙齦痛3個月 耳鼻喉科醫揪出罕見病例：乳癌轉移

訴求制度改革！勞團衝總統府喊「勞工不敢請病假，健康台灣是幹話」

逃逸移工產婦上百萬醫療費…收容機構1句話 台大名醫直呼：被騙了

台大醫院內規要求事病假14天「不得考甲」院方：為獎勵分擔工作同仁

相關新聞

核能治理法制化公聽會登場 聚焦核能安全與資訊透明

立法院教育及文化委員會今日舉辦「如何在核能治理法制化與透明化機制下精進我國核能安全與發展」公聽會，邀集主管機關、專家與民...

為付高額醫療費 癌症病人再就業意願高 病團籲修法延長病假時間

醫療科技提升癌症病人存活時間，根據衛福部最新癌症登記報告，我國乳癌病人五年存活率達86%，不過，癌症治療費用高，病友多需...

美國前財政部助理部長來台發表新書 呂桔誠為推手

應曾任財政部長及台銀董事長的國經會協理事長呂桔誠邀請，美國前財政部助理部長Mitchell Silk（蘇騏）來台舉行《一...

調查局今邀45國辦亞非論壇聚焦防範跨境犯罪 卓榮泰：台灣是重要支柱

調查局與外交部今合辦「台灣亞非論壇─區域安全與跨境犯罪國際研討會」 ，本屆主題聚焦國際合作防制跨境犯罪的意義及挑戰，邀請...

核能治理公聽會登場 核安會：乾式貯存設施有助提升核廢安全管理

核安會主委陳明真今天至立法院報告核能治理法制化發展相關內容。針對外界關注的用過核燃料安全議題，他表示，乾式貯存設施是核電...

歷史上的今天／1958年省運會游泳賽 出現唯一父女選手

1958年10月29日，該屆省運會游泳賽出現了父女選手，是該年唯一的父女選手，1958年10月29日他們最先出現於游泳池畔，這對父女選手是高雄市游泳名將李淳濮和他年僅9歲的女兒李青媛，父女兩人黎明即起，最先進入游泳場，李淳濮即監督女兒李青媛下池作長游的練習。李青媛游了800公尺，才從泳池中起身，臉不改色。 李青媛預定出戰自由式400公尺，從她的練習成績看來，她如不能獲勝，應是輸在她的體格較為嬌小，並非不善游，她也是這次參加省運會的運動員中，年齡最小的一人。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。