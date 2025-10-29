為付高額醫療費 癌症病人再就業意願高 病團籲修法延長病假時間

醫療科技提升癌症病人存活時間，根據衛福部最新癌症登記報告，我國乳癌病人五年存活率達86%，不過，癌症治療費用高，病友多需要穩定工作才有經濟來源支應，但回歸職場過程卻備受挑戰，乳癌病友協會舉辦病友訪談，發現多數病友因領有重大傷病卡，導致求職不利，也擔心治療、回診時請假面臨問題，呼籲政府延長癌症病友病假時間至「每3年可請2年」，以配合治療療程。

我國乳癌好發年齡為45至64歲，多數病友罹癌時，正在個人事業生涯巔峰。乳癌病友協會理事長黃淑芳說，早期乳癌存活率可達9成以上，多數病人可回歸正常生活，但治療過程需要2到3年，協會調查治療前後病友回歸職場困境，包括身體狀況無法負荷勞力工作、職業選項受限，領有重大傷病卡求職不利，定期治療、回診請假成為難題，也有病人擔心工作壓力提升復發風險。

為維護癌友工作權，乳癌病友協會建議，政府應制定癌症病友職場回歸方案，建立專責平台媒合就業，並提供職涯諮詢，也應加強病假及延長病假保障，擴大病假時間為每3年得有2年病假，讓病友安心接受治療，並建議建立癌症病友身心支持與職場適應機制，讓企業雇主、主管及人資人員接受相關培訓，理解癌症病人治療副作用及請假需求。

協會另建議，應在相關法規中明訂「疾病後工作權」，這包括癌症復職者職務內容合理調整，讓雇主在接受病友復職時，可依法提供職務調整選項，減輕負擔或允許採兼職方式回歸職場等，並比照聘僱身心障礙者規範，針對聘用癌症病友，提供彈性工時的雇主，提供稅賦減免或補助，藉此鼓勵民間企業推動「癌症病友友善職場」。

黃淑芳表示，考量現實，多數病友需有穩定工作，才能支付治療費用，因此不少病友擔心影響考績及釀成同事間不睦，強忍治療後的不適，包括化療導致的嘔吐等副作用，回到職場工作，訪談過程中，病友彼此分享使用何種廠牌止吐藥物較有效，可抑制不適維持正常工作，不僅讓人心疼，也深感治療副作用並非靠意志力就能克服。

黃淑芳強調，從訪談中看到，多數病友仍有強烈的就業意願，卻被制度、身體、職場環境所限制，癌症病友工作權的落實並非一蹴可幾，協會將持續關注相關政策推動，也盼政府、企業與社會大眾支持癌症病友。