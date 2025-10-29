美國前財政部助理部長來台發表新書 呂桔誠為推手

快訊

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
美國前財政部助理部長Mitchell Silk（蘇騏）應曾任財政部長及台銀董事長的國經會協理事長呂桔誠邀請，來台舉行《一席之位》（A Seat at the Table）的新書發表會。記者朱漢崙／攝影
美國前財政部助理部長Mitchell Silk（蘇騏）應曾任財政部長及台銀董事長的國經會協理事長呂桔誠邀請，來台舉行《一席之位》（A Seat at the Table）的新書發表會。記者朱漢崙／攝影

應曾任財政部長及台銀董事長的國經會協理事長呂桔誠邀請，美國前財政部助理部長Mitchell Silk（蘇騏）來台舉行《一席之位》（A Seat at the Table）新書發表會，除了此次蘇騏應邀前來，外界所不知道的是，呂桔誠與蘇騏已結識近四十年光景，早在1987年，二人就在華爾街結緣。

當時，身為年輕銀行員的呂桔誠在紐約銀行（Bank of New York）任職，而Mitch當時作為律師，正好和呂桔誠同在華爾街一號原歐文銀行大樓裡上下樓層上班，時值包括台銀、一銀、華銀、彰銀、北市銀、交銀等6家台資銀行進軍美國紐約，Mitch正好也是這6家銀行的律師，並和呂桔誠對台灣金融機構開展國際業務、全球化的重要性等議題深入交流，

Mitch可說是和台灣淵緣很深的美國財政部官員。1990年代，Mitch移居香港，曾參與台灣的民營電廠設立計畫；到了21世紀初，Mitch回到紐約，繼續協助台灣的大型銀行應對美國甚具挑戰性的監理議題；後來Mitch在川普第一屆任期在美國財政部擔任國際市場助理部長期間，即和呂桔誠共同推動台灣的基礎建設融資合作計畫。

從擔任華爾街律師為台灣銀行界提供諮詢，到參與亞洲基礎建設融資，Mitch和台灣結緣深厚，而對於雙方多年來的合作，呂桔誠認為，台灣不僅定位為全球資本流動的接受者，更要積極參與，幫助發展中國家，透過健全且認可的能源和基礎建設，倚賴以民間資本市場為主的融資來實現成長；而在三年前，他更邀請Mitch在政大國際金融學院講授金融監理和金融科技碩士課程，將他的實務經驗和嚴謹的學術素養帶給台灣下一代的金融領袖。

Mitch在其著作「一席之位」（A Seat at the Table），探討金融機構、監理機關、市場參與者和政策制定者如何攜手合作，確保新興經濟體和中型經濟體在全球金融領域取得有意義的發言權和影響力，而對於台灣的意義，呂桔誠認為，台灣的金融市場、銀行機構和金融科技公司必須積極參與全球金融架構，而非列席旁觀：「如同Mitch的理念，為確保『在框架內佔有一席之地』，就需要在公司治理、透明度和策略參與方面做好準備！」呂桔誠這麼說。

呂桔誠也指出，Mitch這本「一席之位」的著作強調，監理領域應在維護金融穩定護欄的同時，促進創新而非扼殺創新，這成為台灣在監理與創新的重要啟發，因為台灣正處於一個轉折點，金融科技、基礎建設融資和跨境資本流動正在加速發展。此外呂桔誠也認為，這本著作非常鼓勵參與國際事務，建立夥伴關係，提升機構能量，以贏得「一席之地」，而台灣未來可更積極發揮已開發市場和新興市場兩者之間的橋接功能，而Mitch的職場生涯正是這種橋接功能的典範。

對於A Seat at the Table這本著作，Mitch認為，可以從不同的角度與層次來看待Seat 的角色，例如，他也希望讀者看完本書之後，能去思考如何找到自己的Seat，也就是發大影響力和發言權；而回顧他的職涯，對於自己的Seat，除了強調作事要有毅力、即使未到完美階段也一定要有進步的價值觀，Mitch在對外交涉處事時，特別注意Personal touch，而他數十年來在談判上的Personal touch就和「餐桌」有關，A Seat at the Table除了提到很多的理念與價值，也包括了Mitch在對外交涉時自身的實踐，就是從邀請交涉對象前來家中用餐，拉近彼此的距離，進而在正式談判之前，雙方更能理解彼此的想法，也更能促進談判的共識，甚至他為此還特別買了一個小公寓，就是希望能透過Table上的用餐進行理念的交流，尋求更好的談判共識。

在基礎建設融資上，Mitch的觀念非常創新，他非常倡議透過民間資金的力量來取代政府編列預算，可讓水力、電力、道路橋樑這些公共基礎建設更有資金活水。而Mitch的中文程度之好，令人訝異，被問到學習國語的歷程，Mitch笑說，其實他十幾歲在美國時，最早學的是廣東話，但之後他發現，廣東話在全體華人的使用比率只有5%，因此他決定學國話，而且不是在北京學，而是在台灣師大學了一年，知名教授邱宏達是他的老師。

對猶太教信仰非常虔誠的Mitch回顧這十多年來的經歷，他認為，這是上帝給他一個又一個的point providence（不同時點的預備），也正因為這一個接著一個的不同職務的歷練，包括他先出任台資金融業在美國的法律顧問，之後也長達超過20年的時間參與能源方面的基礎建設項目，他之後才能處理更複雜、困難度更高的事務，他也以一句話形容他的感觸：「上帝會給我們很多我們認為不可能作到的挑戰，但肯定不會給我們無法承受的試煉！」

