調查局今邀45國辦亞非論壇聚焦防範跨境犯罪 卓榮泰：台灣是重要支柱

調查局與外交部今合辦「台灣亞非論壇─區域安全與跨境犯罪國際研討會」 ，本屆主題聚焦國際合作防制跨境犯罪的意義及挑戰，邀請45國、來自海內外300位司法、執法官員、專家及智庫學者來台與會，抑或提出專題報告，有鑑於跨境犯罪手段及安全局勢持續更迭，調查局期盼藉由舉辦國際會議，創造縝密的無國界犯罪防制網。

行政院長卓榮泰致詞時表示，台灣扮演不可或缺的安全與供應鏈關鍵樞紐角色。面對中共政權持續的軍事挑釁、灰色地帶壓力及資訊戰滲透，台灣仍堅持以理性、和平及民主價值為基礎，展現印太安全韌性，不只是自我防護，更是區域穩定的重要支柱。展望未來，台灣將持續以開放、專業與務實的精神，與各國攜手共築兼具安全、信任與公義的國際秩序。

法務部長鄭銘謙指出，區域衝突不斷升溫，跨境犯罪手法日益多元化，隨科技發展而迅速演變，從實體暴力衝突到無形的資訊戰爭，從跨境詐欺到數位金融犯罪，是全球執法體系須正視的嚴峻課題。面對此等挑戰，國際合作格外重要，無論是情資共享、科技應用、制度設計，或是在打擊特定類型犯罪的策略規劃上，均需串聯各國的努力，建立具韌性的合作網絡。

調查局長陳白立強調，各國執法人員齊聚一堂，彰顯對區域安全與社會安定的深切關注，展現對國際合作堅定不移的承諾。尤其當前全球安全局勢瞬息萬變，跨境犯罪日益複雜多樣，單一國家已難以獨力應對，調查局極推動與各國對等執法機關及國際組織簽署合作備忘錄，涵蓋共同打擊犯罪、資安防護及人才培訓等多元面向，期以制度化方式深化交流，奠定長遠而穩固的合作基礎。

TWAF是我國層級最高的國際執法安全會議，今年是調查局第7次舉辦，邀請來自美、日、中東、非洲、澳洲、歐洲及東南亞國家專家學者、政府官員擔任會議各場次主持人及發表人，包括國安會副秘書長林飛帆、國策研究院文教基金會副院長郭育仁、中研院資訊科學研究所研究員古倫維、美國華府外交政策委員會副主席Ilan Berman博士、沙烏地阿拉伯內政部毒物鑑識部門顧問Salah Ali Menshawi 博士、史瓦帝尼王家警察總署總長Manoma Vusie Masango及帛琉共和國總統辦公室國家安全協調JenniferAnson。

另有日本警察廳、土耳其海關執法總局、印尼反恐局、阿曼王國國家金融情報中心、菲律賓反洗錢委員會、歐洲價值安全政策中心及澳洲國立大學等各國執法機關，均派中高階官員擔任主持人及講者，研商各國執法及安全機關合作之道。