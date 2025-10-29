核能治理公聽會登場 核安會：乾式貯存設施有助提升核廢安全管理

核安會主委陳明真今天至立法院報告核能治理法制化發展相關內容。針對外界關注的用過核燃料安全議題，他表示，乾式貯存設施是核電廠的必要設施，能有效強化燃料管理安全。核安會今年5月核發核一廠室外乾貯設施運轉執照，目前台電已完成6組貯存護箱運貯作業，移出336束用過核燃料，核二廠乾貯設施則仍在興建，待審查通過後即可試運轉。

立法院教育及文化委員會今日舉辦「如何在核能治理法制化與透明化機制下精進我國核能安全與發展」公聽會，邀集主管機關、專家與產業代表與會，期促進社會對國家能源政策策略與布局的了解，作為未來核子反應器設施管制法修法參考，並推動新能源發展戰略。

陳明真表示，目前國內核一、核二、核三廠運轉執照均已屆期並停止運轉，依法進入除役階段。以核一廠為例，部分與燃料安全無關的周邊廠房與設備已陸續拆除。台電公司已因應除役作業調整組織與人力，因此各核電機組現況與再啟運轉的實質條件已有明顯差距。

針對外界關注的用過核燃料安全議題，陳明真表示，乾式貯存設施是核電廠的必要設施，能有效強化燃料管理安全。核安會已於114年5月核發核一廠室外乾貯設施運轉執照，目前台電已完成6組貯存護箱運貯作業，移出336束用過核燃料。核二廠乾貯設施則仍在興建，待審查通過後即可試運轉；核三廠與核一、二廠的室內乾貯設施也已完成公開招標程序。

陳明真說，依據國際原子能總署（IAEA）「放射性廢棄物管理基本原則」，使用核能的國家必須建立完善的法規體系與責任分工。我國現行制度由經濟部與台電公司負責放射性廢棄物的處理、貯存及最終處置設施興建與運轉，核安會則負責安全監督與管制。

此外，立法院於114年5月三讀通過《核管法》第六條修正案，並已正式施行。核安會隨即依修法方向完成《核子反應器設施運轉執照申請審核辦法》修訂，重點包括調整換照申請期限、增加輻射及耐震安全文件要求，以及增訂執照屆期後換照的再運轉計畫與審查程序，確保安全審查更周延。

核安會自2005年起即參與IAEA《核能安全公約》（CNS）機制，定期提交國家報告，並與美國核管會進行同行審查。陳明真說，透過國際交流與審查，可確保我國核能安全水準與國際接軌，未來也將持續在法制透明與安全精進間取得平衡。