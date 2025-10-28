公務員職場霸凌 最重可一次記兩大過免職

勞動部基層公務員霸凌案震驚全台，立法院昨三讀通過「公務人員考績法」部分條文，明定若涉犯職場霸凌、酒駕或毒駕、性侵害、性騷擾他人情節重大等，將給予一次記二大過免職。

三讀條文在「公務員一次記二大過免職」條件上增加許多樣態，增訂服用酒類或施用毒品導致不能安全駕駛者、對他人性侵害經檢察官提起公訴者、對他人性騷擾導致受害人身心創傷，以及違反相關法令規定，嚴重損害政府或公務人員聲譽者，得予一次記二大過處分。

另外為配合政府防治職場霸凌，三讀條文明定，對他人職場霸凌者，導致受害者身心創傷或死亡者，將給予一次記二大過處分。另外公務人員在同一年考績年度內曠職達四日或累計達十日，應給予一次記二大過。

為了符合司法院釋字第五八三號解釋，條文也增列「懲處權行使期間」規範。三讀條文規定，公務人員違失行為，經主管或所屬機關認定屬於一次記二大過者，懲處權行使期間為十五年；記一大過者，懲處權行使期間為七年；屬記過或申誡者，懲處權行使期間為五年。

另外，三讀條文也明訂，育嬰留職停薪者另外辦理考績，二年列甲等者，視為年終考績一年列甲等；一年列甲等一年列乙等或二年列乙等者，視為年終考績一年列乙等。