聽新聞
0:00 / 0:00

立院三讀 無照駕駛罰鍰加重

聯合報／ 記者張曼蘋董俞佳／台北報導
立法院院會三讀通過道路交通管理處罰條例部分條文修正案，立法院長韓國瑜敲槌。圖／聯合報系資料照
立法院院會三讀通過道路交通管理處罰條例部分條文修正案，立法院長韓國瑜敲槌。圖／聯合報系資料照

立法院昨三讀通過「道路交通管理處罰條例」部分條文修正案，加重無照駕駛罰則；其中，無照的機車駕駛人處一萬八千元至三萬六千元罰鍰，汽車駕駛人處三萬六千元至六萬元罰鍰，且均當場移置保管該汽車。不過專家表示，重罰固然具嚇阻效果，但若不從教育與交通環境著手，恐難真正減少無照駕駛問題。

無照駕駛案件逐年增加，經統計二○二二至去年，汽車無照駕駛違規件數從六點六萬多件，增至七點八萬多件，其中二○二三年因無照駕駛致死人數達七六三人，遠高於酒駕致死人數二五三人。

現行道交條例規定，無照駕駛汽車、領有機車駕駛駕照卻駕駛汽車、偽造汽機車駕駛駕照、駕照被吊銷、註銷仍持續駕駛、駕駛執照吊扣期間持續駕駛者，以及無照卻指導他人駕車者，均罰六千元至二萬四千元罰鍰。依修正後條文，機車駕駛人最高處三萬六千元，汽車駕駛人最高處六萬元。

針對機動車輛噪音近來嚴重增加，三讀條文規定，未來汽車使用非原型式排氣管不依規定申報異動登記將加重罰鍰，由現行的一千八百元，增至三千六百元並責令於十五天內檢驗，逾期十五天以上者吊扣其牌照，至檢驗合格後發還，逾期二個月以上者，註銷其牌照。

消基會交通組召集人李克聰指出，累犯重罰確實能產生警惕作用，但政府更應探討「為何無照駕駛頻仍」。他分析，年輕族群多半因學業在身、考照不便而違規，而高齡者則常因駕照過期未換照，非惡意違法。要了解這些人的背景、社區分布，再透過學校、社區宣導與預防措施，從源頭減少無照駕駛發生。

下一代人本交通促進會理事長王晉謙也說，修法雖有助針對惡意違規者加強懲處，但同時也可能懲罰到偏鄉交通不便的弱勢青年。建議政府在修法同時，應同步檢討偏鄉學生通勤權、青年考照年齡限制與交通運具政策。

立法院 無照駕駛

延伸閱讀

三峽男凌晨無照上路 撞翻過馬路騎機車翁雙雙送醫

影／非洲豬瘟禁宰禁運15天 養豬業者立院陳情盼政府補貼紓困

立院本周審海纜七法 管碧玲：強制開AIS、驅離異常滯留船舶

獨／洗車工撞死人羈押7月今出庭求輕判 醫大生父痛批

相關新聞

歷史上的今天／1958年省運會游泳賽 出現唯一父女選手

1958年10月29日，該屆省運會游泳賽出現了父女選手，是該年唯一的父女選手，1958年10月29日他們最先出現於游泳池畔，這對父女選手是高雄市游泳名將李淳濮和他年僅9歲的女兒李青媛，父女兩人黎明即起，最先進入游泳場，李淳濮即監督女兒李青媛下池作長游的練習。李青媛游了800公尺，才從泳池中起身，臉不改色。 李青媛預定出戰自由式400公尺，從她的練習成績看來，她如不能獲勝，應是輸在她的體格較為嬌小，並非不善游，她也是這次參加省運會的運動員中，年齡最小的一人。

2025彰化縣政府馬拉松嘉年華

彰化縣政府主辦的「2025彰化縣馬拉松嘉年華」，今年已邁入第6屆，以「五場賽事 × 五種魅力 × 五倍熱情」為主軸，自10月26日至12月14日，規劃5場富含地方特色的路跑活動，遍及員林、二水、田中、

立院三讀 無照駕駛罰鍰加重

立法院昨三讀通過「道路交通管理處罰條例」部分條文修正案，加重無照駕駛罰則；其中，無照的機車駕駛人處一萬八千元至三萬六千元...

公務員職場霸凌 最重可一次記兩大過免職

勞動部基層公務員霸凌案震驚全台，立法院昨三讀通過「公務人員考績法」部分條文，明定若涉犯職場霸凌、酒駕或毒駕、性侵害、性騷...

憲判滿三年！原民會：平埔原住民身分認定法制已上路 9族提出申請

今日為司法院憲法法庭111年憲判字第17號判決滿三周年，依據此判決所制定的「平埔原住民族群身分法」，23日已由總統公布施...

AI世代下數位化防災 14國促進合作尋新動能

國家災害防救科技中心今舉辦「2025國際防災創新研習營：AI世代下數位化防災治理」，與14個國家的35位專家學者及國際學...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。