憲判滿三年！原民會：平埔原住民身分認定法制已上路 9族提出申請

今日為司法院憲法法庭111年憲判字第17號判決滿三周年，依據此判決所制定的「平埔原住民族群身分法」，23日已由總統公布施行。原民會今發布聲明表示，平埔原住民身分認定法制已正式上路，將盡速讓族人開始辦理身分登記。

原民會表示，「平埔原住民族群身分法」規定平埔原住民身分的登記，要先由平埔原住民族群各族先向原民會申請民族認定，並經審議會審議通過報請行政院核定後，個人才能到戶政事務所辦理平埔原住民身分登記。

原民會進一步說明，目前已有西拉雅族、噶哈巫族、巴宰族、道卡斯族、大武壠族、拍瀑拉族（巴布拉族）、馬卡道族、巴布薩族及凱達格蘭族等先後向原民會提出申請，各案進度不一。

原民會表示，近期將依法組成「西拉雅族」民族審議委員會，並函請申請團體補正民族成員身分認定要件資料；完成補正後，依規定辦理為期30日之公告徵詢意見。若程序順利，預計於公告期滿後2個月內完成審議，並報請行政院核定。

原民會表示，「平埔原住民族群身分法」是我國原住民族政策發展的重要里程碑。將分階段完成民族核定、民族成員名冊登載與個人身分登記，並與內政部及地方政府協力，落實憲法判決所揭示之身分認同與文化保障權。