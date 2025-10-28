AI世代下數位化防災 14國促進合作尋新動能

國家災害防救科技中心今舉辦「2025國際防災創新研習營：AI世代下數位化防災治理」，與14個國家的35位專家學者及國際學員齊聚台北，分享環境監測、風險評估、早期預警到決策支援的完整災害治理資訊鏈，以科技與跨域合作，回應日益複雜的複合型災害風險。

本次研習營重要講者包括：菲律賓前環境部部長Antonia Yulo Loyzaga、台大地質科學系教授吳逸民、美國災害管理和人道援助卓越中心安全合作與計畫主管Clyde Louchez等等。

國科會科國處處長李旺龍表示，國科會自2004年起補助一系列國際防災訓練營，持續支持此項培訓平台，推廣台灣防災科研資源與成果，展現如何將研究成果轉化為可落實的工具與資訊，並透過國際合作網絡與更多國家分享。

他說，面對現今風險型態快速變化，需要以大數據和具學習能力之AI模型為基礎、結合大規模運算能力，才能由被動應變邁向前瞻治理，並在平時積累防災韌性。

災防科技中心主任陳宏宇表示，災防科技中心因應數位科技快速發展，以「資料即服務」、「模型即服務」、「運算即服務」為架構，持續優化從感測到決策的防災鏈結，同步與地方政府、中央部會與國際夥伴合作。

陳宏宇表示，此次活動除強化學員的技術與方法論，也著重技術與在地情境對接，形成具體行動藍圖。AI雖能提升預測與判斷效率，但同時必須提升資料品質、模型實用性與展示介面，在技術與管理雙軌並進下，才能縮短從預警資訊到實際行動的時間差。透過研習平台，促進區域合作與經驗分享，面對極端氣候與複合型風險的未來，能注入持續動能。