快訊

整理包／普發現金一萬最快11/11入帳！10類人符資格 登記分流時程、領取5管道看過來

MLB／18局大戰沒空回顧打擊表現 大谷翔平：要回家睡覺準備G4了

AI世代下數位化防災 14國促進合作尋新動能

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
國家災害防救科技中心今舉辦「2025國際防災創新研習營：AI世代下數位化防災治理」。圖／國科會提供
國家災害防救科技中心今舉辦「2025國際防災創新研習營：AI世代下數位化防災治理」。圖／國科會提供

國家災害防救科技中心今舉辦「2025國際防災創新研習營：AI世代下數位化防災治理」，與14個國家的35位專家學者及國際學員齊聚台北，分享環境監測、風險評估、早期預警到決策支援的完整災害治理資訊鏈，以科技與跨域合作，回應日益複雜的複合型災害風險。

本次研習營重要講者包括：菲律賓前環境部部長Antonia Yulo Loyzaga、台大地質科學系教授吳逸民、美國災害管理和人道援助卓越中心安全合作與計畫主管Clyde Louchez等等。

國科會科國處處長李旺龍表示，國科會自2004年起補助一系列國際防災訓練營，持續支持此項培訓平台，推廣台灣防災科研資源與成果，展現如何將研究成果轉化為可落實的工具與資訊，並透過國際合作網絡與更多國家分享。

他說，面對現今風險型態快速變化，需要以大數據和具學習能力之AI模型為基礎、結合大規模運算能力，才能由被動應變邁向前瞻治理，並在平時積累防災韌性。

災防科技中心主任陳宏宇表示，災防科技中心因應數位科技快速發展，以「資料即服務」、「模型即服務」、「運算即服務」為架構，持續優化從感測到決策的防災鏈結，同步與地方政府、中央部會與國際夥伴合作。

陳宏宇表示，此次活動除強化學員的技術與方法論，也著重技術與在地情境對接，形成具體行動藍圖。AI雖能提升預測與判斷效率，但同時必須提升資料品質、模型實用性與展示介面，在技術與管理雙軌並進下，才能縮短從預警資訊到實際行動的時間差。透過研習平台，促進區域合作與經驗分享，面對極端氣候與複合型風險的未來，能注入持續動能。

災害 風險 國科會

延伸閱讀

城市韌性、救援合作 北市名古屋簽署防災合作備忘錄

巫婆、尼莫也來學防災！大林消防萬聖節創意宣導 強化孩童安全觀念

小小孩化身一日消防員學習CPR 台南消防局攜手親子悠遊館舉辦防災體驗

新店碧瑤錦繡社區邊坡滑動 新北監測防災再升級

相關新聞

整理包／普發現金一萬最快11/11入帳！10類人符資格 登記分流時程、領取5管道看過來

普發現金一萬元來了！10月23日總統公告「中央政府因應國際情勢強化經濟、社會及民生國安韌性特別預算案」，行政院也隨即公布了普發現金時程，最快將於11月11日傍晚起陸續入帳。《聯合新聞網》整理領錢資格、發放時間、五大領取方式以及常見問題，讓您一次了解完整流程。

AI世代下數位化防災 14國促進合作尋新動能

國家災害防救科技中心今舉辦「2025國際防災創新研習營：AI世代下數位化防災治理」，與14個國家的35位專家學者及國際學...

美航艦半小時連摔2機 多少人員傷亡？圖解南海「機瘟」始末

美軍一架反潛直升機MH-60R「海鷹」與一架戰鬥攻擊機F/A-18F「超級大黃蜂」，26日下午在南海執行例行任務時，約半小時內相繼墜海，2機均隸屬核動力航空母艦「尼米茲號」，共5名機組員皆獲救。

歷史上的今天／1954年省運會移師陽明山 新增爬山表演

1954年10月28日，該屆台灣省運會新增加一項男女爬山表演（即今攀岩），在北陽公路旁石崖上演出，由台北市的男選手李傳旺、林淵霖、簡進添、賴長壽、曾添財、余初雄、徐金松、蔡體樂、黃輝世和女選手楊冬，齊立於一簇巨石下，摩拳擦掌一番後，即分別合演吉姆顛、克拉克、匍頂梯、坐滑梯和盪鞦韆等五項技術。

環團促加嚴光電環評 何時修法？政院允盡速回函

多個環團昨集結行政院呼籲終結光電亂象，同時提出加嚴環評、水庫和潮間帶禁建光電等十項訴求，喊話行政院與立法院在今年底前完成...

終結光電亂象 環團提十大訴求促加嚴環評

多個環保團體昨於行政院前，針對近年的光電亂象發布十大訴求聯合聲明，要求環境敏感地區應禁建光電，面積十公頃以上、水面型光電...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。