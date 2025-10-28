藝術家曲德義辭世 文化部將頒贈旌揚狀

藝術家曲德義昨天辭世，享壽73歲。文化部長李遠聞訊深表哀悼與敬意，並表示，曲德義長年持續深耕前衛藝術的創作與傳承，文化部將頒贈旌揚狀予以表彰。

文化部今天發布新聞稿表示，曲德義1952年生於韓國，1976年畢業於國立台灣師範大學美術系，大學時期進入台灣現代繪畫導師李仲生畫室學習，展開對於純粹抽象表現的探索。而後赴法學習，並先後獲得法國國立高等設計學院美術設計碩士學位、法國國立高等美術學院造型美術碩士學位。

曲德義1977年與美術系學弟一同組織自由畫會。在海外求學返台後，任職於國立台北藝術大學美術系，以充滿活力的教學風格投身於藝術教育，爾後獲聘為名譽教授。曲德義亦為北藝大關渡美術館籌建委員召集人，並於美術館營運後擔任首任館長。

曲德義創作持續以抽象繪畫觀念，展現個人性情，其作品有嚴謹的色域安排，有奔放揮灑的筆觸，在感性與理性間不斷辯證，探討空間概念。作品獲國立台灣美術館、台北市立美術館、高雄市立美術館等典藏。

曲德義一生對於藝術教育及推廣不遺餘力，李遠表示，曲德義不論於作品創作、美術教育或藝術策展方面皆有獨到見解及突出表現，文化部將頒贈旌揚狀予以表彰。