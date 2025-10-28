快訊

整理包／普發現金一萬最快11/11入帳！10類人符資格 登記分流時程、領取5管道看過來

MLB／18局大戰沒空回顧打擊表現 大谷翔平：要回家睡覺準備G4了

藝術家曲德義辭世 文化部將頒贈旌揚狀

中央社／ 台北28日電

藝術家曲德義昨天辭世，享壽73歲。文化部李遠聞訊深表哀悼與敬意，並表示，曲德義長年持續深耕前衛藝術的創作與傳承，文化部將頒贈旌揚狀予以表彰。

文化部今天發布新聞稿表示，曲德義1952年生於韓國，1976年畢業於國立台灣師範大學美術系，大學時期進入台灣現代繪畫導師李仲生畫室學習，展開對於純粹抽象表現的探索。而後赴法學習，並先後獲得法國國立高等設計學院美術設計碩士學位、法國國立高等美術學院造型美術碩士學位。

曲德義1977年與美術系學弟一同組織自由畫會。在海外求學返台後，任職於國立台北藝術大學美術系，以充滿活力的教學風格投身於藝術教育，爾後獲聘為名譽教授。曲德義亦為北藝大關渡美術館籌建委員召集人，並於美術館營運後擔任首任館長。

曲德義創作持續以抽象繪畫觀念，展現個人性情，其作品有嚴謹的色域安排，有奔放揮灑的筆觸，在感性與理性間不斷辯證，探討空間概念。作品獲國立台灣美術館、台北市立美術館、高雄市立美術館等典藏。

曲德義一生對於藝術教育及推廣不遺餘力，李遠表示，曲德義不論於作品創作、美術教育或藝術策展方面皆有獨到見解及突出表現，文化部將頒贈旌揚狀予以表彰。

高雄市立美術館 文化部 李遠

延伸閱讀

「雲在兩千米」VR秒殺 文化部長李遠：台灣有3個I、全新詮釋台灣文化

沒當兵奪金鐘獎 Cheap：不能一邊說全民國防一邊獎勵閃兵吧？

「棒棒堂」威廉閃兵得金鐘獎引爭議 李遠：尊重評審團的專業

【重磅快評】藝人閃兵李遠扯藝人資格 台版劣跡藝人名單來了？

相關新聞

整理包／普發現金一萬最快11/11入帳！10類人符資格 登記分流時程、領取5管道看過來

普發現金一萬元來了！10月23日總統公告「中央政府因應國際情勢強化經濟、社會及民生國安韌性特別預算案」，行政院也隨即公布了普發現金時程，最快將於11月11日傍晚起陸續入帳。《聯合新聞網》整理領錢資格、發放時間、五大領取方式以及常見問題，讓您一次了解完整流程。

AI世代下數位化防災 14國促進合作尋新動能

國家災害防救科技中心今舉辦「2025國際防災創新研習營：AI世代下數位化防災治理」，與14個國家的35位專家學者及國際學...

美航艦半小時連摔2機 多少人員傷亡？圖解南海「機瘟」始末

美軍一架反潛直升機MH-60R「海鷹」與一架戰鬥攻擊機F/A-18F「超級大黃蜂」，26日下午在南海執行例行任務時，約半小時內相繼墜海，2機均隸屬核動力航空母艦「尼米茲號」，共5名機組員皆獲救。

歷史上的今天／1954年省運會移師陽明山 新增爬山表演

1954年10月28日，該屆台灣省運會新增加一項男女爬山表演（即今攀岩），在北陽公路旁石崖上演出，由台北市的男選手李傳旺、林淵霖、簡進添、賴長壽、曾添財、余初雄、徐金松、蔡體樂、黃輝世和女選手楊冬，齊立於一簇巨石下，摩拳擦掌一番後，即分別合演吉姆顛、克拉克、匍頂梯、坐滑梯和盪鞦韆等五項技術。

環團促加嚴光電環評 何時修法？政院允盡速回函

多個環團昨集結行政院呼籲終結光電亂象，同時提出加嚴環評、水庫和潮間帶禁建光電等十項訴求，喊話行政院與立法院在今年底前完成...

終結光電亂象 環團提十大訴求促加嚴環評

多個環保團體昨於行政院前，針對近年的光電亂象發布十大訴求聯合聲明，要求環境敏感地區應禁建光電，面積十公頃以上、水面型光電...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。