整理包／普發現金一萬最快11/11入帳！10類人符資格 登記分流時程、領取5管道看過來

普發現金一萬元來了！10月23日總統公告「中央政府因應國際情勢強化經濟、社會及民生國安韌性特別預算案」，行政院也隨即公布了普發現金時程，最快將於11月11日傍晚起陸續入帳。《聯合新聞網》整理領錢資格、發放時間、五大領取方式以及常見問題，讓您一次了解完整流程。

普發一萬元有五大管道，包括直接入帳、登記入帳、ATM領現、郵局領現與造冊發放，其中登記入帳、ATM領現、郵局領現都需要使用健保卡號。財政部官員也提醒民眾，趕快在開始登記之前檢查是否準備好相關資料。

文章目錄 哪些人可領？

登記、領取時間

領取現金5管道

特殊身分、情況領取方式

中華民國115年4月30日以前，符合下列資格的民眾，可以領取普發現金一萬元。

１．國內戶籍國民：國內現有戶籍國民。

２．派駐國外人員及眷屬：各級政府機關因公派駐國外，國內現無戶籍的人員，及其具有我國國籍的眷屬。

３．無戶籍國民：取得臺灣地區居留許可之無戶籍國民。

４．大陸地區配偶：大陸地區人民為國內現有戶籍國民之配偶，且取得依親居留、長期居留許可。

５．外國配偶：外國人為國內現有戶籍國民之配偶，且取得居留許可。

６．港澳配偶：香港或澳門居民為臺灣地區人民之配偶，且取得居留許可。

７．配偶離婚或過世者：前三項大陸地區人民、外國人、香港或澳門居民離婚或配偶死亡，其居留許可未廢止。

８．定居但未設戶籍者：第三項至第七項之人取得定居許可，尚未設戶籍。

９．永久居留外國人：取得我國永久居留許可之外國人。

１０．新生兒：於115年4月1日至115年4月30日間在國內出生並領有出生證明的國民，且父母符合上述資格之一者。