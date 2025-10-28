整理包／普發現金一萬最快11/11入帳！10類人符資格 登記分流時程、領取5管道看過來
普發現金一萬元來了！10月23日總統公告「中央政府因應國際情勢強化經濟、社會及民生國安韌性特別預算案」，行政院也隨即公布了普發現金時程，最快將於11月11日傍晚起陸續入帳。《聯合新聞網》整理領錢資格、發放時間、五大領取方式以及常見問題，讓您一次了解完整流程。
普發一萬元有五大管道，包括直接入帳、登記入帳、ATM領現、郵局領現與造冊發放，其中登記入帳、ATM領現、郵局領現都需要使用健保卡號。財政部官員也提醒民眾，趕快在開始登記之前檢查是否準備好相關資料。
文章目錄
中華民國115年4月30日以前，符合下列資格的民眾，可以領取普發現金一萬元。
１．國內戶籍國民：國內現有戶籍國民。
２．派駐國外人員及眷屬：各級政府機關因公派駐國外，國內現無戶籍的人員，及其具有我國國籍的眷屬。
３．無戶籍國民：取得臺灣地區居留許可之無戶籍國民。
４．大陸地區配偶：大陸地區人民為國內現有戶籍國民之配偶，且取得依親居留、長期居留許可。
５．外國配偶：外國人為國內現有戶籍國民之配偶，且取得居留許可。
６．港澳配偶：香港或澳門居民為臺灣地區人民之配偶，且取得居留許可。
７．配偶離婚或過世者：前三項大陸地區人民、外國人、香港或澳門居民離婚或配偶死亡，其居留許可未廢止。
８．定居但未設戶籍者：第三項至第七項之人取得定居許可，尚未設戶籍。
９．永久居留外國人：取得我國永久居留許可之外國人。
１０．新生兒：於115年4月1日至115年4月30日間在國內出生並領有出生證明的國民，且父母符合上述資格之一者。
➊ 官網登記入帳：114/11/5 08：00 ～ 115/4/30 23：59 登記；11/11 18：00 起開始入帳。
➋ ATM領現：114/11/17 ～ 115/4/30。
➌ 郵局領現：114/11/24 ～ 115/4/30（115/4/1-4/30國內出生新生兒領取期限至115/5/22）。
❹ 造冊發放： 114/10/24～10/28完成登記；114/11/12～11/25發放（每日08：00 ～ 18：00）。
❺ 特定族群（已有例行性領取政府津貼或年金者）：免登記，114/11/12直接入帳。
１．官網線上登記
登記流程：
➋ 點選「登記入帳」頁面。
➌ 填寫身分證字號（或居留證號）、銀行代碼與帳號（含郵局）、健保卡號。
❹ 完成登記後，款項會直接匯入指定帳戶。
分流規定：
線上登記前5日採分流登記，至11/10起則不限尾數，所有符合資格者皆可登記。
２．ATM領現
準備證件：提款卡、身分證號（或居留證號）、健保卡號
領取步驟：
➊ 前往貼有「普發現金」貼紙的合作金融機構ATM。
➋ 插入提款卡，輸入提款卡密碼，依指示輸入身分證字號（或居留證號）及健保卡號，即可領取1萬元現金。（跨行提領免收手續費）
３．郵局領現
準備證件：本人具照片健保卡（或身分證，或戶口名簿/戶籍謄本正本）。
領取步驟：
➊ 前往郵局儲匯櫃檯。(郵局營業時間及據點按此)
➋ 領取資格確認，簽名並留存聯絡電話，當場核對金額無誤後領取。
➌ 若非本人領取，代領者需出示委託人健保卡（或身分證，或戶口名簿/戶籍謄本正本）及代領者身分證明文件正本，完成領取手續。
分流規定：
首週 11/24～11/29依「臨櫃領取人」證號尾數辦理單、雙號分流。年長者（65歲以上）或身心障礙人士，不實施分流。
４．造冊發放：
特定偏鄉地區，屏東獅子鄉、花蓮萬榮鄉、台東金峰鄉3個鄉的民眾，由當地派出所或分駐所造冊發放；矯正機關收容人則由矯正署造冊發放。
５．特定族群：
已有例行性領取政府津貼或年金者，無需事先登記或至ATM/郵局領取，款項將直接入帳。
直接入帳的對象：
1.勞工保險年金(含老年年金、失能年金、遺屬年金)。
2.勞工職業災害保險年金(含失能年金、遺屬年金)。
3.國民年金(含老年年金、遺屬年金、身心障礙年金、身心障礙基本保證年金、老年基本保證年金、原住民給付)。
4.老農福利津貼
5.農民退休儲金
6.勞工退休金之月退休金
7.身心障礙者生活補助費
8.中低收入老人生活津貼
9.公費就養榮民
10.安置之兒童及少年
11.各級政府機關因公派駐國外無戶籍人員及其具我國國籍眷屬
未成年人如何領取普發現金？
1.未滿7歲【107年11月6日(含)後出生】符合發放資格者，應由父母或監護人其中一人代領。
2.7歲至未滿13歲【101年11月6日(含)至107年11月5日出生】符合發放資格者，可由本人自行領取，或由父母或監護人其中一人代領。
3.13歲以上【101年11月5日(含)以前出生】之未成年人符合發放資格者，由本人選擇適合自己的方式領取，或以委託他人方式領取。
114年10月23日(含)後死亡者，還可以領普發現金嗎？
1.普發現金是以總統公布生效日114年10月23日作為認定資格起點。
2.民眾於114年10月23日(含)後亡歿，需請亡歿者家屬或其受託人先電洽1988專線，並提供死亡證明及戶籍謄本證明文件影本，經確認符合領取資格後，再由1988專線通知前往郵局領取。
3.郵局臨櫃領取準備文件：亡歿者之死亡證明正本或除戶戶籍謄本正本（家屬或其受託人填寫切結書交付郵局存查）
新生兒如何領取普發現金？
👉115年3月31日(含當日)以前出生之新生兒
1.視同一般民眾，領取期限至115年4月30日。
2.於115年4月30日以前，由父母或監護人其中一人代為領取，可透過登記入帳、ATM領現或郵局領現，選擇最適合之方式領取。
👉115年4月1日至115年4月30日在國內出生之新生兒
1.領取期限至115年5月22日。
2.配合出生通報時程，建議符合領取資格的生母或生父，於新生兒出生10日後，備妥相關證明文件正本，至郵局臨櫃領取。
3.郵局臨櫃領取準備文件：新生兒出生證明、生母具照片之身分證明文件（若由生父或委託他人代領，需攜帶新生兒出生證明、生母及生父／委託代領人具照片之身分證明文件。）
ATM顯示「卡片帳戶為問題帳戶」該如何領取普發現金？
1.提款卡所屬帳戶若為已結清帳戶，請更換另一張提款卡，重新至指定金融機構設置的ATM領取款項。
2.提款卡所屬帳戶若為警示帳戶或衍生管制帳戶，請改以「郵局領現」方式領取。
領取普發現金1萬元，需要預繳保證金或手續費嗎？
1.民眾無須繳交任何保證金或手續費。
2.詐欺集團經常利用簡訊、電子郵件或社群媒體等媒介，以通知中獎、領取補助或退稅為由，要求民眾先繳納保證金或手續費，類似的通知極有可能是詐欺集團陷阱。
3.請牢記「只要領錢，不要轉錢」的口號，務必提高警覺，若有疑義請撥打165反詐騙電話查證。
更多常見問題請見10000官網
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言