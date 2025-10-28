終結光電亂象 環團提十大訴求促加嚴環評

台灣光復80周年紀念日次日、「川習會」登場前，新華社於26日晚間發表2,500餘字署名「鍾台文」的文章稱，「只要不分裂國家，只要認同兩岸都是中國人、一家人，兩岸雙方完全可以坐下來對話溝通，化解矛盾，累積互信，為兩岸關係和平發展翻開新的一頁。」 新華社一篇題為「台灣問題的由來和性質」的署名文章，重申北京當局，堅決反對任何形式的「台灣獨立」。針對「九二共識」，文章稱，30多年前，海峽兩岸雙方達成了各自以口頭方式表達「海峽兩岸均堅持一個中國原則」的共識（後被稱為『九二共識』』），明確界定了兩岸關係的性質，即海峽兩岸同屬一個中國，共同謀求國家統一。 文章強調，堅持一個中國原則和『九二共識』，兩岸關係就能改善和發展，台灣同胞就能受益；背離一個中國原則和『九二共識』，兩岸關係就會緊張動盪，台灣同胞切身利益就會受損。

2025-10-27 12:05