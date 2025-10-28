聽新聞
0:00 / 0:00

終結光電亂象 環團提十大訴求促加嚴環評

聯合報／ 記者李柏澔／台北報導
全台多地的環保團體昨天上午集結於行政院前舉辦記者會，針對近年的光電亂象發布十大訴求，呼籲行政院及立法院務必於年底設立相關法規及審查程序，以環境保護、落實公民參與的精神來扭轉光電當前亂象。記者邱德祥／攝影
全台多地的環保團體昨天上午集結於行政院前舉辦記者會，針對近年的光電亂象發布十大訴求，呼籲行政院及立法院務必於年底設立相關法規及審查程序，以環境保護、落實公民參與的精神來扭轉光電當前亂象。記者邱德祥／攝影

多個環保團體昨於行政院前，針對近年的光電亂象發布十大訴求聯合聲明，要求環境敏感地區應禁建光電，面積十公頃以上、水面型光電都應無條件環評，要求行政院及立法院於年底前完成修法。

近年地面型光電在國家全力衝刺下增加不少，但也出現屏東石頭營、高雄大樹光電案，以及苗栗淺山光電破壞石虎棲地、屏東佳冬試驗計畫被颱風吹翻，及近日烏山頭水庫設置光電等爭議事件。

森林城市協會理事長莊傑任表示，今年颱風造成水庫光電、水上光電破損，光電板沉入水下，難以打撈清除，水面型光電應無條件納入應環評項目，且水庫集水區作為民生飲用與灌溉用水，應全面禁建。

高雄市馬頭山自然人文協會會長黃惠敏表示，政府應全面禁止在山坡保育地區林業用地及三級坡以上地區設置光電設施，以防破壞植被、加劇土石流與坍塌風險。

苗栗縣環境保護協會理事長陳祺忠表示，試驗性光電計畫應該是小規模測試，但台灣屏東佳冬海上光電試驗計畫卻是超大面積的試驗計畫，居然不用跑環評，政府還補助八六○○萬，簡直太離譜。

光電 水庫 光電板 環評

延伸閱讀

民眾黨團提修法 地質敏感區禁設地面型光電系統

要求環境敏感區禁建、水面光電等應無條件環評 環團籲年底應完成立法

台積電2奈米拓腹地動了 南科楠梓園區環評送件

【重磅快評】擋光電又秒變代言人 郭國文真是太神奇了

相關新聞

終結光電亂象 環團提十大訴求促加嚴環評

多個環保團體昨於行政院前，針對近年的光電亂象發布十大訴求聯合聲明，要求環境敏感地區應禁建光電，面積十公頃以上、水面型光電...

歷史上的今天／1954年省運會移師陽明山 新增爬山表演

1954年10月28日，該屆台灣省運會新增加一項男女爬山表演（即今攀岩），在北陽公路旁石崖上演出，由台北市的男選手李傳旺、林淵霖、簡進添、賴長壽、曾添財、余初雄、徐金松、蔡體樂、黃輝世和女選手楊冬，齊立於一簇巨石下，摩拳擦掌一番後，即分別合演吉姆顛、克拉克、匍頂梯、坐滑梯和盪鞦韆等五項技術。

環團促加嚴光電環評 何時修法？政院允盡速回函

多個環團昨集結行政院呼籲終結光電亂象，同時提出加嚴環評、水庫和潮間帶禁建光電等十項訴求，喊話行政院與立法院在今年底前完成...

川普飛東京空軍一號上受訪 稱可能取消對陸301條款調查

美國總統川普27日從馬來西亞啟程前往日本，他在飛行途中接受媒體採訪時表示，可能在10月30日美中會談正式簽署TikTok協議，預期與中國大陸國家主席習近平「達成成功的協議」，並罕見透露「可能取消」對中國的301條款調查。

世界警消運動會奪74金 賴總統讚警消都是英勇超人

賴清德總統今天接見「2025年第21屆世界警察消防運動會」代表團時說，他肯定代表團在此次賽會締造歷屆最好成績，拿下74面...

川習會前夕新華社發文 認同兩岸一家人就可對話溝通

台灣光復80周年紀念日次日、「川習會」登場前，新華社於26日晚間發表2,500餘字署名「鍾台文」的文章稱，「只要不分裂國家，只要認同兩岸都是中國人、一家人，兩岸雙方完全可以坐下來對話溝通，化解矛盾，累積互信，為兩岸關係和平發展翻開新的一頁。」 新華社一篇題為「台灣問題的由來和性質」的署名文章，重申北京當局，堅決反對任何形式的「台灣獨立」。針對「九二共識」，文章稱，30多年前，海峽兩岸雙方達成了各自以口頭方式表達「海峽兩岸均堅持一個中國原則」的共識（後被稱為『九二共識』』），明確界定了兩岸關係的性質，即海峽兩岸同屬一個中國，共同謀求國家統一。 文章強調，堅持一個中國原則和『九二共識』，兩岸關係就能改善和發展，台灣同胞就能受益；背離一個中國原則和『九二共識』，兩岸關係就會緊張動盪，台灣同胞切身利益就會受損。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。