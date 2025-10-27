快訊

議長張峻怒踹桌影片曝光！嗆「欺負光復人」 傅崐萁喊告

中職／兄弟G5大變陣！陳俊秀、曾頌恩先發了 江坤宇改2棒

藝人閃兵案今開庭 陳零九、威廉等8人全認罪求輕判

世界警消運動會奪74金 賴總統讚警消都是英勇超人

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
賴清德總統今（27）日上午接見「2025年第21屆世界警察消防運動會」代表團。圖／總統府提供
賴清德總統今（27）日上午接見「2025年第21屆世界警察消防運動會」代表團。圖／總統府提供

賴清德總統今天接見「2025年第21屆世界警察消防運動會」代表團時說，他肯定代表團在此次賽會締造歷屆最好成績，拿下74面金牌，展現「台灣尚勇」精神。總統說，不是每個超人都有披風，任何致力讓社會變得更好的人都是英雄，警消們都是英勇的超人，都是社會的英雄，「國家以你們為榮」。

賴總統指出，第21屆世界警察消防運動會今年在美國舉行，有70多國、近萬名執法人員參賽。台灣警消人員非常厲害，拿下74金、46銀、48銅，共168面獎牌，締造台灣歷屆最好的成績，讓世界看見台灣警消人員的絕佳體能和精湛實力，每位都是「台灣之光」。

總統表示，「世界警察消防運動會」是警消界奧運會，很高興看到警政署選手在柔道、跆拳道、步槍、手槍等項目，展現優異警技。消防署人員也在極限消防員、全裝與輕裝爬梯等項目，充分發揮消防搶救及應變能力，這是因為平時訓練精實，比賽才能夠拿下獎牌；以賽代訓、以賽會友，展示台灣警消應勤技能的優秀水準，更用成績證明台灣警消的專業及實力，與國際接軌並且不斷提升。

賴總統表示，感謝所有警消人員在工作崗位上付出，積極維護民眾生命財產安全。每當災害及危險發生，總是站在第一線為任務全力以赴。尤其今年颱風接連來襲，不論是防災準備或是災後重建工作都很辛苦，感謝警消人員的投入，給予民眾最大的協助。

賴總統說，不是每個超人都有披風，任何致力讓社會變得更好的人都是英雄，「你們都是英勇的超人，都是社會的英雄，國家以你們為榮。」

警察 運動

延伸閱讀

阿根廷國會選舉 總統期中考 川普政府金援力挺有但書

加州州長紐森鬆口 考慮選2028總統 明年期中選舉後決定

美學者指賴總統「魯莽的領導人」 黃國昌：嚴重警訊跟提醒

網稱高架捷運阻斷龍脈無總統命 侯友宜苦笑這樣回應

相關新聞

川普飛東京空軍一號上受訪 稱可能取消對陸301條款調查

美國總統川普27日從馬來西亞啟程前往日本，他在飛行途中接受媒體採訪時表示，可能在10月30日美中會談正式簽署TikTok協議，預期與中國大陸國家主席習近平「達成成功的協議」，並罕見透露「可能取消」對中國的301條款調查。

世界警消運動會奪74金 賴總統讚警消都是英勇超人

賴清德總統今天接見「2025年第21屆世界警察消防運動會」代表團時說，他肯定代表團在此次賽會締造歷屆最好成績，拿下74面...

川習會前夕新華社發文 認同兩岸一家人就可對話溝通

台灣光復80周年紀念日次日、「川習會」登場前，新華社於26日晚間發表2,500餘字署名「鍾台文」的文章稱，「只要不分裂國家，只要認同兩岸都是中國人、一家人，兩岸雙方完全可以坐下來對話溝通，化解矛盾，累積互信，為兩岸關係和平發展翻開新的一頁。」 新華社一篇題為「台灣問題的由來和性質」的署名文章，重申北京當局，堅決反對任何形式的「台灣獨立」。針對「九二共識」，文章稱，30多年前，海峽兩岸雙方達成了各自以口頭方式表達「海峽兩岸均堅持一個中國原則」的共識（後被稱為『九二共識』』），明確界定了兩岸關係的性質，即海峽兩岸同屬一個中國，共同謀求國家統一。 文章強調，堅持一個中國原則和『九二共識』，兩岸關係就能改善和發展，台灣同胞就能受益；背離一個中國原則和『九二共識』，兩岸關係就會緊張動盪，台灣同胞切身利益就會受損。

法官協會赴亞賽拜然遭擋 IAJ發函表遺憾 承諾「未來慎選會議地點」

中華民國法官協會代表團原定參加由亞塞拜然主辦國際法官協會（IAJ）第67屆年會，卻未獲當地核發簽證或入境許可，團長林伊倫...

Grimp Taiwan繩索救助國際邀請賽精彩結束 高雄拿下亞軍

為期3天的「Grimp Taiwan 114年內政部消防署繩索救援國際邀請賽」於26日圓滿閉幕，由繩索救助技術超群的Up...

美中吉隆坡貿易談判落幕 美代表：完全沒提台灣

美中為期兩天的貿易談判今天落幕，美國貿易代表葛里爾表示，這期間完全沒提台灣。「一次都沒被提到，完全沒有」。目前還不清楚川...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。