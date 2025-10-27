世界警消運動會奪74金 賴總統讚警消都是英勇超人

賴清德總統今天接見「2025年第21屆世界警察消防運動會」代表團時說，他肯定代表團在此次賽會締造歷屆最好成績，拿下74面金牌，展現「台灣尚勇」精神。總統說，不是每個超人都有披風，任何致力讓社會變得更好的人都是英雄，警消們都是英勇的超人，都是社會的英雄，「國家以你們為榮」。

賴總統指出，第21屆世界警察消防運動會今年在美國舉行，有70多國、近萬名執法人員參賽。台灣警消人員非常厲害，拿下74金、46銀、48銅，共168面獎牌，締造台灣歷屆最好的成績，讓世界看見台灣警消人員的絕佳體能和精湛實力，每位都是「台灣之光」。

總統表示，「世界警察消防運動會」是警消界奧運會，很高興看到警政署選手在柔道、跆拳道、步槍、手槍等項目，展現優異警技。消防署人員也在極限消防員、全裝與輕裝爬梯等項目，充分發揮消防搶救及應變能力，這是因為平時訓練精實，比賽才能夠拿下獎牌；以賽代訓、以賽會友，展示台灣警消應勤技能的優秀水準，更用成績證明台灣警消的專業及實力，與國際接軌並且不斷提升。

賴總統表示，感謝所有警消人員在工作崗位上付出，積極維護民眾生命財產安全。每當災害及危險發生，總是站在第一線為任務全力以赴。尤其今年颱風接連來襲，不論是防災準備或是災後重建工作都很辛苦，感謝警消人員的投入，給予民眾最大的協助。

賴總統說，不是每個超人都有披風，任何致力讓社會變得更好的人都是英雄，「你們都是英勇的超人，都是社會的英雄，國家以你們為榮。」