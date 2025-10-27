法官協會赴亞賽拜然遭擋 IAJ發函表遺憾 承諾「未來慎選會議地點」

快訊

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導
法官協會指出，IAJ主席團正式致函承諾未來將以「會員無條件參與權」為首要原則，慎選會議地點，確保任何法官不會因政府政策而被排除於年會之外。圖／聯合報系資料照片
中華民國法官協會代表團原定參加由亞塞拜然主辦國際法官協會（IAJ）第67屆年會，卻未獲當地核發簽證或入境許可，團長林伊倫本月11日入境遭拒，其餘5名法官代表則取消行程。法官協會今再發聲明，IAJ主席團正式致函表達遺憾，承諾未來將以「會員無條件參與權」為首要原則，慎選會議地點，確保任何法官不會因政府政策而被排除於年會之外。

法官協會指出，IAJ本屆年會由亞塞拜然主辦，亞國法官協會曾多次透過IAJ秘書處承諾，將協助未事先取得簽證的會員於抵達時辦理落地簽證，並表示已獲亞國外交部同意。

協會表示，然而，我國代表團自始未收到亞國政府核發的邀請函或入境許可，致使5名代表不得不於出發前取消行程，僅由團長林伊倫單獨前往，但抵達亞國後，仍遭拒絕入境，與先前亞國承諾不符，最終只能搭機回到出發地杜拜，並非遭原機遣返。

法官協會指出，協會也於第一時間掌握狀況，立即呼籲IAJ應建立一套明確、公正且透明的處理機制，以防止類似事件再次發生。對於本會未能參與本屆IAJ年會，IAJ主席團已正式致函本會，表達深切遺憾與誠摯聲援，認為失去台灣代表團的共同參與，讓全體因此蒙受損失，IAJ並強調亞國移民當局的作法違背IAJ一貫秉持的國際合作與包容精神。

協會聲明表示，主席團承諾，未來將以「會員無條件參與權」為首要原則，審慎選定會議地點，確保未來絕不能再讓任何一位法官僅因政府的政策，而被排除於年會之外。

法官協會指出，感謝IAJ主席團的支持與承諾，並期盼未來IAJ年會能真正落實讓各會員都能公平參與的精神，本會並將持續致力於國際司法交流，代表台灣積極捍衛司法獨立與人權保障的基本價值。

IAJ僅接受司法獨立運作的國家入會，而中華人民共和國非IAJ會員國，但亞塞拜然總統阿里耶夫今年四月訪中時，發表兩國建立全面戰略夥伴關係聯合聲明。

法官 司法 亞塞拜然

