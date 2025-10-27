Grimp Taiwan繩索救助國際邀請賽精彩結束 高雄拿下亞軍

為期3天的「Grimp Taiwan 114年內政部消防署繩索救援國際邀請賽」於26日圓滿閉幕，由繩索救助技術超群的Up State（日本上群馬縣）隊奪下本屆冠軍，KRRT（高雄市政府消防局）榮獲亞軍，Links（日本島根縣）隊則獲得季軍。參賽隊伍在極具挑戰性的救援情境中激烈對決，為本屆邀請賽寫下精彩的一頁。

今年的邀請賽共有來自日本、菲律賓、泰國、韓國、台灣等5個國家、共25支國內外隊伍參加，歷經高強度的體力關卡與多元救援情境挑戰，展現了精湛技術與團隊合作的精神，現場氣氛緊張熱烈，與會人數超過450人，見證亞太地區繩索救援的最高水平。

來自日本上群馬縣的冠軍隊伍UP STATE上州繩隊，興奮感謝消防署提供一個非常棒的繩索比賽場地，也非常感謝台灣繩索隊伍的熱情，讓他們越來越喜歡台灣，同時也期待將來能再來台與更多的優秀隊伍切磋較勁。

消防署自2022年起推動繩索救援專業訓練，至今已辦理13梯次課程，培訓近400名救援人員，並持續透過課程、比賽及論壇促進國際交流。今年第二屆比賽不僅規模較去年更大，競賽情境也更為嚴峻，藉由逼真的模擬任務驗證隊伍應變能力，展現消防署訓練中心專業訓練能量與設施。

消防署強調，透過「Grimp Taiwan」平台，讓來自不同國家的救援隊伍切磋技術、建立情誼，不僅提升我國救援專業水準，也鞏固台灣在亞太地區繩索救援訓練及競技的重要地位。

消防署表示，今年的競賽除要感謝各國隊伍的精彩參與與卓越表現，也非常感謝社團法人台灣消防發展與交流協會的慷慨支持，未來將持續推動專業課程與國際合作，並透過賽事與交流，讓更多救援菁英齊聚臺灣，攜手提升亞太地區的災害應變能量。