亞洲智能障礙聯盟會議在台 蕭美琴盼促共融社會

亞洲智能障礙聯盟雙年會議第3度在台灣舉辦，副總統蕭美琴今天表示，政府致力提供共融和公平的社會，盼塑造友善的社區環境，保障人權和個人福祉，讓所有人能自我實現。

台灣師範大學和中華民國特殊教育學會於10月26日至10月31日辦理亞洲智能障礙聯盟雙年會議 ，大會以「公平、參與、幸福感」為主題，邀集特教、醫療、家長、社福等代表齊聚，交流學術理念與實務經驗，約有20國外賓參與。

蕭副總統在今天開幕典禮致詞時提到，台灣一直促進以人為本的政策發展，政府也致力於提供共融和公平的社會，包括融合教育、社區生活參與，目標就是塑造友善的社區環境，保障人權和個人福祉發展，讓包含身心障礙和智能障礙者在內的所有人都能自我實現。

蕭副總統指出，看到亞洲各國共襄盛舉，展現共同發展相關福祉的決心，希望各國透過合作交流，幫助亞洲地區促進智能障礙人士的發展，讓他們享有更好的生活；此次大會不只是專業知識的發展交流，更希望透過共同合作，在人權上更進一步，實現沒有人被遺漏的社會。

大會主席、台師大特殊教育系教授洪儷瑜表示，台灣繼1985年、2007年後，今年第3度主辦此盛會，藉此機會除了強化台灣與亞洲各國促進融合社會的國際合作與交流，也讓全國的障礙者及其家庭和相關單位有機會向亞洲各國展現，台灣在倡議障礙者人權實踐的各項表現。