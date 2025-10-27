美中吉隆坡貿易談判落幕 美代表：完全沒提台灣

快訊

中央社／ 華盛頓26日專電

美中為期兩天的貿易談判今天落幕，美國貿易代表葛里爾表示，這期間完全沒提台灣。「一次都沒被提到，完全沒有」。目前還不清楚川習會是否會提出台灣議題，但「可以肯定的是，台灣完全不在我們貿易談判範圍之內。」

為了緩和美中兩國貿易戰，雙方高階經貿官員今天在馬來西亞首都吉隆坡結束為期兩天的談判。葛里爾（Jamieson Greer）後續接受「福斯週日新聞」（FoxNews Sunday）採訪時指出，當美方在韓國與中方舉行更廣泛的雙邊會談時，中方幾乎總會提出各種對他們而言重要的議題。

「至於他們這次會不會提到台灣？我不知道，但可以肯定的是，台灣完全不是、也完全不會以任何形式出現在我們的貿易談判中。」

白宮日前宣布，美國總統川普將於30日和中國國家主席習近平會談，這將是兩人2019年在日本20國集團（G20）峰會以來，首次面對面會晤。

除了美中貿易戰、北京對全球的稀土出口限制等待進一步降溫的議題外，也有分析指出，北京算準川普急於與中國達成貿易協定，必然要求改變長期對台政策。

川普24日在總統專機空軍一號（Air Force One）上回答相關提問時表示，「我現在不想談這個。我不想製造任何複雜局面，這趟出訪已經夠複雜了，對吧？」

不過，川普也說：「我認為中國希望擁有輝煌的10年，他們的確能做到，但他們也可能面臨糟糕的幾年，他們不希望這樣。」他最後強調，「我們將舉行一場非常好的會談。」

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）25日在從以色列飛往卡達前往亞洲的專機上，同樣回應涉台問題。

根據國務院提供的逐字稿，記者問道，「當我們聽到台灣官員談到即將舉行的川習會時，出現了一些焦慮，擔心台灣可能會在（美中）達成更廣泛協議的過程中成為談判籌碼或交換條件。這樣的擔憂是否有道理？」

盧比歐說，他不明白為什麼會有人感到憂心。鑑於台灣目前的處境，確實有許多關心、而且理所當然會擔心的事情。但除了美中兩國因規模與重要性而必須保持外交接觸之外，總統的對話聚焦貿易層面。

「而我並不認為你會看到那種貿易協議，也就是大家所擔心的那種：我們會透過放棄台灣來換取貿易優惠待遇。沒有人打算這麼做。」

