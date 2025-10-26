聽新聞
聯合報一周大事10/19~10/25
國內
22日：台中市梧棲區一養豬場的死亡豬隻，被驗出非洲豬瘟病毒核酸陽性反應，這也是我國首次驗出本土案例。
23日：因應非洲豬瘟疫情，農業部長陳駿季表示，由於非洲豬瘟病毒的潛伏期為十五天，目前暫時全面禁用廚餘餵飼豬隻十五天，禁宰、禁運也將以十五天為最長的管制天數。
23日：賴清德總統公告韌性特別預算案，行政院將在下周正式啟動普發現金，登記入帳十一月五日起預登記，最快十一月十二日入帳。
國外
21日：日本國會舉行首相指名選舉，自民黨總裁高市早苗與日本維新會結盟，在眾院首輪投票就過半當選，成為日本第一○四代與首位女首相。
23日：美國白宮宣布川習會確定舉行，美國總統川普擬在卅日上午與中國國家主席習近平見面。
24日：泰國王太后詩麗吉（Sirikit）離世，享壽九十三歲。泰國政府隨即呼籲企業、娛樂界及全體民眾在哀悼期間舉行適當活動，以示追思。
