聯合報一周大事10/19~10/25

在基隆市被稱為「軟絲爺爺」的潛水教練王銘祥，從單純的打撈海底漁網等廢棄物，為自己喜愛的海洋盡點心力，沒想到最後一頭栽進去。他一路參與軟絲復育、流刺網實名制到成立潮境保育區，從一個人做，到帶著學員做，還更應邀演講，成為向海致敬先鋒。

2025-10-25 08:00