聯合報一周大事10/19~10/25

聯合報／ 本報訊
台中市梧棲區一家養豬場死亡豬隻檢體，經檢驗非洲豬瘟病毒核酸呈陽性反應，台中市養豬協會派車清運、吊掛預防性撲殺死亡豬隻離場。圖／聯合報系資料照片
台中市梧棲區一家養豬場死亡豬隻檢體，經檢驗非洲豬瘟病毒核酸呈陽性反應，台中市養豬協會派車清運、吊掛預防性撲殺死亡豬隻離場。圖／聯合報系資料照片

國內

22日：台中市梧棲區一養豬場的死亡豬隻，被驗出非洲豬瘟病毒核酸陽性反應，這也是我國首次驗出本土案例。

23日：因應非洲豬瘟疫情，農業部長陳駿季表示，由於非洲豬瘟病毒的潛伏期為十五天，目前暫時全面禁用廚餘餵飼豬隻十五天，禁宰、禁運也將以十五天為最長的管制天數。

23日：賴清德總統公告韌性特別預算案，行政院將在下周正式啟動普發現金，登記入帳十一月五日起預登記，最快十一月十二日入帳。

國外

21日：日本國會舉行首相指名選舉，自民黨總裁高市早苗與日本維新會結盟，在眾院首輪投票就過半當選，成為日本第一○四代與首位女首相。

23日：美國白宮宣布川習會確定舉行，美國總統川普擬在卅日上午與中國國家主席習近平見面。

24日：泰國王太后詩麗吉（Sirikit）離世，享壽九十三歲。泰國政府隨即呼籲企業、娛樂界及全體民眾在哀悼期間舉行適當活動，以示追思。

非洲豬瘟 普發現金 高市早苗 川習會 泰國 台中市 農業部 廚餘

國內

歷史上的今天／1978年高齡原住民遊台北 看飛機逛動物園

90多位紋面高齡原住民，接受台北市政府的款待，在羽球館餐廳吃烤肉。但有人覺得一大盤一大盤的烤肉，可比不上一碗紹興酒好。當別人一小杯一小杯的乾杯時，有的山胞乾脆拿起大碗來喝。

基隆「軟絲爺爺」王銘祥清海廢 立志找回童年的海洋

在基隆市被稱為「軟絲爺爺」的潛水教練王銘祥，從單純的打撈海底漁網等廢棄物，為自己喜愛的海洋盡點心力，沒想到最後一頭栽進去。他一路參與軟絲復育、流刺網實名制到成立潮境保育區，從一個人做，到帶著學員做，還更應邀演講，成為向海致敬先鋒。

去年遭認無效！奧地利承認台灣國際駕照了 搭配駕照正本可在奧國駕車

外交部今天表示，在外交部與駐奧地利代表處與奧地利政府、奧地利台北辦事處的持續溝通與努力下，奧國交通部10月所發布的相關更...

台灣公民運動30年 學者：藉網路科技推動民主革新

「想想論壇」今天刊載「從樂青到大罷免 台灣公民『鍵盤行動』30年創新演進」文章，撰文者輔仁大學新聞傳播學系教授陳順孝指出...

「WE CAN再造兆元產業」論壇 共議台灣下一座護國神山

自1970年代起，台灣成功孕育出半導體產業，成為國家經濟發展的火車頭。然而，全球局勢瞬息萬變，台灣亟須尋找下一個支柱產業...

