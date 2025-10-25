快訊

賴銘偉18年前意外成陰影！「撞死狗」自責多年 驚人真相曝光！

廚房驚見「超巨瓦斯桶」快餓昏 身分揭曉網笑翻：長方形毛孩？

美16歲高中生吃多力多滋突遭8警包圍上銬！竟是「AI誤判持槍」

OISTAT劇場組織技術委員會主席 劇場人陳志峰獲選

中央社／ 台北25日電

由OISTAT國際劇場組織主辦的世界劇場設計展落幕，OISTAT國際劇場組織委員會之一劇場技術委員會選出新主席，由台大戲劇系教師也是劇場人陳志峰獲選，展現台灣劇場設計實力。

陳志峰接受中央社記者越洋專訪表示，他將以劇場技術委員會（Technology Commission）新任主席身分，致力促進全球劇場工作者的深度合作與專業對話；透過委員會裡的「劇場創新發明獎」等平台，讓全球優秀技術人員被世界看見。

這是台灣第2次有代表在OISTAT國際劇場組織6大委員會之一裡擔任主席，前一個擔任6大委員會之一主席的是前北藝中心執行長王孟超，他曾獲選為「出版與資訊委員（Publication and CommunicationCommission）」主席，在2014年卸任。這也是劇場技術委員會首次有台灣人擔任主席。

OISTAT國際劇場組織全名為「國際舞台美術家、劇場建築師暨劇場技術師組織」（法文原文為Organisation Internationale des Scenographes, Technicienset Architectes de Theatre），與聯合國教科文組織（UNESCO）有正式關係；目前成員超過50國，以非政府組織角色打造跨越地理和文化限制的交流平台。

從讀書時參加話劇社，想在劇場擔任演員開始，陳志峰逐步喜愛劇場事務，後考上北藝大前身國立藝術學院戲劇系，主修舞台設計。畢業後曾在雲門舞集工作8年，累積大量國際巡演與製作管理實務，並積極參與布拉格劇場4年展等國際活動。陳志峰現為台大戲劇系教師、社團法人台灣技術劇場協會監事。

陳志峰表示，過去他比較像是「潛水者」，現在認為中生代如果有機會的話應該接棒，要勇敢一點替「沉默的劇場人」發聲。未來將整理各國劇場執行與安全的標準手冊，希望可以讓下一代的劇場環境更好。

除了陳志峰外，北藝大戲劇學院院長王世信也順利連任OISTAT國際劇場組織執行委員會執行委員。王世信多年來都是OISTAT國際劇場組織資深重要成員，也代表台灣持續成為OISTAT國際劇場組織決策核心。

這次率團的台灣技術劇場協會理事長許玉蕾表示，這次成果豐碩，將把此次盛會中親身體驗的國際視野、跨域交流成果，以及對當地文化的深度探勘所得，完整帶回台灣劇場界分享，促進國內領域的蓬勃發展。

劇場 舞台

延伸閱讀

世界劇場設計展台灣獲5首獎 入圍數創全球之冠

唐美雲變男變女大談三角戀　加開總統包廂回饋

美秀集團內戰落幕！曝當補充兵 被虧「當替代役也會被抓」

科技與古蹟相遇 XR沉浸式劇場「之間」移師南美館

相關新聞

基隆「軟絲爺爺」王銘祥清海廢 立志找回童年的海洋

在基隆市被稱為「軟絲爺爺」的潛水教練王銘祥，從單純的打撈海底漁網等廢棄物，為自己喜愛的海洋盡點心力，沒想到最後一頭栽進去。他一路參與軟絲復育、流刺網實名制到成立潮境保育區，從一個人做，到帶著學員做，還更應邀演講，成為向海致敬先鋒。

歷史上的今天／1966年劉家昌赴日韓演出 沒跟妻度蜜月

1966年10月25日，具有旅韓華僑身份的歌星劉家昌，與他新婚才4月的影星妻子江青小別，下午搭乘泰航班機離台飛往東京，然後將再定期轉往漢城僑居地，預定一個月後返台。 劉家昌臨行時說，他這次是應邀赴日韓演唱，將在東京表演10天，再到漢城參加「花花公子」節目，在各夜總會演唱西洋流行歌曲，他已與該節目簽訂1個月的合同。

去年遭認無效！奧地利承認台灣國際駕照了 搭配駕照正本可在奧國駕車

外交部今天表示，在外交部與駐奧地利代表處與奧地利政府、奧地利台北辦事處的持續溝通與努力下，奧國交通部10月所發布的相關更...

台灣公民運動30年 學者：藉網路科技推動民主革新

「想想論壇」今天刊載「從樂青到大罷免 台灣公民『鍵盤行動』30年創新演進」文章，撰文者輔仁大學新聞傳播學系教授陳順孝指出...

「WE CAN再造兆元產業」論壇 共議台灣下一座護國神山

自1970年代起，台灣成功孕育出半導體產業，成為國家經濟發展的火車頭。然而，全球局勢瞬息萬變，台灣亟須尋找下一個支柱產業...

台灣捐助捷克救世軍團 助烏克蘭青少年重建生活

台灣持續與捷克合作援助烏克蘭，駐捷克代表陳立國23日與捷克人道援助組織「救世軍團」簽署「鳥巢計畫」捐款協議，協助居住在捷...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。