OISTAT劇場組織技術委員會主席 劇場人陳志峰獲選

由OISTAT國際劇場組織主辦的世界劇場設計展落幕，OISTAT國際劇場組織委員會之一劇場技術委員會選出新主席，由台大戲劇系教師也是劇場人陳志峰獲選，展現台灣劇場設計實力。

陳志峰接受中央社記者越洋專訪表示，他將以劇場技術委員會（Technology Commission）新任主席身分，致力促進全球劇場工作者的深度合作與專業對話；透過委員會裡的「劇場創新發明獎」等平台，讓全球優秀技術人員被世界看見。

這是台灣第2次有代表在OISTAT國際劇場組織6大委員會之一裡擔任主席，前一個擔任6大委員會之一主席的是前北藝中心執行長王孟超，他曾獲選為「出版與資訊委員（Publication and CommunicationCommission）」主席，在2014年卸任。這也是劇場技術委員會首次有台灣人擔任主席。

OISTAT國際劇場組織全名為「國際舞台美術家、劇場建築師暨劇場技術師組織」（法文原文為Organisation Internationale des Scenographes, Technicienset Architectes de Theatre），與聯合國教科文組織（UNESCO）有正式關係；目前成員超過50國，以非政府組織角色打造跨越地理和文化限制的交流平台。

從讀書時參加話劇社，想在劇場擔任演員開始，陳志峰逐步喜愛劇場事務，後考上北藝大前身國立藝術學院戲劇系，主修舞台設計。畢業後曾在雲門舞集工作8年，累積大量國際巡演與製作管理實務，並積極參與布拉格劇場4年展等國際活動。陳志峰現為台大戲劇系教師、社團法人台灣技術劇場協會監事。

陳志峰表示，過去他比較像是「潛水者」，現在認為中生代如果有機會的話應該接棒，要勇敢一點替「沉默的劇場人」發聲。未來將整理各國劇場執行與安全的標準手冊，希望可以讓下一代的劇場環境更好。

除了陳志峰外，北藝大戲劇學院院長王世信也順利連任OISTAT國際劇場組織執行委員會執行委員。王世信多年來都是OISTAT國際劇場組織資深重要成員，也代表台灣持續成為OISTAT國際劇場組織決策核心。

這次率團的台灣技術劇場協會理事長許玉蕾表示，這次成果豐碩，將把此次盛會中親身體驗的國際視野、跨域交流成果，以及對當地文化的深度探勘所得，完整帶回台灣劇場界分享，促進國內領域的蓬勃發展。