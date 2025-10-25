世界劇場設計展台灣獲5首獎 入圍數創全球之冠

2025世界劇場設計展落幕，今年匯聚全球700多件作品競逐獎項，台灣一舉奪下5座首獎，入圍作品達30件，數量創全球之冠，展現了台灣劇場的設計文化實力。

根據OISTAT國際劇場組織發布的新聞稿，台灣榮獲首獎的獎項包括專業組「多媒體影像設計」首獎，得獎者為李國漢「∞－無限循環」；「聲響設計」首獎，得獎者李勻以「逐：一場發生在自然生態景觀的沉浸式舞蹈體驗」獲得。

新銳組方面，則有獲得「舞台設計」首獎的陳叙彣，作品為「∞的總和」；「燈光設計」首獎得主為林映辰，作品為Embodying；「聲響設計」首獎得主則為陳致霖，作品為「萬衛二路」。

其他得獎者在專業組方面有獲得「多媒體影像設計」貳獎的黑碼藝識「無聲的戰爭」；獲得「聲響設計」叁獎的陳致霖「被消失的日常」；獲得「表演設計」叁獎的陳冠霖「脫殼」，以及獲得「燈光設計」叁獎的曾睿琁「永晴之許」。

新銳組有郭盼盼以作品Passage獲得「聲響設計」貳獎；「空間與物件設計」則由蘇子喻的「來生簽證」獲得叁獎。

4年一度的世界劇場設計展（World StageDesign,WSD 2025）當地時間25日在阿拉伯聯合大公國沙迦（Sharjah）落幕並舉行頒獎典禮。這次展會由OISTAT國際劇場組織與沙迦表演藝術學院（SharjahPerforming Arts Academy,SPAA）共同主辦，以「明日的遺產」為主題，聚焦數位創新與永續設計。

OISTAT國際劇場組織執行長魏琬容在新聞稿中表示，今年台灣在聲響設計、舞台設計及多媒體設計等領域表現出色，特別是在聲響類別中，足見台灣在劇場聲音藝術領域的實力。

今年為推廣更多台灣設計師、藝術家讓國際認識，大會增設OISTAT Corner，邀請台灣重量級視覺藝術家陶亞倫展出VR製作；Open Mic則邀請台灣與其他各領域優秀藝術家齊聚OISTAT Corner進行藝術短講，講者包含聲音設計師陳致霖、TATT台灣技術劇場協會理事長許玉蕾等。

魏琬容表示，OISTAT是總部設於台灣的國際組織，在文化部的長期支持下，積極推動全球劇場藝術交流，「台灣設計師能在世界舞台上大放異彩，是無數創作者與文化推手共同努力的成果。未來我們也會持續守護創作自由，讓台灣的文化能量在國際上持續發光。」