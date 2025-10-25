快訊

以最高聘金嫁給最愛 三商壽鍾情玉山金背後3大原因

MLB／藍鳥球迷接到大谷世界大賽首轟 「絕對不可能丟回去！」

迪士尼樂園10天內爆3起死亡事件！「全世界最快樂的地方」深藏黑暗面

世界劇場設計展台灣獲5首獎 入圍數創全球之冠

中央社／ 台北25日電

2025世界劇場設計展落幕，今年匯聚全球700多件作品競逐獎項，台灣一舉奪下5座首獎，入圍作品達30件，數量創全球之冠，展現了台灣劇場的設計文化實力。

根據OISTAT國際劇場組織發布的新聞稿，台灣榮獲首獎的獎項包括專業組「多媒體影像設計」首獎，得獎者為李國漢「∞－無限循環」；「聲響設計」首獎，得獎者李勻以「逐：一場發生在自然生態景觀的沉浸式舞蹈體驗」獲得。

新銳組方面，則有獲得「舞台設計」首獎的陳叙彣，作品為「∞的總和」；「燈光設計」首獎得主為林映辰，作品為Embodying；「聲響設計」首獎得主則為陳致霖，作品為「萬衛二路」。

其他得獎者在專業組方面有獲得「多媒體影像設計」貳獎的黑碼藝識「無聲的戰爭」；獲得「聲響設計」叁獎的陳致霖「被消失的日常」；獲得「表演設計」叁獎的陳冠霖「脫殼」，以及獲得「燈光設計」叁獎的曾睿琁「永晴之許」。

新銳組有郭盼盼以作品Passage獲得「聲響設計」貳獎；「空間與物件設計」則由蘇子喻的「來生簽證」獲得叁獎。

4年一度的世界劇場設計展（World StageDesign,WSD 2025）當地時間25日在阿拉伯聯合大公國沙迦（Sharjah）落幕並舉行頒獎典禮。這次展會由OISTAT國際劇場組織與沙迦表演藝術學院（SharjahPerforming Arts Academy,SPAA）共同主辦，以「明日的遺產」為主題，聚焦數位創新與永續設計。

OISTAT國際劇場組織執行長魏琬容在新聞稿中表示，今年台灣在聲響設計、舞台設計及多媒體設計等領域表現出色，特別是在聲響類別中，足見台灣在劇場聲音藝術領域的實力。

今年為推廣更多台灣設計師、藝術家讓國際認識，大會增設OISTAT Corner，邀請台灣重量級視覺藝術家陶亞倫展出VR製作；Open Mic則邀請台灣與其他各領域優秀藝術家齊聚OISTAT Corner進行藝術短講，講者包含聲音設計師陳致霖、TATT台灣技術劇場協會理事長許玉蕾等。

魏琬容表示，OISTAT是總部設於台灣的國際組織，在文化部的長期支持下，積極推動全球劇場藝術交流，「台灣設計師能在世界舞台上大放異彩，是無數創作者與文化推手共同努力的成果。未來我們也會持續守護創作自由，讓台灣的文化能量在國際上持續發光。」

設計師 劇場 舞台

延伸閱讀

桃園設計庫「時光留聲機」青年設計展 免費留聲DIY留存專屬紀念

國家品牌玉山獎揭曉 台企銀五連霸首獎

華南永昌證券勇奪玉山獎全國首獎 獲四大獎肯定

蕭邦鋼琴大賽：亞裔參賽者壟斷的音樂鬥琴盛會

相關新聞

基隆「軟絲爺爺」王銘祥清海廢 立志找回童年的海洋

在基隆市被稱為「軟絲爺爺」的潛水教練王銘祥，從單純的打撈海底漁網等廢棄物，為自己喜愛的海洋盡點心力，沒想到最後一頭栽進去。他一路參與軟絲復育、流刺網實名制到成立潮境保育區，從一個人做，到帶著學員做，還更應邀演講，成為向海致敬先鋒。

歷史上的今天／1966年劉家昌赴日韓演出 沒跟妻度蜜月

1966年10月25日，具有旅韓華僑身份的歌星劉家昌，與他新婚才4月的影星妻子江青小別，下午搭乘泰航班機離台飛往東京，然後將再定期轉往漢城僑居地，預定一個月後返台。 劉家昌臨行時說，他這次是應邀赴日韓演唱，將在東京表演10天，再到漢城參加「花花公子」節目，在各夜總會演唱西洋流行歌曲，他已與該節目簽訂1個月的合同。

去年遭認無效！奧地利承認台灣國際駕照了 搭配駕照正本可在奧國駕車

外交部今天表示，在外交部與駐奧地利代表處與奧地利政府、奧地利台北辦事處的持續溝通與努力下，奧國交通部10月所發布的相關更...

台灣公民運動30年 學者：藉網路科技推動民主革新

「想想論壇」今天刊載「從樂青到大罷免 台灣公民『鍵盤行動』30年創新演進」文章，撰文者輔仁大學新聞傳播學系教授陳順孝指出...

「WE CAN再造兆元產業」論壇 共議台灣下一座護國神山

自1970年代起，台灣成功孕育出半導體產業，成為國家經濟發展的火車頭。然而，全球局勢瞬息萬變，台灣亟須尋找下一個支柱產業...

台灣捐助捷克救世軍團 助烏克蘭青少年重建生活

台灣持續與捷克合作援助烏克蘭，駐捷克代表陳立國23日與捷克人道援助組織「救世軍團」簽署「鳥巢計畫」捐款協議，協助居住在捷...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。