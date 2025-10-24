去年遭認無效！奧地利承認台灣國際駕照了 搭配駕照正本可在奧國駕車
外交部今天表示，在外交部與駐奧地利代表處與奧地利政府、奧地利台北辦事處的持續溝通與努力下，奧國交通部10月所發布的相關更新行政命令，已明文承認台灣國際駕照的效力，即日起持台灣國際駕照搭配台灣駕照正本，可在奧地利駕車。
民眾去年反映持台灣國際駕照無法在奧地利臨時駕車，當時經代表處向奧地利交通部洽詢有關台灣國際駕照在奧地利使用規定，獲答覆認為台灣國際駕照在奧地利並非有效，一般旅客無法在奧地利自駕。
外交部發言人蕭光偉今天表示，在外交部與駐奧地利代表處與奧地利政府、奧地利台北辦事處的持續溝通與努力下，奧國交通部10月所發布的相關更新行政命令，已明文承認台灣國際駕照的效力；即日起，持台灣國際駕照搭配駕照正本，均可在奧地利駕車。
蕭光偉表示，外交部長林佳龍對此表達歡迎及肯定，外交部後續將協調交通部依據互惠原則，儘速恢復給予奧國同等待遇；此一國際駕照互惠措施，將有助於台灣與奧地利間商務與觀光往來，提升兩國人民的交流互動與友好情誼。
