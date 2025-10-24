快訊

越南籍移工慘死台中大雅街頭！清晨倒臥路中央滿地血 警逮同鄉凶嫌

NewJeans之母回歸！閔熙珍成立新公司「OOAK」掀業界關注

桃客司機痛毆學生挨批「神隱冷處理」 業者傍晚聲明回應

去年遭認無效！奧地利承認台灣國際駕照了 搭配駕照正本可在奧國駕車

中央社／ 台北24日電
外交部今天表示，在外交部與駐奧地利代表處與奧地利政府、奧地利台北辦事處的持續溝通與努力下，奧國交通部10月所發布的相關更新行政命令，已明文承認台灣國際駕照的效力，即日起持台灣國際駕照搭配台灣駕照正本，可在奧地利駕車。示意圖／ingimage
外交部今天表示，在外交部與駐奧地利代表處與奧地利政府、奧地利台北辦事處的持續溝通與努力下，奧國交通部10月所發布的相關更新行政命令，已明文承認台灣國際駕照的效力，即日起持台灣國際駕照搭配台灣駕照正本，可在奧地利駕車。示意圖／ingimage

外交部今天表示，在外交部與駐奧地利代表處與奧地利政府、奧地利台北辦事處的持續溝通與努力下，奧國交通部10月所發布的相關更新行政命令，已明文承認台灣國際駕照的效力，即日起持台灣國際駕照搭配台灣駕照正本，可在奧地利駕車。

民眾去年反映持台灣國際駕照無法在奧地利臨時駕車，當時經代表處向奧地利交通部洽詢有關台灣國際駕照在奧地利使用規定，獲答覆認為台灣國際駕照在奧地利並非有效，一般旅客無法在奧地利自駕。

外交部發言人蕭光偉今天表示，在外交部與駐奧地利代表處與奧地利政府、奧地利台北辦事處的持續溝通與努力下，奧國交通部10月所發布的相關更新行政命令，已明文承認台灣國際駕照的效力；即日起，持台灣國際駕照搭配駕照正本，均可在奧地利駕車。

蕭光偉表示，外交部長林佳龍對此表達歡迎及肯定，外交部後續將協調交通部依據互惠原則，儘速恢復給予奧國同等待遇；此一國際駕照互惠措施，將有助於台灣與奧地利間商務與觀光往來，提升兩國人民的交流互動與友好情誼。

奧地利 外交部 駕照 交通部 林佳龍

延伸閱讀

再出小動作…南非外交部將台灣駐處單獨列「其他」 我外交部發聲

臺灣首展！史博館《綻放 維也納美景宮百年花繪名作展》克林姆真跡、60件花卉名畫燦爛來襲 早鳥票正式啟售

林佳龍遭爆挪預算 還要官員加班幫寫書？外交部出聲了

高齡駕照換照下修70歲 自願繳回可享TPASS最高補助1500元

相關新聞

去年遭認無效！奧地利承認台灣國際駕照了 搭配駕照正本可在奧國駕車

外交部今天表示，在外交部與駐奧地利代表處與奧地利政府、奧地利台北辦事處的持續溝通與努力下，奧國交通部10月所發布的相關更...

空服員之死 長榮航空調查出爐 資方允調整制度

長榮航空孫姓空服員日前於機上執勤期間身體不適，後續送醫歷經16天的救治後，仍不幸離開人世。長榮航空對此深感遺憾與不捨。公司在這段期間首要之務為對內完成本事件調查報告，釐清事件來龍去脈與責任歸屬，並檢討公司在本事件中可以做得更好的地方，力求給家屬一個交代。

台灣公民運動30年 學者：藉網路科技推動民主革新

「想想論壇」今天刊載「從樂青到大罷免 台灣公民『鍵盤行動』30年創新演進」文章，撰文者輔仁大學新聞傳播學系教授陳順孝指出...

「WE CAN再造兆元產業」論壇 共議台灣下一座護國神山

自1970年代起，台灣成功孕育出半導體產業，成為國家經濟發展的火車頭。然而，全球局勢瞬息萬變，台灣亟須尋找下一個支柱產業...

台灣捐助捷克救世軍團 助烏克蘭青少年重建生活

台灣持續與捷克合作援助烏克蘭，駐捷克代表陳立國23日與捷克人道援助組織「救世軍團」簽署「鳥巢計畫」捐款協議，協助居住在捷...

衛星通訊時代面臨頻譜爭奪 政府須有長遠政策眼光

台灣總是喊著要發展低軌衛星通訊服務，不過，這項服務大規模商轉前，第一道要面對的關卡，恐怕仍舊是「頻譜」。國際低軌衛星通訊業者經常使用的28GHz頻段，早在2020年時，已被NCC（國家通訊傳播委員會）撥給台灣電信業者用於5G通訊，若台灣未來真要大規模使用低軌衛星通訊，這段頻譜該做怎麼樣的清理、重新分配資源、或者重新制定使用規則，考驗政府對台灣未來通訊產業發展的長遠眼光。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。