台灣公民運動30年 學者：藉網路科技推動民主革新

中央社／ 台北24日電
大罷免運動示意圖。圖／聯合報資料照片

想想論壇」今天刊載「從樂青到大罷免 台灣公民『鍵盤行動』30年創新演進」文章，撰文者輔仁大學新聞傳播學系教授陳順孝指出，台灣公民行動藉網路科技，逐步建構出「無組織的組織」，成為推動台灣民主革新關鍵力量，並已形成社會一股不可或缺的「第三勢力」。

陳順孝在文章裡指出，回顧台灣的網路公民行動，公共討論從傳統媒體走到街頭，歷經30年演化，台灣社運結合新科技創造出新的公民行動，組織模式更已轉變為去中心化的「無組織的組織」，這股力量持續挑戰既有的權力結構。

他表示，2007年的搶救樂生院運動是公民首度透過網路串聯走上街頭遊行，2014年太陽花學運使用Facebook、UStream進行即時影音直播，從黑客社群g0v零時政府成員建置網路、建立平台彙集線上情報，並利用Hackpad協調工作，結合群眾募資登報、製作懶人包與創作主題曲，產生了更大的影響力。

陳順孝說，2025年的大罷免運動，公民行動展現了科技、世代與文化深度參與的進化，罷團形成分進合擊的全國性網絡，志工開發數據平台整合選舉資料與即時連署進度，生成「罷免指數」地圖，以及導演號召上百位影視工作者製作短片，作家發起千人連署，更有百工百業的民眾自主發文挺罷免。

他指出，公民行動並非每一次都能達成目標，但已在政治（朝野政黨）、經濟（產業公協會）之外，逐漸形成代表社會力量的「第三勢力」。這股力量以「無組織的組織」為核心，透過組織決策的去中心化、聚眾參與的多元化，以及社會對話的跨界化，持續挑戰既有的權力結構，為台灣民主實踐開拓新的可能性。

陳順孝表示，未來公民行動應深化跨世代對話，並在數據平台的基礎上，建立更成熟的社會動員與政治互動機制，才能在快速變動的環境中，持續推動台灣民主的深化與革新。

大罷免 網路 太陽花學運 想想論壇

