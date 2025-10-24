「WE CAN再造兆元產業」論壇 共議台灣下一座護國神山

自1970年代起，台灣成功孕育出半導體產業，成為國家經濟發展的火車頭。然而，全球局勢瞬息萬變，台灣亟須尋找下一個支柱產業，以面對未來挑戰。台北論壇基金會與燃點公民平台今舉辦「WE CAN再造兆元產業科技人文論壇」，由台北論壇基金會董事長蘇宏達主持，邀請立法院前院長王金平、桃園市長張善政及前工研院院長史欽泰進行對談，期望承先啟後，為台灣找出新的「護國神山」。

王金平在演講時以「造山運動」比喻台灣產業發展，指出半導體崛起是台灣第一次造山運動，奠下堅實基礎，如今這座「神山」正面臨內外壓力，台灣必須啟動新的動能，才能邁向更高峰。

王金平說，回顧過去在「理工強國」的政策下，政府設立多所大學，培養出大批研發與技術人才。正因如此，當蔣經國總統把握住時代機遇，將國家戰略轉向科技產業時，胡定華、潘文淵、張忠謀等人得以成為推動產業升級的關鍵力量，結合俞國華院長與李國鼎政務委員的政策執行力，才讓台灣從科技荒漠蛻變為「科技之島」。

王金平指出，早在1970年代，生技產業已開始萌芽，雖曾迎來黃金時期，但受限於政策與環境未臻成熟，最終未能茁壯。如今全球邁入高齡化社會，健康意識提升，生技產業需求不僅長期存在，更持續擴大。

他特別強調，CDMO在生技界的角色，猶如半導體產業的晶圓代工。台灣兼具製造實力與品管文化，更可掌握供應鏈重組與美中醫療政策性脫鉤的趨勢，承接轉單機會，擴大國際能見度。

但王金平也提醒，台灣目前缺乏具指標性的生技龍頭企業，產業鏈生態不完整，加上人才不足、學界偏重論文輕應用，皆為發展瓶頸。唯有讓「研究落地民間」，形成正向循環，生技產業才能壯大。

王金平最後指出，當前美國對中高關稅政策及「五五分」的傳言，顯示「矽盾」效應不再牢固。唯有以「不可取代的專業與技術」為立國之本，並由政府整合產官學力量、強化商業化能力，才能建起第二座護國神山。

史欽泰則回顧，1970年代工研院的成立，成為半導體政策的關鍵支點。隨後示範工廠成功，聯電、台積電相繼成立，開創晶圓代工模式。眾多中小企業在製程、封測、材料等環節貢獻良多，為台灣的產業競爭力做出貢獻。

史欽泰指出，地緣政治風險使產業鏈高度互賴的每一環節都可能成為戰略武器，一旦封鎖即造成全面衝擊。韓日貿易爭端與美中科技戰正揭示供應鏈的脆弱性，而這些風險也勢必波及台灣的「護國神山」。

史欽泰補充，台灣機體電路年產值已達五兆元，為多項兆元產業之一。AI與通訊應用將推動半導體持續成為國家基礎建設的核心。未來應從「核心技術」延伸至「邊緣應用」，讓半導體技術融入醫療、教育、娛樂等生活面向，創造更大價值。

史欽泰強調，政府在早期以資金與政策奠基，如今更應聚焦於人才培育與研發投資。台灣雖有數座「大山頭」，但中小企業與隱形冠軍仍是產業成長的土壤與支柱。半導體成功的關鍵，不僅來自技術，更源於制度、政策與社會的協力成果。

蘇宏達指出，當前世界正同時面臨「AI狂風、氣候變遷暴雨、地緣政治巨浪」三重挑戰，台灣必須在動盪中重新定位。

蘇宏達分析，2050年全球升溫兩度幾乎無可避免，巴黎協定時的全球共識已不復存在。各國正推動「去風險」長期戰略，不論陣營立場，歐洲不僅要降低對中國依賴，也力圖減少對亞洲供應鏈的風險。國際秩序正從「不能沒有美國」轉變為「不能只有美國」。

蘇宏達也贊同王金平院長的說法，回首1970、80年代，當台灣退出聯合國、與美斷交，甚至爆發能源危機，嚴重衝擊經濟發展時，是蔣經國總統站出來導引方向，可以說「沒有蔣經國就沒有半導體產業」，而現今台灣要再次走出困境，須憑三大「壓艙石」：「堅守憲法、強化文官、教育改造。」

在憲政層面，蘇宏達董事長指出《中華民國憲法》讓台灣得以和平過渡至民主制度，無需歷經流血革命；在文官體制上，則須防止政治任命侵蝕專業，吸引並厚待優秀人才，讓國家治理有穩定的專業骨幹；在教育上，他主張以產業需求與公民素養為導向，推動「精準雙語」與強化基礎學科，培養年輕人兼具技能與品格，「禮、義、廉、恥」仍是教育的核心價值。

蘇宏達說，唯有建立強健文官制度與深化教育改革，台灣才能在三重巨浪中穩健掌舵，邁向下一個兆元產業時代。

張善政則從AI與智慧治理的角度，探討台灣AI產業與地方治理未來的前景。他指出，台積電赴美投資的挑戰，反映美國在教育與文化層面的結構性問題。美國的數理教育環境與東亞相比存在落差，頂尖人才多投入法律、金融與軟體產業，使製造業難以維持長期優勢。

以桃園為例，張善政形容地方政府目前仍處於AI應用的「淺水區」，只要有創意題目，即可快速實驗並獲獎。現階段首重讓公務員了解AI應用案例、建立信心；待文化成熟後，再進入更具挑戰的「深水區」，發展自主技術與整合應用。

張善政強調，當地方政府累積足夠能量與案例，台灣若能率先進入深水區，將在全球智慧產業競賽中取得先行優勢。

張善政最後指出，未來須思考「人工智慧的極限」，唯有不斷突破技術邊界，當AI展現限制時，人類價值方能被重新彰顯。