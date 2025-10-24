台灣捐助捷克救世軍團 助烏克蘭青少年重建生活

快訊

中央社／ 布拉格24日專電
台灣持續與捷克合作援助烏克蘭，駐捷克代表陳立國（右）23日與捷克人道援助組織「救世軍團」中波希米亞省區域主任德森斯基（Jan Desenský，左）共同簽署「鳥巢計畫」捐款協議，協助居住在捷克的烏克蘭青少年重建生活，同時深化台捷之間的人道援助合作。圖／中央社
台灣持續與捷克合作援助烏克蘭，駐捷克代表陳立國23日與捷克人道援助組織「救世軍團」簽署「鳥巢計畫」捐款協議，協助居住在捷克的烏克蘭青少年重建生活，同時深化台捷之間的人道援助合作。

這場簽署儀式於23日舉行，由陳立國與捷克救世軍團（Salvation Army of the Czech Republic）中波希米亞省區域主任德森斯基（Jan Desenský）共同簽署「鳥巢計畫」（The Nest）捐款協議。捷克總理府人權特使勞倫奇可娃（Klára Šimáčková Laurenčíková）亦親臨現場見證這項合作。

德森斯基表示，感謝各界對這些因戰爭被迫離開家園、現居捷克的烏克蘭年輕人的關注，並很高興能為此脆弱群體在面對經濟困難或職場剝削等挑戰時，給予必要協助。

他強調：「特別感謝來自台灣的捐助，讓我們能繼續推動這個計畫，並長期維持下去。」

陳立國表示，這場簽署儀式象徵台灣與捷克在支持烏克蘭人民、關懷弱勢群體攜手同行，台灣的捐助將用於支持社區活動、住房危機與個案輔導服務，協助未成年的烏克蘭難民重建安全感、歸屬感與希望。

陳立國表示，自2022年以來，台灣已與捷克紅十字會及人道援助組織「People in Need」等單位共同展開人道援助行動。透過這些合作，台灣得以幫助因俄羅斯入侵而受影響的烏克蘭人民，包含緊急救援與長期重建，並強調「台灣堅定地與烏克蘭站在一起」。

勞倫奇可娃表示，鳥巢計畫成功填補戰爭爆發後烏克蘭青少年照護服務的空白，為遠赴異國、缺乏支援的年輕人創造一個安全的空間與家園，幫助他們面對剝削與人口販運等挑戰時保持尊嚴。

勞倫奇可娃也特別讚揚，此計畫展現堅定的社會責任與合作精神，成功建立極具意義的國際合作夥伴關係。

駐捷克代表陳立國23日與捷克人道援助組織「救世軍團」共同簽署「鳥巢計畫」捐款協議。捷克總理府人權特使勞倫奇可娃（Klára Šimáčková Laurenčíková）特別讚揚此計畫，展現堅定的社會責任與合作精神，成功建立起極具意義的國際合作夥伴關係。圖／中央社
台灣持續與捷克合作援助烏克蘭，駐捷克代表陳立國（右3）23日與捷克人道援助組織「救世軍團」簽署「鳥巢計畫」捐款協議，協助居住在捷克的烏克蘭青少年重建生活，同時深化台捷之間的人道援助合作。圖／中央社
捷克 烏克蘭 紅十字會

