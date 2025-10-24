漁工遭施暴卻要賠錢 監委糾正澎湖縣勞動部

快訊

中央社／ 台北24日電

有印尼籍漁工在民國111年時申訴屢遭雇主施暴，為自保離船，雇主後續同意讓漁工轉換雇主，但提告要求賠償罷工所致的營業損失。監委說，經調查，此名雇主有多次被申訴施暴紀錄，目前已糾正屢次草率結案的澎湖縣府，以及申訴機制有缺失的勞動部。

外籍漁工權益引關注，監察委員王美玉、王幼玲今天透過新聞稿指出，111年12月有3名印尼籍漁工向勞動部1955勞工諮詢申訴專線，申訴雇主多次施以人身暴力，為自保只好先行離船；而雇主事後同意無條件讓3人轉換雇主，卻在112年3月主張3人無故罷工，導致漁船在土魠魚盛產期無法出海捕魚有營業損失，要求每人賠償新台幣8萬元。

監委說，此案最終經高雄地方法院勞動法庭調解，3人各需賠償雇主5萬元，「我被雇主拳打腳踢，我卻要賠償雇主……」。

監委表示，經調查，發現雇主歷來聘僱的漁工幾乎都曾向1955專線反映遭受暴力，情節一致、顯非偶發，但最後都是以雇主已同意轉出而結案，雇主依然持續聘僱新的漁工，類似施暴情形未獲有效約束；且此案雇主長期違反多項勞動及漁業法令，包括未依法辦理勞工保險、未登錄船員異動、於自行申報聘僱日期終止後，仍違法搭載漁工出海作業等情節，卻未被查處。

澎湖縣政府、勞動部都被監委認為有缺失。澎湖縣政府部分，監委說，從3名漁工指控雇主施暴，卻反遭提告並敗訴的案例中可見，地方政府在受理申訴時未盡查證責任，澎湖縣政府過往以缺乏證據或已接受安置為由草率結案，未查明真相、加強監督，致使施暴情形反覆發生。

中央權責部分，監委說，中央主管機關監督與審查機制亦告失靈，勞動部1955專線在紀錄、風險辨識與資訊轉介上存有系統性缺陷，使移工困境被淡化，保護機制流於形式等問題，因此監察院聯席委員會日前已通過兩人調查報告，並糾正澎湖縣政府和勞動部相關缺失，要求檢討改進。

此外，監委調查也發現，此案雇主雖稱因漁工罷工致該船未出海，卻仍有出海事實並申請休漁獎勵金，因此案文將副知農業部漁業署，同時也副知司法院與印尼駐台辦事處參考。

