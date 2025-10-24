吳志中歡迎歐洲兩岸專家學者團 呼籲堅定支持台灣

快訊

中央社／ 台北24日電
外交部政務次長吳志中（中）於22日午宴歡迎「諾曼基金會贊助之歐洲兩岸專家學者團」一行6人訪台。（外交部提供）中央社
外交部政務次長吳志中（中）於22日午宴歡迎「諾曼基金會贊助之歐洲兩岸專家學者團」一行6人訪台。（外交部提供）中央社

外交部政務次長吳志中於日前午宴歡迎「諾曼基金會贊助之歐洲兩岸專家學者團」一行6人訪台。吳志中表示，台灣是全球半導體供應鏈的核心重鎮，台海的和平穩定攸關全球安全，是台歐的共同利益，籲請歐洲持續堅定支持台灣。

外交部今天發布新聞稿指出，吳志中於22日午宴歡迎「諾曼基金會贊助之歐洲兩岸專家學者團」一行6人訪台，雙方席間並就台歐及兩岸關係等議題廣泛交換意見。

吳志中表示，台灣致力提升與歐洲夥伴關係，外交部長林佳龍甫赴歐洲數國訪問，獲致豐碩成果，成功深化台歐在價值、經貿及文化上的連結。此外，台歐經貿合作蒸蒸日上，台灣企業也持續在德國、法國、義大利及捷克等歐洲國家擴大投資，台灣從未如此強大，但也從未面臨如此多的挑戰，籲請歐洲持續堅定支持台灣。

外交部說明，訪團此行也與中華民國政府、智庫及民間組織深入交流，以瞭解台灣民主發展、國防安全、社會韌性及兩岸關係現狀。訪團成員來自歐洲5國，均為通曉中文的亞洲專家學者。

外交部指出，訪台學者包括法國國家科學研究中心（CNRS）名譽資深研究員高敬文（Jean-PierreCabestan）、德國學術暨政治基金會（SWP）資深訪問學者瓦克爾（Gudrun Wacker）、荷蘭國際關係研究所（Clingendael Institute）資深研究員高英麗（Ingridd'Hooghe）、奧地利國際事務研究所（oiip）研究員戴昕昊（Thomas Eder）及匈牙利布達佩斯考文紐斯大學（Corvinus University of Budapest）助理教授馬圖拉（Tamás Matura）。

