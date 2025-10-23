推動運動協會改革 鄭麗君：補助經費可以契約納選手權益

運動協會爭議不斷，行政院副院長鄭麗君今天說，運動部將透過相關辦法，讓協會業務輔導與選務財務監理考核權責分立；運動部可思考在政府補助經費時，導入契約機制，將協會健全發展指標、運動員權益保障等項目納入雙方契約內容。

鄭麗君今天主持行政院「體育暨運動發展部」諮詢小組第6次會議時表示，未來運動部推動重點包括國家運動產業發展中心籌設與定位、健全體育團體治理機制、保障運動員權益，以及引領全民運動與產業創新。

鄭麗君說，行政院會全力協助運動部長李洋推展業務，尤其明年度運動部預算將從今年新台幣138億元增至214億元，後續配合國家運動產業發展中心成立後，預算也會再成長。

鄭麗君聽取運動部說明「單項運動協會改革與精進」報告後表示，國際奧林匹克委員會針對運動組織治理提出的相關指標具高度參考價值，運動組織健全治理不僅涉及財務透明度，也包括運動員與教練等利害關係人的滿意度、組織治理結構、選務改革及執行效益等面向，這些都可作為檢視與精進國內體育團體的指標。

鄭麗君提到，政府期盼透過運動部監督與考核機制，持續促進各體育團體良善治理，未來運動部競技運動司將依特定體育團體組織及運作管理辦法、綜合規劃司則依特定體育團體輔導訪視及考核辦法，讓協會業務輔導與選務財務監理考核權責分立，輔導與監理各司其職。

鄭麗君說，運動部可思考在政府補助體育團體經費時，導入契約機制，將協會健全發展指標、運動員權益保障、內部參與機制等項目納入雙方契約內容，透過明確協議程序，共同推動協會發展與治理品質提升。相關機制可透過輔導、訪視與考核等方式，持續與各協會溝通交流，促進體育團體健全發展。

鄭麗君強調，政府推動運動協會改革最終目標是確保協會良善治理，讓運動員獲得更完善的支持與權益保障。此外，體育團體構成多元，不僅包括各單項協會，也涵蓋工會組織，請運動部持續重視工會團體代表的建議，未來規劃相關諮詢會議或小組時，應廣邀工會代表參與，共同促進運動政策全面發展。

此外，鄭麗君在聽取運動部「國家運動產業發展中心設置與推動」報告後表示，運產中心是行政法人，非運動部附屬機關，應善用組織彈性與自主性，達成兩大核心任務，包括研究運動產業作為研擬政策參考，以及建立多元運動人才培育及增能機制。

鄭麗君指出，完善運動產業生態系與供應鏈，振興促進機制不可或缺，未來可設計類似國發基金投融資方案、中小企業信保機制等方式提供資金協助，或納入企業社會責任、ESG架構，鼓勵企業投入運動產業。