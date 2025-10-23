人生百味與多國民團訪人權會 交流貧窮、無家者議題

快訊

中央社／ 台北23日電
國家人權委員會23日與人生百味文化建構協會、以及來台參與國際貧窮議題論壇的新加坡、法國、英國、日本、韓國與菲律賓貧窮運動公民團體代表，交流貧窮與無家者等議題。人權會提供／中央社
國家人權委員會今天與人生百味協會及多國公民團體代表交流貧窮與無家者議題，人權會副主委紀惠容說，盼未來持續與公民團體對話，將貧窮與無家者納入人權會關注議題，敦促政府完善社會安全體系，落實弱勢人權保障。

國家人權委員會透過新聞稿表示，人權會今天上午與人生百味文化建構協會以及來台參與國際貧窮議題論壇的新加坡、法國、英國、日本、韓國與菲律賓貧窮運動公民團體代表交流，就貧窮、無家者與居住權等核心人權議題深度對話。

紀惠容說，貧困往往與社會不平等相互交織，導致某些群體在享有權利時受到歧視，人權會特別關注不利處境群體的就業與經濟安全，也呼籲政府在政策及法規制定上應以「人權」為本。

人生百味共同創辦人朱剛勇表示，一路以來的倡議行動中，銘記貧窮運動大前輩、前監察院副院長孫大川的提醒，「貧窮不只是經濟陷困，更是指向了我們對於民主以及認同的未竟之處」；貧窮是交織性議題，需要透過不同的在地經驗去連結跟認識，因此催生這次和不同國家及城市的貧窮經驗者、行動者連結，希望彼此分享經驗、學習。

人生百味共同創辦人巫彥德也以簡報分享台灣無家者與貧窮經驗者現況處境並指出，現行社會救助法中的「虛擬所得」、「戶籍地與居住地需一致」以及「家戶合計」等規定，導致許多實際陷入困境民眾被排除在社會安全網外。因此民間團體積極推動修法，另倡議政府關注居住弱勢處境者，發展具包容性的居住資源與公共空間，也要使貧窮經驗者能有發聲及參與合作機會。

人權會指出，雙方也針對貧窮者的去污名化及反歧視議題、當前國際人權局勢惡化對於人權工作推展的影響，以及政治自由與經濟平等之間密切關係等議題交流意見。

人權 公民團體 監察院 孫大川 新加坡 菲律賓 英國

