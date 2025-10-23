快訊

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
近期豪雨引發不少道路坍方問題，宜蘭山區也雨勢驚人，近日雨量曾造成大同鄉台7線88.3公里道路坍方中斷。圖／警方提供
近期豪雨引發不少道路坍方問題，宜蘭山區也雨勢驚人，近日雨量曾造成大同鄉台7線88.3公里道路坍方中斷。圖／警方提供

近期豪雨引發不少道路坍方問題，監察院交通及採購委員會通過監委田秋堇、林盛豐調查報告並指出，公路總局針對較有危險性的地質敏感區且曾致災之省道邊坡，並未完善監測機制，也沒有運用地震資料作為觀測及告警指標等，現極端氣候下更應正視邊坡治理的重要性，將要求交通部針對該案缺失進行檢討改善。

監察院指出，審計部運用公路局及農業部資料圖層套疊發現，有40處省道邊坡位於大規模崩塌潛勢地區500公尺範圍內，然公路局並未監測這些位於地質敏感區且曾致災之省道邊坡；審計人員還發現，部分省道路段位於車籠埔、車瓜林及米崙等29個活動斷層，公路局並未將其列為優先關注對象，也沒有運用地震資料作為觀測及告警指標。

另外，台8、9、20、10甲、6及21線曾於112年3至6月間陸續發生落石及邊坡土石坍方等災害，當時雨量多未達大雨等級，甚至沒有降雨，但也發生災害，顯示雨量並非致災唯一因素，公路局卻僅以雨量作為觀測及告警指標，徒增用路人安全風險

田秋堇、林盛豐諮詢專家學者後提出調查意見，公路局已運用風險及流域管理概念制定預警、警戒及行動等降雨觀測指標，但對位於活動斷層或大規模崩塌災害潛勢地區之部分省道路段與邊坡，卻未制定觀測指標；因地震為邊坡不穩定之重要因素，仍有必要將其納入告警指標。

兩位監委表示，經濟部地質調查及礦業管理中心已完成全島山崩潛感圖，同時也進行降雨及地震引致山崩的潛勢分析，預計115年完成。公路局應利用該計畫成果，除了降雨，也應將地震可能引致山崩的高潛勢路段，納入監測預警或告警考量，以減少公路災害及民眾生命財產損失。

兩位監委提到，公路局「省道邊坡全生命週期維護管理系統」中，風險最高的A、B級邊坡數量居高不下，可預見隨極端氣候的異常降雨頻率不斷增加，邊坡風險將會越來越高。主管機關應正視邊坡治理的重要性，清查路權外上邊坡的潛在風險因子，建立相關機制安全管理機制。

兩位監委還說，有關省道部分邊坡位於地質敏感區且曾發生災害事故，目前僅針對第一類活動斷層的省道邊坡提高設計地震力，對鄰近第二類活動斷層之省道邊坡則未特別要求提高設計標準，但根據專家學者說明，二者危險性並無二致，公路局應加強規範及監測相關設施。

監察院。圖／聯合報系資料照片
監察院。圖／聯合報系資料照片

地震 災害 風險 山崩 田秋堇 監察院 交通部

天災頻傳…災防法將修6方向 消防署初擬不配合強制撤離最高罰15萬

近年災害頻傳，內政部長劉世芳表示，經0403花蓮地震、丹娜絲颱風、樺加沙颱風及花蓮堰塞湖等災害，中央地方分工權責仍有持續...

省道邊坡隱藏危機卻無監測？ 監察院要求交通部檢討改善

近期豪雨引發不少道路坍方問題，監察院交通及採購委員會通過監委田秋堇、林盛豐調查報告並指出，公路總局針對較有危險性的地質敏...

北士科分手費多少 李四川：新壽3年花的成本都願承擔

輝達落腳北士科T17、T18，新壽與市府合意解約今起協商。由於輝達向經濟部、北市府提出其他土地備案需求，明天期限到。北市副市長李四川今被問「備案」暫停？還是繼續？李說，備案當然已經啟動，輝達會繼續進行，北市府也會告知輝達T17、T18新壽有這樣表態，今天會跟輝達聯繫。

考試院調高地方機關職務列等拚留才 115年2月上路

為解決地方機關職務列等不利留才因素，考試院會今天通過，地方政府及所屬機關部分薦任非主管職務、地方二級機關的一級單位主管職...

見證高市早苗就任首相 立委訪日深化國會外交

立法院推動台灣加入CPTPP策進會長、立委邱志偉21日訪問日本，當日恰逢日本國會選出首位女性首相高市早苗，邱志偉是台灣首...

台中非洲豬瘟延燒！28頭疫豬流向「3縣市」15處

國內爆發首例台中斃死豬疑非洲豬瘟，事發梧棲一處養豬場僅存的195隻豬被預防性撲殺，該養豬場在10月13日仍有出貨28頭豬至大安肉品市場，恐流入市面、被吃下肚？台中市衛生局長曾梓展說明，經食安處連夜稽查，查出共流向台中、彰化和嘉義共15處，今天繼續追下游。

